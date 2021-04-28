从四年的NBA新秀到全明星：帕斯卡·西卡姆（Pascal Siakam）灵性十足

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帕斯卡·西卡姆（Pascal Siakam）在喀麦隆有六个兄弟姐妹，他可能直到17岁才开始参加有组织的篮球比赛，但天赋异禀的他却迅速成长为令人闻风丧胆的大前锋，在多伦多猛龙队起着至关重要的作用，并在2019年帮助球队赢得了首个NBA冠军头衔。

身高2米1的西卡姆16岁时被邀请参加南非篮球无国界训练营，而他的命运也就此永远被改变。 西卡姆从那里获得了得克萨斯州一所预科学校的奖学金，后来在新墨西哥州州立大学打篮球，随后在2016年NBA选秀以第27顺位第一轮被猛龙队选到。

在获得代表NBA多伦多猛龙队出场机会之前，他在2017年被评为NBA D联赛总决赛MVP。在2017-18赛季成为替补席上重要的替补球员后，西卡姆做出了巨大的努力，在2019年成为NBA进步最快的球员，并全力以赴为多伦多获得了第一个冠军。

Pascal Siakam is a one-of-a-kind NBA superstar story © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

西卡姆的标志性旋转动作帮助他在场上游刃有余，他在2019年NBA总决赛对阵金州勇士队的首场比赛中独得32分，为他们带来了宝贵的首场主场胜利，为他们赢得了这一历史性的冠军胜利。

就在同一个赛季，西卡姆还因与无国界篮球计划的合作而获得了NBA的社区援助奖。

篮球不是你的初恋，你小时候最热爱的是足球。您当时担任什么职位，您表现良好吗？

我踢前锋。足球在非洲确实非常重要，它是我真正喜欢的第一项运动——现在我仍然喜欢。我还不错我想如果我坚持下去的话，我可能会成为专业选手的。

老实说您是兄弟中对篮球最不感兴趣的人吗？

我是几兄弟中最小的，在我真正了解篮球之前就开始打篮球。我想因为这是他们的事情，所以我对其他东西更感兴趣，直到我参加了篮球无无国界训练营。

您是什么时候第一次玩有组织的篮球？

在加入无国界篮球组织之后，我17岁时就开始参加有组织的篮球运动。我获得了参加美国预科学校的机会，这就是一切的开始。

您能告诉我们有关可能成为天主教神父的信息吗？这是怎么来的？

我加入了一所寄宿学校，成为11岁的牧师。我去了无国界篮球协会并能够来美国求学之后，我父亲认为这对我的未来来说是一个更好的机会，因为那时我可以获得奖学金篮球学院。对我的兄弟姐妹和我的教育对我的父母始终是最重要的。

2.1m-tall and boasting a massive wingspan, Siakam was made for the NBA © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

您的家人对您有多重要？我相信它们是您球衣号码43的核心...

我的家人对我来说是最重要的。我有这样一个支持家庭的家庭，我感到非常幸运。父亲去世了，但我的三个兄弟，两个姐妹，当然还有妈妈是我一生中最重要的人，我真的很珍惜我们的关系。

我的数字43是为了纪念我的家人。4是代表我的父亲和三个兄弟鲍里斯，克里斯蒂安和詹姆斯，3是地表我的母亲和姐妹雷莎、凡妮莎。在每场比赛之前，我四次击打我的胸部，然后三下，然后指向上帝。

作为个人，组建全明星队有何特别之处？

我非常感激，并为每项荣誉和成就感到骄傲。 我努力工作以变得更好，并为一支成功的团队做出贡献，因此取得成功感觉很好。

在NBA，我们已经看到一些来自非洲的出色球员。 仍然感觉像非洲大陆上有很多尚未开发的人才吗？您希望您能激发其他人升职吗？

当然。 我觉得非洲拥有大批尚未被发掘的人才。 我为是非洲球员而感到自豪，并希望为喀麦隆和整个非洲大陆不断崛起的新人才树立榜样。 我很幸运能够在多伦多赢得冠军，希望成为NBA冠军的能见度能启发其他人。

回到您自己的职业生涯，现在还处于初期，那么您在游戏中还有什么要实现的呢？

去赢得更多的冠军，并为我在加拿大和非洲的基金会带来影响。

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