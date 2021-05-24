2021 UCI MTB World Cup第二站前往捷克的Nové Město进行，在此回顾捷克站的精彩时刻。

Nové Město是捷克标志性的越野场地，和以往一样，该场地进行的比赛过程，总是不辜负车迷们期望，如果您错过任何精彩时刻，可以在下列连结再次观看：

1.这是最后的短版赛道冲刺秀吗？

精英男子组年轻势力窜起，Mathieu van der Poel 和 Tom Pidcock 两位选手都是“跨项目”出赛，年初已在越野公路车赛相互竞争，现在更把战火延续到越野登山车。

Der spannende Zielsprint zwischen Pidcock und van der Poel © Bartek Wolinski

两人之间交战来到最后终点冲刺，Pidcock一开始掌握优势，领先约两个车身，不过落后的van der Poel 持续等待攻击契机，希望最终可以率先抵达终点。

Fantastisches Resultat für den jungen Briten bei seinem ersten XCC-Rennen © Bartek Wolinski

最终成功逆转战果，取得冠军荣耀，而落败Pidcock也在赛后指出，是时候关机让身体回复状况，两位年轻好手精彩表现，让车迷们感到十分欣喜。

2.新势力Tom Pidcock的表现

Tom Pidcock 在青少年时期，就展现自行车领域的天赋，当他跳级晋升到最高级别的精英男子组，他坦承每次比赛都在学习，但是你看他在今年前两站的优质表现，你会觉得这位天赋满点的车手，很有可能成为未来车界霸主。

Pidcock hat sein Ziel genau vor Augen © Bartek Woliński

现年21岁的Tom Pidcock，在开幕赛德国站便让人惊艳，排在后半段出发，最后拿下第五名成绩。第二站他修正错误，前两圈伺机而动，在第三圈成功追击van der Poel，自此再也没有落后，一雪在短版赛道输给van der Poel之耻，拿下冠军头衔。获胜的Pidcock，继1994年的Gary Ford后，成为27年来第一个UCI MTB World Cup XCO获胜的英国男性车手。

Start aus der ersten Reihe für Pidcock © Bartek Woliński

承如上述所提，Pidcock 接下来可能要面对关机休息的情况，好消息是，他极有可能在八月份重回赛场，届时将会吸引车迷的目光。

3. Loana Lecomte：我不是黑马

Loana Lecomte 去年在捷克站拿下精英女子组冠军，当然便登上头条新闻。为了证明她的冠军不是偶然，今年Lecomte重回到捷克站，一开赛就主动发动攻势，虽然对手想尽方法要缩短她的领先，但Loana Lecomte 丝毫不给任何人机会，最终以1分39秒的领先优势摘冠。

Pure Dominanz vom Start weg © Bartek Wolinski

这位现年仅21岁的法国好手，在今年展现出势如破竹的气势，完全力压资深学姊们，前两站赛事，Loana Lecomte 在XCO每一圈皆保持领先状态，完全不给其他人机会。

Die junge Französin ist derzeit unschlagbar © Bartek Wolinski

泥泞和崎岖的赛道，不仅增加骑乘困难度，同时也导致许多摔车事故及机械故障。

Trotz Sturz holte Evie Richards Platz 5 © Bartek Wolinski

Kate Courtney的运气似乎最糟糕，当她还身处第三名时，结果发生摔车，把刹车拉柄摔断了，这使得她必须回到维修区安装新的煞车。重回赛场后，她的轮胎又被穿刺，迫使她必须再度回到维修区更换轮胎。

Kate Courtney vom Pech verfolgt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

受到影响的不止Kate Courtney，Evie Richards也被摔车影响到成绩，所幸她坚持到底，并且以第五名之姿完赛，车涯首度站上赛后颁奖台。

4.捷克站有史以来最困难的赛道状况

捷克站路线深受车手喜爱，不过今年的路线让大家吃尽苦头。

Evie Richards kennt das Gefühl aus dem Cyclocross © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

赛道经过整周的雨水冲刷，变得更泥泞不平，同时让树根暴露出来。这导致多位车手在比赛过程出现滑倒、失速和撞车事故。此外泥浆在车手经过时四处都飞溅，也影响骑乘视线，同时也让维修区的机械师面临机械故障增加的挑战。

5.女子XCC赛道

XCC短版赛道在泥泞、湿滑的情况下进行的，其中光滑岩石区的路面，许多车手认为不该XCC赛道的一部份。Pauline Ferrand-Prévot 就因此发生摔车，并且直接被送到当地医院接受检查。

Lecomte und Batten übernahmen die Kontrolle am Shorttrack © Bartek Wolinski

最终Haley Batten赢得了她职业生涯第一座XCC胜利。她在大部分比赛中与Loana Lecomte保持领先，而共同努力之后，Lecomte 也在沥青路面发生小事故，让Batten像是变了心的女友，再也追不回来。

6.Mathias Flückiger 在XCO保有竞争力

Flückiger kann mit seinen Auftritten bei den Worldcups zufrieden sein © Bartek Woliński

瑞士车手Mathias Flückiger 拥有丰富经验，今年两场比赛原本有机会冲击冠军，但开幕赛的座管问题，让他与胜利擦身而过。第二站Mathias Flückiger 在前三圈紧咬 Pidcock 和 van der Poel，并且试图要超越两位年轻好手，随后Pidcock发起进攻，将他和Van der Poel 拉开差距。Flückiger 也确实设法和van der Poel 一起追击，不过最终van der Poel还是让这位瑞士好手再度以季军收官。

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