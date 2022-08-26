最新专访告诉你Poppin'C选择中国的原因

6 分钟 当舞蹈与科技結合 One Life, One Dance: Poppin'C One Life One Dance是一个视频系列，见证了瑞士舞者Poppin'C的人生，以及使其成为伟大舞者的独特经历。

1. 你10岁左右开始跳舞。通常10岁的孩子没有很强的纪律性。那时你有没有想过放弃？是什么让你能够一路坚持？

Poppin'C：我的父亲是从事类似武术的工作的，他一直教导我自律、心态、努力、永远全力以赴等这些。在我小的时候，我也曾想过放弃。因为我当时还只是个孩子，我就想和我的朋友们一起玩。但因为我的父亲和母亲的关系，（除了爸爸，）我妈妈也一直督促我，可能这就是我更自律一些的原因。是我的母亲一直以来的全力支持让我坚持到现在，她也为我创造了更多的学习机会。有她在背后支持，我可以毫无顾忌地努力做到极致，永不放弃。

Poppin‘C war schon als Kind ein echter Draufgänger. © privat

2. 到目前为止，你舞蹈生涯中的高光时刻或巅峰时刻是什么时候？ 你的下一个目标是什么？

Poppin'C：有两个高光时刻。第一个高光时刻是，2016年我在中国赢得了Dance Vision China 的冠军。当时是我第一次来到中国，我赢得了比赛。这对我来说绝对是闪光时刻。第二个是在2019年的Juste Debout全球总冠军。这对我来说真的是非常非常重要的时刻。

Poppin'C © Little Shao / Red Bull Content Pool

Poppin'C：而如今，我又有了一个新的重要节点。我在中国开设了新的街舞学校。我的目标是不断开设更多的舞蹈学校，无论是在中国还是全世界，我都能教授舞蹈，发扬街舞文化。我想在中国创立大型的学生赛事，并推广到全球。通过大型赛事，建立舞蹈社群，让全世界不同地方的舞者在一起分享对街舞的热爱。

Poppin'C rehearsing a choreography with his fellow Red Bull Dancers © Little Shao / Red Bull Content Pool

3. 您是如何获得舞蹈灵感的？您是否曾从街头或其他地方获得灵感？

Poppin'C：我从街舞和我母亲那里获取灵感。我的妈妈不是顶尖的有名舞者，但是她是一名舞者，经常给予我灵感。就像我视我的父亲为榜样一样，我也视她为我的榜样。那个时候，我非常喜欢迈克·杰克逊，研究他的那些动作。然后我的妈妈给我看了Pop N Taco 和Popin Pete演的电影《Break Street '84 》。这让我彻底爱上了poppin和街舞文化。

Poppin'C v jeho dětském pokojíčku © Little Shao

4. 你觉得跳舞最难的部分是什么？ 与其他舞者相比，你在跳舞方面有哪些优势？

Poppin'C：对我来说，舞蹈最难的部分，首先是对身体的控制，其次是心态。这两者是最重要的。我说的是poppin这块，我是跳poppin的，实际上，对我来说，poppin是最难的、最高层次的舞蹈。因为poppin需要你控制你身体的每一块肌肉，你需要与音乐和节奏完美契合，随着能量和一切舞动，是非常非常深层次的控制。所以如果让我必须和其他舞者作比较的话，我想我会有一些优势，因为我真的很刻苦的训练自己对身体的控制，在我跳舞的时候，我可以完全控制我的身体。 尤其是我的pop（肌肉震动）非常的大，非常有爆炸力。 所以当我和其他舞者相比的时候，我可以用非常有力的pop，并且用我身体的不同部位呈现出不同的能量，给大家带来惊喜。当我做一些poppin的动作和技巧时，我没有什么秘诀，我就是非常努力的练习，从不放弃。这就是我和一些舞者相比的优势。

Poppin'C in Action! © Little Shao/Red Bull Content Pool

5. 除了Poppig和locking，你还喜欢什么其他的舞蹈，你有没有想过将这些舞蹈结合起来形成个人风格？

Poppin'C：我非常非常喜欢breaking。那些动作、技巧甚至是控制身体方面以及在舞台上展现出的那些疯狂的东西。对我来说，这一切已经超越了某一艺术的范畴，所以breaking入选了奥运会，这是有道理的。如果我不跳poppin的话，我可能会成为一名b-boy，因为我喜欢他们所做的技巧和动作，给我留下了非常深刻的印象。breaking是我由衷尊重并且喜欢观看的舞种。

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6. 现在你定居中国，在常熟开了一家舞蹈工作室，你如何看待中国的舞蹈文化和当地的舞蹈社区？ 是什么让你决定留在中国？

Poppin'C：这对我来说其实有困难，因为我有自己的家庭。但是当我看到这里的生活方式，我觉得我可以在这里延续我对街舞的热爱，继续我的工作。因为在中国，如果你从事的是非常专业的工作，你真的非常擅长你的专业，你将会得到很大的支持。所以我决定来中国试试。 我的老婆对我说：“我们需要搬去那里。”所以，实际上是我的老婆推了我一把。我要谢谢我的老婆。

Stolzer Papa: Poppin‘C mit seiner Tochter. © Privat

Romantik pur: Poppin‘Cs Heiratsantrag © Privat

7. 你能给新一代的中国舞者一些建议吗？你又从中国舞者那里得到什么启发？

Poppin'C：我要对中国新一代的舞者说，相信你自己，坚持你的梦想。一切皆有可能。你一定可以实现你的梦想。我就是一个例子。当我还是孩子的时候，我开始跳舞，当时我对我的妈妈说：“妈妈，我想环游世界，赢下最高级别舞蹈比赛的冠军，我要在中国开很多舞蹈学校。”尽管很多事情是非常困难的，但我从来没有放弃，我的妈妈也一直支持我督促我前进。所以，请相信你自己，我从未放弃，因为真的一切都是有可能的，你能做到。

我也从很多中国舞者身上获取灵感，他们现在都成了我的兄弟。像Dino、Sonic、Viho、Luffy、 Stone，很多中国舞者在我开始跳舞的时候都给了我多的灵感。

Poppin'C © Sensor Agency

8. 除了跳舞，你还喜欢做什么？

Poppin'C：我非常喜欢打PS5游戏，像《使命召唤》之类的PS5游戏。我非常喜欢打篮球踢足球还有游泳。我还喜欢画画。 我很喜欢体育和艺术。现在我也经常和我的小女儿玩。我喜欢很多东西甚至是逛街。我喜欢用不同的内容填满我的时间。

Poppin'C ist bekannt dafür, sich auf die kleinen Details zu fokussieren. © Little Shao/Red Bull Content Pool

9. 你已经跳舞了几十年了，在成为顶级舞者的道路上，你认为哪些重要的课程或学习对你的生活有益？

Poppin'C：街舞教会了我很多东西。现在舞蹈成为了我的生活方式。它不仅仅是一个兴趣或者一个运动。通过舞蹈，你能认识很多不同的美好的人，到不同的国家，舞蹈让我四处旅行，了解不同的风土人情。但是舞蹈让我学到的更深层次的是，无论我们来自哪里，我们都拥有相同的爱。即便我们不能用同一种语言说话，但是我们街舞文化的肢体语言是相同的，因为我们的爱是相通的。

Poppin'C celebrates his win © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

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