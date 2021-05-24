bike

2021 UCI MTB World Cup第二站六大看点

2021 UCI MTB World Cup第二站前往捷克的Nové Město进行，在此回顾捷克站的精彩时刻。
作者 Faye Brozek and Rajiv Desai
发布于
Nové Město是捷克标志性的越野场地，和以往一样，该场地进行的比赛过程，总是不辜负车迷们期望，如果您错过任何精彩时刻，可以在下列连结再次观看：

1.这是最后的短版赛道冲刺秀吗？

精英男子组年轻势力窜起，Mathieu van der Poel 和 Tom Pidcock 两位选手都是“跨项目”出赛，年初已在越野公路车赛相互竞争，现在更把战火延续到越野登山车。
Tom Pidcock und Mathieu Van der Poel fighten um den Sieg beim UCI XCC-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 14. Mai 2021.
Der spannende Zielsprint zwischen Pidcock und van der Poel
© Bartek Wolinski
两人之间交战来到最后终点冲刺，Pidcock一开始掌握优势，领先约两个车身，不过落后的van der Poel 持续等待攻击契机，希望最终可以率先抵达终点。
Tom Pidcock nach dem XCC-Rennen in Nove Mesto 2021.
Fantastisches Resultat für den jungen Briten bei seinem ersten XCC-Rennen
© Bartek Wolinski
最终成功逆转战果，取得冠军荣耀，而落败Pidcock也在赛后指出，是时候关机让身体回复状况，两位年轻好手精彩表现，让车迷们感到十分欣喜。

2.新势力Tom Pidcock的表现

Tom Pidcock 在青少年时期，就展现自行车领域的天赋，当他跳级晋升到最高级别的精英男子组，他坦承每次比赛都在学习，但是你看他在今年前两站的优质表现，你会觉得这位天赋满点的车手，很有可能成为未来车界霸主。
Tom Pidcock beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Pidcock hat sein Ziel genau vor Augen
© Bartek Woliński
现年21岁的Tom Pidcock，在开幕赛德国站便让人惊艳，排在后半段出发，最后拿下第五名成绩。第二站他修正错误，前两圈伺机而动，在第三圈成功追击van der Poel，自此再也没有落后，一雪在短版赛道输给van der Poel之耻，拿下冠军头衔。获胜的Pidcock，继1994年的Gary Ford后，成为27年来第一个UCI MTB World Cup XCO获胜的英国男性车手。
Der Start beim UCI XCO World Cup-Rennen in Nove Mesto, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Start aus der ersten Reihe für Pidcock
© Bartek Woliński
承如上述所提，Pidcock 接下来可能要面对关机休息的情况，好消息是，他极有可能在八月份重回赛场，届时将会吸引车迷的目光。

3. Loana Lecomte：我不是黑马

Loana Lecomte 去年在捷克站拿下精英女子组冠军，当然便登上头条新闻。为了证明她的冠军不是偶然，今年Lecomte重回到捷克站，一开赛就主动发动攻势，虽然对手想尽方法要缩短她的领先，但Loana Lecomte 丝毫不给任何人机会，最终以1分39秒的领先优势摘冠。
Loana Lecomte beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Pure Dominanz vom Start weg
© Bartek Wolinski
这位现年仅21岁的法国好手，在今年展现出势如破竹的气势，完全力压资深学姊们，前两站赛事，Loana Lecomte 在XCO每一圈皆保持领先状态，完全不给其他人机会。
Loana Lecomte beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Die junge Französin ist derzeit unschlagbar
© Bartek Wolinski
泥泞和崎岖的赛道，不仅增加骑乘困难度，同时也导致许多摔车事故及机械故障。
Evie Richards beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Trotz Sturz holte Evie Richards Platz 5
© Bartek Wolinski
Kate Courtney的运气似乎最糟糕，当她还身处第三名时，结果发生摔车，把刹车拉柄摔断了，这使得她必须回到维修区安装新的煞车。重回赛场后，她的轮胎又被穿刺，迫使她必须再度回到维修区更换轮胎。
Kate Courtney beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Kate Courtney vom Pech verfolgt
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
受到影响的不止Kate Courtney，Evie Richards也被摔车影响到成绩，所幸她坚持到底，并且以第五名之姿完赛，车涯首度站上赛后颁奖台。

4.捷克站有史以来最困难的赛道状况

捷克站路线深受车手喜爱，不过今年的路线让大家吃尽苦头。
Evie Richards beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Evie Richards kennt das Gefühl aus dem Cyclocross
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
赛道经过整周的雨水冲刷，变得更泥泞不平，同时让树根暴露出来。这导致多位车手在比赛过程出现滑倒、失速和撞车事故。此外泥浆在车手经过时四处都飞溅，也影响骑乘视线，同时也让维修区的机械师面临机械故障增加的挑战。

5.女子XCC赛道

XCC短版赛道在泥泞、湿滑的情况下进行的，其中光滑岩石区的路面，许多车手认为不该XCC赛道的一部份。Pauline Ferrand-Prévot 就因此发生摔车，并且直接被送到当地医院接受检查。
Loana Lecomte in Führung beim XCC-Rennen der Damen beim UCI XCO World Cup in Nove Mesto na Morave, Tschechien.
Lecomte und Batten übernahmen die Kontrolle am Shorttrack
© Bartek Wolinski
最终Haley Batten赢得了她职业生涯第一座XCC胜利。她在大部分比赛中与Loana Lecomte保持领先，而共同努力之后，Lecomte 也在沥青路面发生小事故，让Batten像是变了心的女友，再也追不回来。

6.Mathias Flückiger 在XCO保有竞争力

Mathias Flückiger beim UCI XCO World Cup Rennen in Nove Mesto, Tschechische Republik, 2021
Flückiger kann mit seinen Auftritten bei den Worldcups zufrieden sein
© Bartek Woliński
瑞士车手Mathias Flückiger 拥有丰富经验，今年两场比赛原本有机会冲击冠军，但开幕赛的座管问题，让他与胜利擦身而过。第二站Mathias Flückiger 在前三圈紧咬 Pidcock 和 van der Poel，并且试图要超越两位年轻好手，随后Pidcock发起进攻，将他和Van der Poel 拉开差距。Flückiger 也确实设法和van der Poel 一起追击，不过最终van der Poel还是让这位瑞士好手再度以季军收官。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
bike