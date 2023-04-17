户外跑步与室内跑步哪个训练方式对你会比较好？

对大多数的跑者而言，在跑步机或户外跑步，两者心理感受、舒适度上大不同。例如户外跑者觉得跑步机简直是“惩罚”，乏味之外还要吹冷气吹到头痛，户外新鲜空气和风景好多了﹗

跑步机跑者则认为边看电视边跑，既疗愈又杀时间，而且有效率，比户外刮风淋雨飙汗好得多。所以,你到底适合户外跑步还是室内跑步呢？

对于这个长期受到讨论却又无法解决的议题，健身暨跑步教练Risqat Fabunmi-Alade将为你说明户外跑步与室内跑步的好处。

使用室内跑步机的好处

1.让你更容易上手

根据跑步机的设计模式，跑步履带可以帮助你在开始跑步时让脚部自动前行，另外加上室内没有任何的风向阻力产生，这意味着在室内跑步机上进行跑步这项运动时，会更加的容易上手。

2.对膝盖和脚部的冲击力较小

knee support © Luis Vidales / Red Bull Content Pool

跑步机上的履带会吸收在跑步时所产生的冲击力道，这也是使用跑步机进行训练其中最主要的好处之一，也因为这样的原因让跑者能比在户外跑时需要产生较小的推力，因此也能减轻跑步对于膝盖的负担及影响。

3.可更安全的补给能量

快速補充能量 © Craig Maddison – Madd Since ’81

对于想要运用跑步增强肌耐力的人来说，在跑步过程中进行适当能量及饮水补给是一件十分重要的工作。然而，使用跑步机进行无论是节奏跑或长距离跑时，都可以更安全快速的补充能量，因为你不需要刻意放慢速度或注意路面状态，就可以补给能量，无论是能量胶的补充或饮水的补给，都可更加的顺畅安全。

4.免除应付路上障碍

跑步机还能给你更一致性的训练方式。有进行过户外跑步训练的人都了解，在户外跑步你必须要时时刻刻注意周遭的路况，无论是路口的红绿灯或是路面的平整性，都会使得你无法专注或享受跑步这件事上，很多时候你必须要减速或改变原本的步伐来排除障碍物，这对于跑步训练的安全来说有着十分严重且不良的影响。另外，跑步机上也可以设定需要的跑速，让你可将自己的训练目标进行更有效率的安排，并更快速的提高耐力训练成效。

5.可随时选择训练强度

相对于户外有限的环境，跑步机可以随时增强训练强度，只需要点击坡度倾斜的设计按钮，就可以根据你所需要的训练强度及目标进行设定。透过速度与坡度的调整，能更有效率的提高训练模式及强度，让耐力训练的变化性更加多元。

6.不用担心天候与时间问题心天候與時間問題

因为在室内使用跑步机进行训练，所以不用再局限于天候不佳或冬季训练的自然因素。你是否也有过想外出跑步却因为下雨或刮风问题而无法出门？甚至在冬天因为天色昏暗而要带着头灯外出跑步的困境？这些问题通通都可以透过跑步机来解决，只要你想跑随时可以进行训练，也不用再因为天候状况而坐在家中。

去户外跑步的好处

1.能增强身体的活力

在英国艾希特大学（University of Exeter）的一项研究中发现，在户外进行跑步训练，能增强活力、减少紧张感、困惑、愤怒和抑郁的感觉，并且能经由阳光获得维生素D的补充。

2.能有效测试平衡性、机动性和灵活性

在户外进行跑步时，都会遇到许多路面不平整的状况。例如：人行道、草地、泥巴路、柏油路或是爬坡路等等，这些都会提高跑步时的平衡感及空间意识，这对于跑者是否能随时应付各式各样状况就变得极为重要。相对来说，也可以训练身体对于外在突发状况的反应及灵活度。

3.为实际比赛做好准备

在户外进行跑步训练对想参加赛事的人来说，能更有效率的做好准备，无论是在低温中控制肺部呼吸节奏适应冷空气，或是起跑后赛道上人挤人的状况，这也都是室内跑步机所无法带给你的训练项目。

4.认识志同道合的跑友

虽然，独自一人跑步可以更加专注或整理个人思绪，但却缺少一种运动训练的动力。然而，在户外跑步时则可在一条路线上认识许多与你志同道合的跑者，甚至你也可以加入跑步社团认识新朋友，让运动与生活能更加的充满动力。

5.你可以防止（大部分）伤害

虽然，跑步机的履带对于关节及腿部的冲击力较小，但这并不意味着受伤的风险就会降低，因为减少了刺激将会影响整个骨骼的生长及强度，随着长时间的训练之后，将会导致更高的受伤风险，这是因为身体将无法应对真实的跑步需求，尤其户外跑步时身体必须承受高于体重5倍的冲击力（取决于跑步的速度及强度），这绝对是跑步机无法带给你的成长。

Risqat Fabunmi-Alade的结论： 首先，我要跟你强调室内跑或是户外跑都是非常好的训练方式。但我个人会比较倾向于户外跑，因为它能带来全方面的训练优势，但如果是在天候不佳的状况或有特殊训练需求，我则会选择在室内跑步机上进行训练，但绝大多数的时候我会走出户外来跑步。

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