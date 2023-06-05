石油王
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格斗入门！ Red Bull电竞选手石油王带你玩《快打旋风6》

今年四月拿下EVO JAPAN 2023 冠军的奥地利Red Bull电竞选手石油王（Oil King），赢得他在职业赛场成为快打旋风世界冠军的梦想。随着《快打旋风6》（Street Fighter 6）全新游戏上市，石油王已经准备好为你投下开启旅程的硬币，开机带你前往新世界，分享《快打旋风6》崭新的入门体验及他的致胜秘诀。
作者 Red Bull Taiwan
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石油王（Oil King）

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《快打旋风6》－格斗游戏的最佳入门

石油王表示：“我觉得6代的全新设计，不仅大幅降低了格斗游戏的进入门槛，同时又能让老玩家能感受到游戏的经典。”他认为，当快打旋风参与的人愈多，对格斗职业玩家而言是好事，改变和参与能够活络社群、扩大关注，现在就来看看《快打旋风6》有哪些迷人之处吧！
  • 六代升级模拟系统，让练习更加分
左手扭转摇杆、右手迅速按键，石油王透过“格斗之地”的训练模式开启练习，让自己练习时进步更快。石油王分享，《快打旋风6》的系统能模拟各种练习情境，训练模式改良《快打旋风5》面临复杂的状况，还得找人帮忙按钮与操作的不便，加上网路对战的Video功能升级回放画面可显示数值，对职业玩家的应战分析也很有帮助。
  • 现代模式出招顺畅，吸引新玩家入门
除了旧有的六键经典模式（Classic）外，6代推出“现代模式”，操作按键改为轻、中、重攻击及必杀技按钮，用方向键搭配必杀技钮，就能简易施展必杀技，也能用辅助按钮轻松打出连招。现代模式改良各代出招得转指令的繁复操作，石油王说：“绝对会吸引因为难而不玩格斗游戏的玩家更好入门”，加上现代模式操作纯熟，也可以参加比赛，但那又是全新的操作思维，身为资深玩家的石油王，将坚持巩固经典模式打法。
  • 参与世界巡游，让所有玩家成为快打旋风的一份子
在6代的大型模式－世界巡游（World Tour）中，新功能可以创造一个自由的角色到开放世界，新捏出的角色藉由跟游戏角色拜师，学到秘传动作及战斗风格。想象过角色隆、肯的升龙拳和春丽的招式能同时出现在你身上吗？复合角色的招式体验让玩家可以探索、学习或当流浪格斗家，透过不同体验加入成为快打旋风的一份子。
  • 首发18个角色登场，跨域展现魅力
版本角色影响选手们角色使用率，石油王首选的角色Rashid（拉希德）在目前的《快打旋风6》尚未开放，他势必得思考新选角。 “6代的角色设定我觉得满有趣，像Manon 的设定是超级名模、芭蕾舞者、柔道家，新角色都是所谓的斜杠人生”，石油王接着举例，Jamie 是醉拳加街舞、Kimberly 是街头涂鸦的忍者，这些跨领域的结合让角色更迷人。
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格斗游戏的致胜秘诀－练出自己的实力要角

石油王在《快打旋风5》以灵活、侵略强的进攻角色Rashid（拉希德）闻名，甚至也练习套路要角Seth（赛斯），到了《快打旋风6》，他将锁定摔技角色Manon（玛浓）。石油王说：“Manon一开始官方的名字叫Mimi，和我老婆同名，所以这是选择的首要原因。”除此之外，摔技角色是石油王生涯从来没尝试过的角色，他说：“想知道玩摔技角色玩家的想法，自己去学是最快的！”
从封测到公测仅开放8个角色，要等到正式版18名角色才全员开放，新角得花时间练习出赛，并迅速和没有尝试过的角色应战，如果开战不知道角色在干嘛，石油王说：「包你输！」因此，除了游戏操纵主要角色，石油王其实每个角色都会尝试运用，“目的是想要了解角色、知道使用的玩家在想什么，只有自己能够使用的时候，才会知道原来他们想做的是这些事情，这是一种练习方法。”有些职业选手透过大量角色对战得到相关经验，但石油王采取自己操控各种角色，研究对战思维。
精熟不同角色具备难度，他认为不会有太多人能坚持做到这件事，练习与实战是两回事，练习是预想策略，比赛对战才能真正检验发挥机会，因此练角是至少要耗费半年时间成本的事，“我把赛斯练好花了两年，直到后来他不再是副角。”石油王说，甚至在今年EVO Japan时，还用赛斯赢遍不熟悉这角色的日本玩家。
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石油王将全力迎战《快打旋风6》首场赛事奥地利Red Bull Kumite

奥地利Red Bull Kumite自 2015 年举办以来，汇聚全球的快打旋风精英对战，今年更是全球首个抢先以《快打旋风6》（Street Fighter 6）为比赛项目的大型电玩赛事。而石油王也受邀于今年７月1日至2日参与奥地利Red Bull Kumite决赛，他相当期待能带给全球观众、格斗迷新的电竞视觉飨宴。
奥地利Red Bull Kumite采现场抽签的循环赛制，而新一代的《快打旋风》则让对战难以预期，他表示“因为对所有人来说，这一切都是新的可能，不管比赛中对到谁，我都会觉得非常有趣。”他接下来将把握时间全力备战，除了要练好新角色之外，同时也要再加强研究对战选手可能会出的角色。 “比如说Big Bird我知道他大概九成测试时都在玩Ken，我会藉由过去资料了解对手可能会用的角色。”
面对倒数不到一个月的时间压力，石油王维持一惯的沉稳风格，“我在比赛当下，往往不是想着输赢，而是专注在比赛内容上。Red Bull Kumite是第一个《快打旋风6》的大型赛事，对所有人来说，一切都是新的可能，我也相当期待这段新的征战旅途。”在前往奥地利Red Bull Kumite赛场前，石油王将持续实践他“做什么，像什么”的座右铭，征战格斗新世界。

【关于石油王】

奥地利Red Bull电竞选手石油王是以《快打旋风 5》高手的身分广为格斗电竞族群熟知的职业选手，他的座右铭就是“做什么，像什么”。石油王曾多次代表台湾站上国际格斗游戏竞赛舞台拿下好成绩，包含 CPT 地区积分赛、白金赛冠军，Capcom Cup 2018 全球决赛第八名等，也是第一个拿下EVO Japan快打炫风冠军的中国台湾选手。

【关于奥地利Red Bull Kumite】

全球格斗玩家推崇的电竞指标赛事奥地利Red Bull Kumite，自 2015 年开始举办，世界各地超过 200 位以上的菁英选手共同争取奥地利Red Bull Kumite 冠军，成为街头格斗玩家的大本营，无论是业余爱好者还是职业选手，今年都将齐聚南非，为争夺奥地利Red Bull Kumite 2023 冠军的机会而战。

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