Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛：折纸飞机的艺术延续达尔文的飞行梦

在当今航空技术如此先进的情况下，机上的乘客通常只会在抵达目的地时，发一个朋友圈表达他们如何打发漫长而无聊的飞行时间。唯有在安全影片播放时，乘客才会特别留意到飞机能如此顺畅在天空飞翔是物理学与工程学令人惊叹的成果，然而大多数乘客在飞机上的时间，不会想到飞机的稳定度是如此重要。

Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛是世界上最大型的纸飞机大赛与官方纸飞机世界锦标赛，提供全球各地学生在没有燃料、没有引擎之下，能点燃人类最初对飞行的好奇心与延续折纸飞机的艺术。

准备工作很简单—— 只需要拿一张标准的 A4 办公用纸，在不撕开、不撕裂的前提下将它折叠起来，折成一个纸飞机，然后选择一项比赛参加：飞行时间（Airtime）、飞行距离（Distance）或是花式（Aerobatics）。前两个项目就如同名称，参与者的目标就是打破目前的世界纪录。至于花式项目（Aerobatics）则属于创意类别，就凭参赛者使出浑身解数、来点燃大家的激情了。

每三年一次的Red Bull Paper Wings 世界纸飞机大赛于 2006 年首次举办，随后2009 年、2012 年、2015 年和 2019 年都举办了大赛。随时间演进，这个世界级的比赛越来越受欢迎与瞩目。今年（2022），纸飞机飞行距离最远赛（Longest Airtime）与纸飞机飞行时间最长赛（Longest Distance）的地区预选赛正如火如荼于世界上许多国家/地区举行。

与此同时，花式项目（Aerobatics）类别则是透过在线投稿，相较于前面两个项目，参加此项目的参赛者需要更多想象力与创造力，甚至运用道具来增加表演的可看性与飞出新花招。过关斩将、赢得全国总决赛三个项目的冠军，将会有机会受邀至Red Bull于奥地利萨尔斯堡的Hangar–7（7号停机棚），与世界各地佼佼者一“飞”高下。

Red Bull Paper Wings 2019 New Zealand competitors work on their designs © Oscar Keys/Red Bull Content Pool

想成为“纸飞机系”专家？那不能不拜读“纸飞机先生”约翰‧柯林斯（John M. Collins）的著作，他写了一本关于纸飞机结构解析的书《世界冠军纸飞机：打破世界纪录的纸飞机设计、飞行原理及调校技巧》。柯林斯创下世界纪录纸飞机最长飞行距离，他将自己的成功归功于对航空工程的热爱与古老的折纸艺术的结合。

Origami 是日本礼仪和娱乐性折纸的术语，由单词“ora”（折叠）和“kami”（纸）组成。它的根源可以追溯至 1600 年代后期的日本，世界上最古老的折纸游戏书籍是秋里篱岛1797's 图文记录下的《秘传千羽鹤折形》（Hiden Senbazuru Orikata）。一些纸飞机爱好者甚至更进一步地追溯到大约 2000 年前的中国风筝，但这些飞行器是用木头和布制成的。虽然史料所记载中国发明纸的时间为公元105年，但几个世纪以来，对大多数人来说只都是昂贵的奢侈品。

根据美国国家航空太空博物馆（Smithsonian National Air and Space Museum）的说法，现代纸飞机是较新的创作发明，源自于 1930 年代的约翰·诺斯洛普（Jack Northrop）的想法，他是一间美国航天工业公司，洛克希德飞行器制造公司 （Lockheed Aircraft Corporation）的联合创办人。

在掌握纸飞机的制作诀窍前，你可能会需要大量的尝试与试错，但幸运的是，大多数失败的设计都可以安全地降落在最近的垃圾桶中。纸飞机设计不是随意折出来的，而是需要精心计算如何在同一张纸上折出飞机部件——包括翼型（airfoil）、机头（nose）、机翼（wings）、方向舵（rudder）、机身（hull）和尾翼（fins and tail）。这些细节有助于物理定律，包括浮力、稳定性、飞行角度、升力位置、阻力、飞机机翼二面角和重心的表现。

Plane designs vary depending on their desired use © Mykyta Zavilinskyi/Red Bull Content Pool

纸飞机因为不是由机载发动机在空中推动的，而不能归类到传统定义上的飞机；它更像是一个纸的滑翔机，由人类的手臂作为动力来源，或类似火箭助推器的概念来推动飞行器运动。折出的飞机各个部位，会最大化升力并保持机翼下方的气压大于上方的压力。当然，一旦这架“飞机”平衡发生变化，地心引力就会将它带回地面。

看到这边，是否有达尔文飞行梦的即视感？想飞出新纪录？现在就关注官方微信公众号“奥地利Red Bull”了解更多赛事详情。所有人都可以参加线上花式项目（Aerobatics）哦！

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