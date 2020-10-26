当F1一级方程式赛车在近四分之一个世纪后，再次重返葡萄牙波尔蒂芒（Portimão）；本站，Max Verstappen再次以第三成绩登上领奖台。

自1996年以来首次，F1一级方程式赛车首次在葡萄牙大奖赛的波尔蒂芒阿尔加维国际赛车场，这一不熟悉的赛道上进行竞赛；Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen 克服了第1圈的混乱局面，终场冲线获得第三。

受到F1行程表上的剧烈改变，全长4.6公里的阿尔加维国际赛车场成为2020赛季的第12场比赛，为整个赛季提供了另一处竞赛的据点与战场，但天气却与阿尔加维过去的情况截然不同。

Damp, blustery and cold conditions made for a challenging Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

乌云密布笼罩在波尔蒂芒的赛车场上，赛事开始时，混合着大雨与强风，让赛车的开场情况变得异常混乱，McLaren车队的Carlos Sainz在首圈异军突起，抢占领头羊位置。Verstappen好在与Racing Point的SergioPérez擦撞中幸存了下来，从起跑位置退居至第5名，随后又与McLaren车队的Lando Norris双方交战激烈。

荷兰籍车手与Norris和Sainz之间的拼战可谓表现出色，并在第7圈即重返第3名位置。他立即在领先集团Mercedes车队的Valtteri Bottas和Lewis Hamilton后方施加压力，并表现出强劲的节奏与速度，当Ferrari车队的Charles Leclerc在第35圈进站换胎后，他又再次巩固其第3名的位置。

终场冲线，Verstappen居Bottas和Hamilton的后方，赢得第3名，本赛季迄今的12场比赛中，除了3场未完赛外，这位Aston Martin Red Bull车队的车手在所有其他场赛事均登上了领奖台。其中8月份在银石赛道的70周年大奖赛中更是赢得冠军的头衔。

Scuderia AlphaTauri车队的 Pierre Gasly 在开跑之际即取得一个不错的位置。这位法国籍车手随后在比赛中获得一个很好的超车位置，超越了内线Renault车队的Daniel Ricciardo取得第6名，接续并追赶过Esteban Ocon，抢得第5名佳绩。

Gasly在最后几圈发动攻击并取得更好的成绩，在倒数第2圈以优异的表现，超越了Pérez，冲线赢得第5名，并且比上一场赛事的埃菲尔大奖赛取得了更好的成绩。

Pierre Gasly drove a brilliant race in Portimão © Getty Images/Red Bull Content Pool