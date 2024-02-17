Max Verstappen poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024
© Will Cornelius/Red Bull Content Pool
F1

令人兴奋的全新奥地利Red Bull车队 RB20 赛车腾空而起

一个勇敢的新世界：奥地利Red Bull车队（Oracle Red Bull Racing）发布了他们2024年的挑战者--RB20，这是在2023年夺冠的RB19基础上的彻底进化。
作者 Paul Keith
7 min read更新于

这个故事的一部分

Oracle Red Bull Racing 2024 Launch

Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: RB20.

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

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Sergio Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez is the most successful Mexican driver in the history of Formula One, and he’s achieving yet more success with Red Bull Racing.

MexicoMexico

奥地利Red Bull Racing Roa…

与 F1 车手 Max Verstappen、David Coulthard 等一起探索大奖赛主办城市。

2 赛季 · 2 剧集

Open the Doors

2020年初，红牛青年Scuderia Toro Rosso在征战14个赛季后，更名Scuderia AlphaTauri，带着堪称赛季最美的赛车涂装、闪亮的队服、升级的本田动力单元，在萨尔茨堡7号机库隆重亮相。凭借全新升级的AT01赛车，Scuderia AlphaTauri立志在新赛季有所建树。

20 分钟

目录

  1. 1
    奥地利Red Bull车队为何如此强大？
  2. 2
    这款车长什么样？
  3. 3
    这款车的设计有什么变化？
  4. 4
    引擎的秘密是什么？
  5. 5
    谁将是它的主要竞争对手？
  6. 6
    还有什么是新的？
奥地利Red Bull车队在英国米尔顿凯恩斯的车队工厂举行了一场现场发布会，发布了他们的新挑战者--RB20麦克斯-维斯塔潘塞尔吉奥-佩雷兹和车队老板克里斯蒂安-霍纳出席了发布会，共同庆祝F1 20年的成功。
克里斯蒂安-霍纳
在 2024 年的一级方程式赛季中，RB20 将带领卫冕冠军冲锋陷阵。三届世界冠军维斯塔潘希望他的对手们能像熟悉去年创纪录的 RB19 一样，熟悉 RB20 消失在远方的景象。
作为史上最成功的 F1 赛车（去年赢得了 22 场比赛中的 21 场），车队相信维斯塔潘和佩雷兹将为车队总部带来更多的荣誉。
Sergio Perez poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024.

Sergio Pérez at the Oracle Red Bull Racing RB20 launch

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

为了庆祝车队首次参加F1比赛20周年，奥地利Red Bull车队的首位车手大卫-库特哈德（David Coulthard）也参加了庆祝活动。
参加庆祝活动的还有首席技术官、F1历史上最成功的设计师阿德里安-纽维（Adrian Newey）以及技术总监皮埃尔-瓦切（Pierre Waché）。
Detail shot of the RB20 seen during the 2024 Oracle Red Bull Racing Car Launch.

The new Oracle Red Bull Racing RB20

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

The new Oracle Red Bull Racing RB20

The new Oracle Red Bull Racing RB20 looks aggressive from the front

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Detail shot of the RB20 seen during the 2024 Oracle Red Bull Racing Car Launch.

Same familiar colours, but lots of new details

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Detail shot of the RB20 seen during the Oracle Red Bull Racing Car Launch.

Expect to see the RB20 at the front of races very soon

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

01

奥地利Red Bull车队为何如此强大？

自 2022 年 F1 规则改变以来，奥地利Red Bull车队在竞争中占据了主导地位。RB18赢得了17场大奖赛，28次登上领奖台，RB19则30次登上领奖台。这部分归功于 2022 年地效赛车的回归，它适合拥有最佳空气动力学套件的赛车，而这正是奥地利Red Bull车队设计团队的强项。
但这只是其中的一部分：车队还控制了自己的发动机制造，从而提高了动力、性能和可靠性。自从麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）驾驶 RB17 夺得他的第一个世界冠军后，这支车队就已经是一支胜利之师。预计 RB20 将再接再厉。
Max Verstappen poses for a portrait during Red Bull Racing 2024 Season Launch RB20 in London, UK on January 30, 2024.

Will Max Verstappen and the RB20 be the dream pairing again?

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

02

这款车长什么样？

上周，RB20 在英国银石赛道的试车测试中惊鸿一瞥，其涂装与上赛季的凯旋赛车基本相同。从外观上看，这是自 2015 年以来我们一直看到的奥地利Red Bull车队蓝、红、黄相间的设计，车队的重点是在赛道上取得更大的成功，而不是在经典上做文章。不过，如果你错过了那些测试车型上的一些梦幻般的颠覆性图案，不妨看看这个图集

Livestream

Save the date and prepare for the arrival of our 2024 Formula One challenger: the RB20.

03

这款车的设计有什么变化？

现在流传的一个词是 "咄咄逼人"，因为 RB20 的车头更尖锐，整体轮廓更修长。这也是纽维、瓦切和团队对 RB19 的彻底革新。光环和新的侧吊舱向下延伸出两条长长的车架，其形状可将空气导入车内。
"它看起来确实有些不同。麦克斯-维斯塔潘说："我认为车队在去年的基础上有了很大的进步，我认为这是非常积极的。我很期待到巴林开始测试，看看这辆车到底有多大能耐。“
克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）说："你可以看到他们在某些方面相当激进，而且仍在不断突破极限。我们的对手仍在不断努力，我已经看到了几辆已经发布的赛车，它们的主题与我们去年推出的赛车相似。”
"你可以看到，所有的幕后人员都在非常努力地工作，赛车上的一些细节绝对非常精致。“
"我认为这恰恰显示了这个团队的渴望。我们去年的赛车是如此具有统治力，你不会想象我们会如此改变概念。我认为奥地利Red Bull车队这样做真的很勇敢，"塞尔吉奥-佩雷兹补充道。
阿德里安-纽维（Adrian Newey ）在 "Talking Bull "播客 中似乎暗示，他们本可以走得更远。
阿德里安-纽维说："去年的赛车在主要方面是 22 年赛车的进化，当然，在空气动力学方面进行了正常的冬季开发，了解了我们需要在悬挂系统方面做些什么来改进赛车，并减轻了车重，因为我们在 2022 年从未达到车重限制。”
"今年的赛车是最初的 RB18 的第三次进化。第三次进化是否过于保守，而其他人却做了不同的事情？这就不得而知了。"
04

引擎的秘密是什么？

Max Verstappen and Sergio Pérez look at the RB20 with Adrian Newey, Chief Technical Officer of Red Bull Racing, at Red Bull Racing Factory on February 15, 2024, in Milton Keynes, England.

Oracle Red Bull Racing RB20 Car Launch

© Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

F1 的引擎研发已经冻结到 2025 年，因此赛车将使用由奥地利Red Bull动力系统公司和本田制造的 RBPTH001，并与姊妹车队Visa Cash App 奥地利Red Bull共享。奥地利Red Bull动力系统公司目前还在与福特公司并行开展一个长期项目，为 2026 赛季开发下一代混合动力发动机--但我们说得太远了。
RB20 技术规格：
  • 车型名称：奥地利Red Bull车队 - RB20
  • 动力装置：本田 RBPTH002本田 RBPTH002
  • 变速箱八速变速箱，纵向安装，带液压动力换档和离合器操作
  • 燃油：埃索协同
  • 机油： 美孚 1 号美孚 1 号
  • ERS：奥地利Red Bull动力系统
  • 制动器碳-碳复合制动盘和制动片
  • 卡钳：布雷博
  • 轮辋：车轮直径：18 英寸，前后均有，BBS 标准供应
05

谁将是它的主要竞争对手？

迈凯轮车队在 2023 年起步较慢，但在年末成为领跑者。该车队拥有稳定的车手组合：兰多-诺里斯（Lando Norris）和奥斯卡-皮亚斯特里（Oscar Piastri），虽然许多人认为迈凯轮车队已经取得了最大的进步，但他们还需要在赛道上一展身手。永远不要排除法拉利的可能性。在过去的两个赛季中，奥地利Red Bull车队在起步阶段表现出色，但后来逐渐衰落，不过他们拥有强大的车手阵容，包括查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）。还有宿敌梅赛德斯，他们将以全新的赛车概念开始新赛季，并渴望重新挑战胜利。
06

还有什么是新的？

潘维斯塔潘和佩雷兹展示了他们在 2024 赛季的新头盔。在 F1 赛场上，车手的头盔是其彰显个性的机会，头盔上会有各种个性化的设计装饰。

1 分钟

Max Reveals His 2024 Helmet

Get an exclusive look at Max's lid for the 2024 Formula One season

英语

Max Verstappen
维斯塔潘、佩雷兹和新款 RB20 将于下周在赛道上进行季前测试，为3 月 2 日在巴林举行的首场大奖赛起跑线而战。

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“I enjoy what I'm doing but I also don't make myself crazy – I don't put a lot of questions in my head. I just go with the flow and this works for me." Welcome to the first episode of Mind Set Win Season 2! We’re kicking this new season off with Formula One world champion Max Verstappen, who talks to us about trusting the process. The Oracle Red Bull Racing driver has perfected the art of not overcomplicating or overthinking his routine and approach, something which helps him keep focus on the important aspects he needs to win races and titles. In this episode, hosts Cédric Dumont and York-Peter Klöppel introduce us to a way of thinking that can help us focus on the present moment. It’s called What's Important Now – or WIN. They then tell us how to put it into practice. Firstly, identify a large goal you’re working towards. Thinking about the final outcome can become overwhelming, so begin to think about the smaller steps it will take to reach that one goal. Finally, begin every day by focusing on What’s Important Now and what you can control in that very moment. This helps keep you focused on the daily achievable goals and the current tasks at hand that will push you towards your end goal.

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4 分钟

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英语 +1

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6 分钟

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汉语 +1

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英语 +8

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2020年初，红牛青年Scuderia Toro Rosso在征战14个赛季后，更名Scuderia AlphaTauri，带着堪称赛季最美的赛车涂装、闪亮的队服、升级的本田动力单元，在萨尔茨堡7号机库隆重亮相。凭借全新升级的AT01赛车，Scuderia AlphaTauri立志在新赛季有所建树。

20 分钟
F1
Formula Racing