高空换机壮举必知事项

4 月 24 日星期日，Luke Aikins 与 Andy Farrington 将成为史上第一批在一架飞机上起飞，但在对方另一架飞机降落的飞行员。高空换机是本周末发生的一项大胆挑战，这里汇集了你需要知道关于它将如何发生的所有事实与数据。

Luke Aikins and Paulo Iscold talk shop © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

谁参与？

话说Luke Aikins 与 Andy Farrington生来就是跳伞运动员和飞行员，可谓是保守的说法。 Aikins 和 Farrington 两人是表兄弟，他们将自己的航空事业承袭归功于他们的祖父、二战战斗机飞行员 Lenny。当时他们的祖父被击落，由于树冠结冰，无法撤离他的 P47飞机。 回到美国后，他想知道从飞机上跳下来是什么样的感觉，于是他成立了一间跳伞学校。

Andy Farrington and his plane are ready for Plane Swap © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Aikins 与 Farrington的父亲也飞行和跳伞，所以很明显这两个男孩也会做同样的事情——Aikins第一次跳出飞机时还在妈妈的肚子里。 两个男孩都是在机场里长大的，并且经常练习跳伞。他们还开始飞行，并且都在 16 岁时进行了首次的单飞挑战。

除了是堂兄弟之外，这对搭档彼此间非常契合，这对于高空换机挑战来说是最好的选择。他们经常一起编队飞行，一起完成了5000多次跳伞任务。 这就是为什么 Aikins 选择 Farrington 做为他高空换机搭档的原因，他们本能地知道对方会做些什么，这使本项任务成为一个更可预测且因此更安全的挑战。

5 分钟 Luke Aikins的跳傘家族 對 Luke Aikins 和 Andy Farrington 來說，跳傘運動已融入了他們的血液——這也是他們世代相傳的家族企業。

所以，当飞行员和跳伞者都确定后，但需要一位飞行和航空专家介入并在飞机上工作，以确保这一切都能顺利达成。 这就是Paulo Iscold博士介入的所在。Iscold是飞机设计、应用空气动力学教授，自己也是一名飞行员。Iscold在 2016 年遇到了Aikins，当时这位跳伞运动员刚刚完成了 25,000 英尺（7,260 米）无降落伞跳跃，降落在一张巨大的网中，所以当他被要求为这个项目的科学提供协助时，他知道将要做些什么事。

尽管有数百人参与这项梦想成真的壮举，但挑战的最后两位明星是由 Aikins 和 Farrington 驾驶的 Cessna 182。Cessna 182 是自 1956 年以来一直在生产的主力机型，已出厂超过 23,000 架。这型飞机性能可靠，可用于各种任务，从飞行训练到军事行动。它也是高空换机的完美搭档。

Paulo Iscold with one of the planes that his designs helped modify © Michael Clark/Red Bull Content Pool

交换

一年来，Aikins、Farrington、Iscold 和 Aaron Fitzgerald（空中协调员）投入了大量时间，以确保计划顺利进行。

The two planes in a nosedive © Michael Clark/Red Bull Content Pool

就像之前的一百万次飞行一样，两架飞机一次起飞并上升到 14,000 英尺（4,265 米），飞行员在那里编队并完成最后的检查——这时是“做”或“不做”的最后决定点。

当“动令”下达，Aikins 与Farrington将把他们各自的 182飞机急转直下。为了让两架机保持俯冲状态，它们需要一个订制的自动驾驶系统，以确保它们保持在正确的轨迹上（稍后将详细介绍跳跃的物理特性）。 每架飞机还配备了减速板和比标准更大的机轮，以帮助产生更大的阻力并减慢下降速度，以确保跳伞者能够追上它们。 一旦飞行员手动进入俯冲并关闭发动机，导致飞机在半空中失速，此时自动驾驶仪将启动。

1 分钟 奥地利Red Bull Air Force 十年打造 新作Plane Swap 呼啸而来 跳伞运动员Luke Aikins 和 Andy Farrington 将尝试在半空俯冲的情况下，调换飞机驾驶！

随着飞机在俯冲中保持其轨迹，Aikins 与Farrington随后将离开他们的飞机并跳伞到地面以上约 2,000 英尺（610 米）的高度，然后再进入对方的飞机。

当他们各自进入对方的飞机后，Aikins 与 Farrington将关闭自动驾驶仪，收回减速板并重新启动发动机，同时拉平机身。 然后他们将关掉烟雾，向所有人展示任务已经成功。

科学

为了使高空换机成功，有几个问题需要回答。需要做的第一件事是想办法在飞机无人驾驶俯冲时，减缓飞机的下降速度。 坠落的跳伞运动员将达到约每小时 130 英里（209 公里/小时）的最终速度，而坠落的Cessna 182 飞机的速度不得超过 200-210 英里/小时（321-327 公里/小时），因为它会在飞行坠落途中开始解体。这个数字被称为 Vne(不允许超过的速度)。

5 分钟 The science behind Plane Swap For Plane Swap to succeed aerospace engineer Paulo Iscold must push the boundaries of aeronautical innovation.

这架飞机也将比 Aikins 和 Farrington 下降的速度更快，因此 Paulo 的任务是降低 182飞机的速度并提出减速板的装置。减速板是位于飞机腹部下方的一个大表面积，在飞机坠落前被开启。这种剎车产生的阻力是飞机本身产生阻力的 9 倍，这是将飞机稳定到 125 英里/小时（200 公里/小时）所需的阻力，这也是Aikins 与 Farrington的平均速度。减速板解决了飞机脱离跳伞者的问题。

下一个问题是在无人驾驶时保持飞机在正确的轨迹上。这里的问题是不能保证飞机在没有飞行员控制的情况下可以保持在同一条在线。 飞机周围的气流将会改变方向，因此需要一个自动驾驶仪来确保两架Cessnas飞机都保持在目标上。 然而，这世上没有自动驾驶仪可以让飞机鼻直飞回地面，因此团队必须自行研发。

Design drawings for the air brake © Red Bull Content Pool

在自由落体中，飞机不能对机翼产生任何升力，因此俯仰角必须略大于 90 度，所以机翼与地面对齐。

然后是Aikins 与 Farrington能够进出飞机的问题。不仅如此，他们还必须进入垂直角度的飞行员座位。在一次试飞中，Farrington找到了解决方案。他计算出，经由抓住支柱（连接机翼和飞机机身的金属杆），他可以将自己拉得越来越接近飞机的机舱。 然后，他将胸口放在门框上。 一条腿和一只胳膊在飞机上，他发现他可以停止俯冲，然后在飞机开始变平后重新回到座位上。

最后，是目标。 Aikins 和 Farrington 将瞄准不大于冰箱门的移动目标，同时以 130 英里/小时（209 公里/小时）的速度降落。 这就是为什么 5,000 多次跳伞将会成就本次任务的主因！

何时何地

Aikins 和 Farrington 一直在加利福尼亚州San Luis Obispo为高空换机进行训练，但实际的挑战将在本周日的亚利桑那沙漠上空进行。

飞行时间很大程度上取决于气温。 这是因为如果温度太高，空气密度会降低，飞机会更快下落。 由于亚利桑那州的气候比团队一直在练习的地方温暖，因此Iscold计划让Aikins 与 Farrington在下午晚些时候起飞。

整项活动届时将会现场转播，报导从亚利桑那州当地时间下午 4 点开始，即午夜（格林威治标准时间 00:00）。 对于那些在美国的观众，将在 Hulu 上独家播放，美国以外地区，皆可在Red Bull TV上关注整项活动。

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