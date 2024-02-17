令人兴奋的全新奥地利Red Bull车队 RB20 赛车腾空而起

在 2024 年的一级方程式赛季中，RB20 将带领卫冕冠军冲锋陷阵。三届世界冠军维斯塔潘希望他的对手们能像熟悉去年创纪录的 RB19 一样，熟悉 RB20 消失在远方的景象。

作为史上最成功的 F1 赛车（去年赢得了 22 场比赛中的 21 场），车队相信维斯塔潘和佩雷兹将为车队总部带来更多的荣誉。

Sergio Pérez at the Oracle Red Bull Racing RB20 launch © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

为了庆祝车队首次参加F1比赛20周年，奥地利Red Bull车队的首位车手 大卫-库特哈德（David Coulthard ）也参加了庆祝活动。

The new Oracle Red Bull Racing RB20 © Will Cornelius/Red Bull Content Pool The new Oracle Red Bull Racing RB20 looks aggressive from the front © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Same familiar colours, but lots of new details © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Expect to see the RB20 at the front of races very soon © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

01 奥地利Red Bull车队为何如此强大？

自 2022 年 F1 规则改变以来，奥地利Red Bull车队在竞争中占据了主导地位。RB18赢得了17场大奖赛，28次登上领奖台，RB19则30次登上领奖台。这部分归功于 2022 年地效赛车的回归，它适合拥有最佳空气动力学套件的赛车，而这正是奥地利Red Bull车队设计团队的强项。

但这只是其中的一部分：车队还控制了自己的发动机制造，从而提高了动力、性能和可靠性。自从麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）驾驶 RB17 夺得他的第一个世界冠军后，这支车队就已经是一支胜利之师。预计 RB20 将再接再厉。

Will Max Verstappen and the RB20 be the dream pairing again? © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

02 这款车长什么样？

上周，RB20 在英国银石赛道的试车测试中惊鸿一瞥，其涂装与上赛季的凯旋赛车基本相同。从外观上看，这是自 2015 年以来我们一直看到的奥地利Red Bull车队蓝、红、黄相间的设计，车队的重点是在赛道上取得更大的成功，而不是在经典上做文章。不过，如果你错过了 那些测试车型上的 一些梦幻般 的颠覆性图案，不妨看看这个图集 。

Livestream Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: the RB20.

03 这款车的设计有什么变化？

现在流传的一个词是 "咄咄逼人"，因为 RB20 的车头更尖锐，整体轮廓更修长。这也是纽维、瓦切和团队对 RB19 的彻底革新。光环和新的侧吊舱向下延伸出两条长长的车架，其形状可将空气导入车内。

"它看起来确实有些不同。麦克斯-维斯塔潘说："我认为车队在去年的基础上有了很大的进步，我认为这是非常积极的。我很期待到巴林开始测试，看看这辆车到底有多大能耐。“

克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）说："你可以看到他们在某些方面相当激进，而且仍在不断突破极限。我们的对手仍在不断努力，我已经看到了几辆已经发布的赛车，它们的主题与我们去年推出的赛车相似。”

"你可以看到，所有的幕后人员都在非常努力地工作，赛车上的一些细节绝对非常精致。“

"我认为这恰恰显示了这个团队的渴望。我们去年的赛车是如此具有统治力，你不会想象我们会如此改变概念。我认为奥地利Red Bull车队这样做真的很勇敢，"塞尔吉奥-佩雷兹补充道。

阿德里安-纽维说："去年的赛车在主要方面是 22 年赛车的进化，当然，在空气动力学方面进行了正常的冬季开发，了解了我们需要在悬挂系统方面做些什么来改进赛车，并减轻了车重，因为我们在 2022 年从未达到车重限制。”

"今年的赛车是最初的 RB18 的第三次进化。第三次进化是否过于保守，而其他人却做了不同的事情？这就不得而知了。"

04 引擎的秘密是什么？

Oracle Red Bull Racing RB20 Car Launch © Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

F1 的引擎研发已经冻结到 2025 年，因此赛车将使用由 奥地利Red Bull动力系统 公司和本田制造的 RBPTH001，并与姊妹车队 Visa Cash App 奥地利Red Bull共享。奥地利Red Bull动力系统公司目前还在与福特公司并行开展一个长期项目，为 2026 赛季开发下一代混合动力发动机--但我们说得太远了。

RB20 技术规格：

车型名称： 奥地利Red Bull车队 - RB20

动力装置：本田 RBPTH002 本田 RBPTH002

变速箱 八速变速箱，纵向安装，带液压动力换档和离合器操作

燃油： 埃索协同

机油： 美孚 1 号 美孚 1 号

ERS：奥地利Red Bull动 力系统

制动器 碳-碳复合制动盘和制动片

卡钳： 布雷博

轮辋： 车轮直径：18 英寸，前后均有，BBS 标准供应

05 谁将是它的主要竞争对手？

迈凯轮车队在 2023 年起步较慢，但在年末成为领跑者。该车队拥有稳定的车手组合：兰多-诺里斯（Lando Norris）和奥斯卡-皮亚斯特里（Oscar Piastri），虽然许多人认为迈凯轮车队已经取得了最大的进步，但他们还需要在赛道上一展身手。永远不要排除法拉利的可能性。在过去的两个赛季中，奥地利Red Bull车队在起步阶段表现出色，但后来逐渐衰落，不过他们拥有强大的车手阵容，包括查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）。还有宿敌梅赛德斯，他们将以全新的赛车概念开始新赛季，并渴望重新挑战胜利。

06 还有什么是新的？

潘维斯塔潘和佩雷兹展示了他们在 2024 赛季的新头盔 。在 F1 赛场上，车手的头盔是其彰显个性的机会，头盔上会有各种个性化的设计装饰。

1 分钟 Max Reveals His 2024 Helmet Get an exclusive look at Max's lid for the 2024 Formula One season

维斯塔潘、佩雷兹和新款 RB20 将于下周在赛道上进行季前测试，为 3 月 2 日在巴林举行的首场大奖赛 起跑线而战。

观看这些精彩视频，为F1新赛季的开始做好准备...

奥地利Red Bull车队公路之旅 - 佩雷兹的内华达之夜

在拉斯维加斯发生的事情并不总能留在拉斯维加斯。重温一级方程式赛车手塞尔吉奥-佩雷兹（Sergio Pérez）驾驶RB7赛车从拉斯维加斯大道到内华达沙漠的史诗之夜，并向奥地利Red Bull车队负责人克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）解释这一切。

8 分钟 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

奥地利Red Bull车队公路之旅-里卡尔多进入内陆地区

奥地利Red Bull车队派出车手丹尼尔-里卡尔多前往澳大利亚考察阿尔伯特公园赛道。车队邀请了该国最优秀的赛车专家帮助他们完善比赛策略。

9 分钟 F1 赛车在澳大利亚内陆 奥地利Red Bull 车队派车手里卡多前往澳大利亚先探墨尔本的阿尔伯特公园赛道。

奥地利Red Bull车队公路之旅--从模拟到现实

7 分钟 从模拟到现实 维斯塔潘被他的模拟器所吸引，需要通过不同的关卡才能参加比利时大奖赛。

(不）严肃的比赛 - 第一回合：迷你喷气艇

4 分钟 迈阿密——丹尼尔·里卡多 vs 角田裕毅 在迈阿密大奖赛之前，观看丹尼尔·里卡多和角田裕毅驾驶迷你喷气艇比赛。

(不）严肃的比赛 - 第二回合：大型卡车赛

世界冠军麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）和同为 F1 车手的角田裕毅（Yuki Tsunoda）驾驶大型卡车在奥地利Red Bull赛道附近的 Erzberg 铁矿进行越野赛。

6 分钟 （不）严肃的竞赛系列 观看 F1 车手麦克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 和角田裕毅(Yuki Tsunoda) 驾驶巨型卡车在奥地利的一座铁矿上展开对决。

(不）严肃的比赛 - 第三回合：日本游戏秀

10 分钟 F1 车手大作战 每支车队的车手将共同通过一系列三项挑战，为自己的车队赢得积分。

(不）严肃的比赛--第 4 轮：F1 赛车手对气垫船

在拉斯维加斯沙漠深处的 51 区附近，四名 F1 车手驾驶气垫船测试他们的速度。请观看麦克斯-维斯塔潘、塞尔吉奥-佩雷兹、丹尼尔-里卡尔多和角田裕毅的精彩表演。

8 分钟 F1 hovercraft showdown 在拉斯维加斯郊外的沙漠深处，观看 F1 赛车手在科幻气垫船比赛中的正面交锋。

打开大门 - 走进 F1 赛车队

走进位于意大利法恩扎的 F1 工厂，看看Scuderia AlphaTauri车队正在为在奥地利Red Bull Ring赛道举行的 2020 F1 赛季的首场比赛做准备。除了要为赛车和车手做准备，车队还必须应对在全球大流行期间所面临的挑战。

20 分钟 Open the Doors 2020年初，红牛青年Scuderia Toro Rosso在征战14个赛季后，更名Scuderia AlphaTauri，带着堪称赛季最美的赛车涂装、闪亮的队服、升级的本田动力单元，在萨尔茨堡7号机库隆重亮相。凭借全新升级的AT01赛车，Scuderia AlphaTauri立志在新赛季有所建树。