开创新未来？Pierre Vaultier重塑单板滑雪越野赛

他回来了！在最初的 Shapes 项目及其新路线挑战的三年后，Pierre Vaultier 重磅回归并奉上了新作ReShapes——一个全新形式的项目。

点击并收看网页顶部视频 ReShapes 并继续阅读以了解 Vaultier 对单板越野滑雪未来的愿景。

除了突破极限的运动和技术维度之外，ReShapes 是可能全方位改变单板滑雪的项目之一——甚至，正如 Vaultier 在 2021 年底告诉我们的那样，也许“泵道和滑道之间的混合赛道可以诞生新的比赛形式。”究竟是怎么回事？

ReShapes in full flow © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

迈向更可持续的单板滑雪越野赛

可以肯定的是，如果气候发生变化，单板滑雪越野赛也势必发生变化。 “在未来，我们将在稳定的积雪和足够的财政资源来建设赛场方面遇到很多麻烦，”Vaultier 说， “单板滑雪越野赛是一项对雪量需求特别大的运动，目前还不符合可持续发展的要求。

“事实上，我们需要用四个雪地修整器，每个500 马力持续工作了两周，我认为这在 未来20 年是不可能的。”

根据 Vaultier 的说法，需要一条新的道路。一种在不失去这项运动精髓的情况下提供发展方向的方法。 “我们的想法是在保留这项运动精髓与乐趣的基础上，探究新的突破。它可以传达价值观并给年轻一代带来灵感。这正是 Shapes 和 ReShapes 发挥作用的地方。”他们的使命？开启一扇通往未来的窗户——即使只是一道裂缝。

Vaultier has literally raised the game © Sam Strauss/Red Bull Content Pool "Just like a builder building his concrete wall, but with snow" © Sam Strauss/Red Bull Content Pool The ReShapes track is narrow, but could be expanded for contests © Tristan Shu/Red Bull Content Pool The innovative design allows for new camera angles © Tristan Shu/Red Bull Content Pool The parallels with Red Bull Straight Rhythm are clear © Tristan Shu/Red Bull Content Pool

更少的机器，更多的手

由Pierre Vaultier 和 Xavier Marcou 负责的这两个项目与传统的单板越野滑雪相比，所需的机械设备少了很多。 “在 Shapes 上，我们拥有三台机器。一台雪地清理机和两台小型机械铲，”Vaultier 解释道， “在 ReShapes 上，我们有两个雪地修整器和一个机械铲。两个雪地修整器中的一个只运行了 20% 的时间。”

因此，与往常一样，通过创新使一场小型革命成为可能：“在 ReShapes 上，我们开发了一种模板技术 （一种为混凝土制造临时模具的工艺），就像在建筑中一样。就像一个建筑工人建造他的混凝土墙，只不过，我们造的是雪墙。” Vaultier 解释说。换句话说，这是一个需要更少能源但更多人为干预的过程。 “你仍然需要人来负责处理、组装面板、测量它们、把它们弄平、制作铅垂线......所有这些都是工作量。

接下来只剩下一个问题——在这些比当前运动范围更窄的赛道上组织的新的跨界越野比赛会是什么样子？

Vaultier sees a role to play in the future on snowboard cross © Sam Strauss/Red Bull Content Pool 你没有梦想就无法做出改变 Pierre Vaultier

未来在一条直线上

“目前，我是唯一一个体验过这些赛道的人，” Vaultier 承认道， “但在未来，我们可以很好地想象有两个、三个或四个选手在赛道上。据他说，主要是“保留滑板越野的精髓，即产生速度和泵感，在着陆和离地阶段保持精准。”

更多设想？有可能在转弯相对较少的赛道上诞生新的冲刺模式。 “因为我们知道，在我们的比赛中，上坡的转弯需要大量的雪，” Vaultier 解释道。 “所以，我们会使用像 Red Bull Straight Rhythm 学习 ，我们将在直线上连接不同的赛道模块。”

因此，用雪量更少，而且建造成本和时间也更少，Vaultier 说，“我们可以更近距离的拍摄”。 “即使我知道达成共识很难，而且必然涉及政治，但你没有梦想就无法做出改变。” Vaultier坚定的表示。

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