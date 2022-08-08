偶尔，你必须停下来，驻足欣赏。但当你是芬兰人时，这并不容易做到。 尤其是当你被要求停下来欣赏爱沙尼亚人获胜的情景。

从历史观点来看，芬兰湾的北部和南部海岸一直存有分歧。 但在周日的芬兰拉力赛上，成群结队的当地人举起了他们的旗帜，为来自水对岸的Ott Tänak欢呼。

Sisu希苏精神，没有准确的翻译，但它代表着恒毅力、续航力，又带有冲劲和决心的意思。多年来，一种内在的力量一直帮助芬兰人民克服了许多的困难。

Tänak 是一名爱沙尼亚人，他在周日体现了芬兰人的特色。他像当地人一样赢得了这次拉力赛事。这对于韦斯屈莱的民风来说已经足够了。

Kalle Rovanperä has dominated in 2022, but couldn't win at home © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

从周五早上开始，Tänak 就像着了魔似的开车。 他的 Hyundai i20 N Rally1 很少朝向正确的方向，但不知什么原因，这位 2019 年的世界冠军始终能将它保持在树林之间，轮胎管控良好。他从第二赛段一直领先到周日的最后一个赛段。

周五的 Laukka 测试结束后，他停下来喘了口气。在那之后手有点颤抖，他微笑着，用力吹了一口气，用他的巴拉克拉法帽擦了擦头。

他坐了回去，把头靠在座位上，眼睛短暂地闭上一会儿。 连他自己都不敢相信自己刚刚做了什么。他刚刚取得了领先。但并没有就此停止。为了最大的回报，他不断地冒着一切风险向前奔驰。

向任何一位拉力车手询问一场胜利，他们必会谈论到这场胜利。芬兰是勇敢者的天堂。蒙特卡罗可以是思想家的胜利，战略家的成功，但在所谓的沙石大奖赛中的胜利意味着一切。

上个月，Tänak 在他的家乡爱沙尼亚公路上无法跟上芬兰车手 Kalle Rovanperä——伤害是有的，想要减轻这种痛苦的最好方式——唯一的方式——是回报芬兰人的恩惠。

他是如何做到的？

可以这么说，Hyundai在今年的 WRC 中并没有真正成为Toyota 或Ford的对手。除了 Tänak 令人惊讶的表现外，在今年上半年没有任何威胁性存在。

Tänak 准备比任何人都更努力、更远、更响亮和更快，以追求他的第三次芬兰拉力赛的胜利。 关于他的汽车无法与Toyota汽车相提并论的说法显然不合时宜，并且必须归功于 Alzenau 的团队，因为他们在爱沙尼亚和芬兰之间的几周内做出了巨大努力。

对 Tänak 来说，濒于精神错乱的三天是值得的：“这是我有史以来最好的胜利。我不确定我可以说这是我在驾驶方面的最佳表现，但这是最好的胜利。”

Rally Finland was a big win for Tänak and Hyundai © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我不确定我可以说这是我在驾驶方面的最佳表现，但这是最好的胜利。 ott-tänak

Rovanperä 也可以庆祝

在整个拉力赛中，Kalle Rovanperä 的第二名足以扩大他在积分榜上的优势。

他表示：“这是极正面的，也是我可以引以为豪的事情。周六，我们为比赛费尽心力，但到头来我无能为力。我与赛车都尽力了，当你这样的时候，情况显然就不太好。”

“今天早上，Ott开得超猛，是的，也许我可以开得更快一些，但风险太大。我不值得冒这个风险。”

Toyota最芬兰的芬兰人，车队负责人Jari-Matti Latvala勇敢地面对结果：我们已经看到你拥有的这些记录——比如像我们没有在这里被打败的记录——你知道这些记录就是要在那里被超越的。Ott非常努力地取得了这场胜利。这对他是好事。但我也为车队感到骄傲。我们拿下了前六名中的四名，我们排名第二、第三和第四。

Esapekka Lappi took third on home soil © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

颁奖台上的第三名是 Esapekka Lappi。尽管在当天晚些时候出现翻车状况，但他还是取得了成绩。“星期五是无聊的一天，今天可不是了。我们开始了最后赛段，太疯狂了。”

这不是你每天都能听到的台词，但在芬兰，一切都有可能。

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