如何带越野单车去旅行？

随着现代交通工具的发展，我们很容易就能踩着越野单车到处玩，只要搭飞机就能轻易到达骑行目的地，无论他们是单车发烧友、专业运动员，还是第一次出远门的朋友，都能选择到外地骑行旅游。

骑上单车，准备出发！ © Red Bull HK

当带着你的单车环游世界时，免不了需要把它拆卸和放入行李箱，切记你的目的是要把单车安全运到目的地，避免在运送过程造成损坏。若要做到安全运送，请记住以下三个关键原则：

保护单车免受自身损害（组件相互摩擦，受到敲击或其他外部力量损坏） 减少容易被遗忘的松散物品和零件的数量 让自己更方便、更容易重新组装单车

让我们逐步来了解执单车到行李箱前每一个步骤。

1. 保持单车干净

从尽可能把单车保持干净，即使只是在旅行和重新组装单车期间出现的松散泥土或污垢，也有可能会破坏其他零件。

由其当去澳洲和纽西兰旅游时，要格外注意清洁，因为他们是其中两个的国家拥有世界上最严格的环境和农业海关规定。他们必需确保所有户外装备（包括单车、单车服装、鞋和防护设备）上没有任何污垢、泥土和植物物质。他们特别关注车胎的状态，所以旅行前，一定要确保它们是完全清洁的。

清洁单车：避免过多污垢 © Red Bull HK

记住每个脚踏转动的方向 © Red Bull HK

记住保持螺纹润滑！ © Red Bull HK

2. 拆除脚踏

踏板是第一个应该先拆卸的部分。在大多数情况下，通常使用6或8毫米的六角士巴拿应该就可以轻易拆卸，但在棘手的情况下，有可能需要全尺寸的六角士巴拿或15毫米士巴拿。我们可以在脚踏螺纹位置轻轻涂上润滑油，方便于后续拆卸。将脚踏存放在单车箱的侧面隔间中。

3. 拆除把手

拆卸把手杆上夹头的螺丝（和任何垫圈）；现在把手靠着刹车油管/变速器电缆悬挂着，然后重新安装夹头和螺丝，但只将它们螺入约一半。这样你就不会遗失螺丝或夹头了。

拆除把手，但杆维持原状。 © Red Bull HK

把你的螺丝放在这里，避免丟失它们。 © Red Bull HK

4. 处理座位杆

对于固定式座位，只需拆下它，及记住座位杆夹环/夹紧器需要稍微重新扭紧以保持它与车架连接。如果松脱了，它可能会在运输期间被撞落车架并产生嘈杂声。

如果是伸缩座位，应该调较高度至最短。这通常足够让整个车架放入单车箱，但一些更大的车架和较高的座位杆可能需要被推入车架中才能稳妥收起。

随着座位杆下降，整理得更轻松。 © Red Bull HK

有助于在重新组装时展开刹车片 © Red Bull HK

5. 拆除轮子

在放入单车箱独立的隔层前，轮子需要从车架上前叉拆下来。首先，重新安装前后的通过轴。只需转几圈就可以，以免它们松动。

之后，放掉轮胎中的一些气。大多数航空公司会要求完全放掉轮胎中的气，但这仅适用于安装内胎的越野单车。对于无内胎轮胎的越野单车，完全放气会导致轮胎的封边脱落，并在另一侧造成重新充气的问题。相反，内部留有约10-15psi的气压即可。

你也要把碟盘（rotors）从车架上拆下，最好在每个刹车卡钳中放置一个碟煞（可用与刹制组一起出售的专用刹制或折叠的旧塑胶卡片/纸板）。这可以解决”挤进去的“碟煞垫片的问题，因通常会因为当碟盘不存在时，不小心按下刹制手柄，而有机会发生这种情况。

6. 令旅途更安心

除了拆卸轮子，拆下刹制碟盘以帮助消除运输期间弯曲的风险。记得将螺丝或中心锁环重新拧回原位，以免遗失。每个碟盘应该放在独立、干净的密实袋中，避免被污垢和润滑剂污染，然后放在一个格中，建议使用一些多余的纸板进行分隔以增加安全性。

安全第一 © Red Bull HK

这可以令零件免受损坏。 © Red Bull HK

后变速器是另一个应该从车架上拆下以避免损坏（或后变速器挂钩）的关键部件。用抹布或气泡布包裹它，用胶带固定。变速器线和链条仍然会附在车上，所以请确保使用额外的抹布和胶带来包装它们。

7. 放适合的填充物进单车箱

将车架放进单车箱内，使用单车箱里的绑带、支架或保护垫来固定。将把手和上管或下管的部分用护膝或护肘垫包裹起来，以增加保护性。将轮子各自放进独立的隔层中。

放進單車箱。 © Red Bull HK

把輪子放進去。 © Red Bull HK

你也可以把轻便物品和柔软物品放进主隔层中，增加保护和缓冲，例如：一个装满备用衣物、毛巾或空水袋的袋子就可以了。较重的物品也可以放进去，但必须放在自己的袋子或容器中固定在单车箱的底部，以免摇晃造成任何损坏。

These objects don’t go in your carry-on © Wilson Low

最后，放进拆卸单车时使用的工具，并固定在单车箱内。如果您搭乘飞机，所有其他尖锐的金属物品和可能被认为是随身行李的风险物品也应该放在单车箱内。

8. 执好单车，准备出发！

将单车整理好后，只需提早到达机场或出发地点，办理单车托运手续，就可以期待即将开始的旅程！

準備就緒，一路順風！ © Red Bull HK

不过要记住除了乘坐飞机外，单车箱可能还要忍受在其他交通工具上的压迫/运送。单车箱只是用来保护单车的软壳 ，因此不要过度装载，也不要放置重物，因为可能会导致压缩或扭曲单车，尽量避免让单车箱侧放也很重要。

祝旅途愉快！

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