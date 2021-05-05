Verstappen shared the podium with Hamilton and Bottas once more
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
2021 F1大奬赛葡萄牙战报 - Max Verstappen赢得第2名、稳居颁奖台殊荣
Red Bull Racing Honda车队的Max Verstappen在2021年F1赛季，至今3场比赛，3次登上颁奖台荣耀，这个周末的葡萄牙大奬赛拿下第2名，仅次于Mercedes车队的Lewis Hamilton。
作者 Matthew Clayton
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2021年F1一级方程式锦标赛第3站，这个周末在葡萄牙波尔蒂芒（Portimão）高低起伏、忽高忽低的阿尔加威国际赛车场写下了最新的篇章，Mercedes车队的Lewis Hamilton与 Red Bull Racing Honda 车队的 Max Verstappen 全程缠斗激烈，两周前Verstappen才刚在意大利的伊莫拉(Imola)胜出夺冠。
3 Rennen, 3 Podiumsplätze - läuft bei Max Verstappen.
3 Rennen, 3 Podiumsplätze - läuft bei Max Verstappen.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
当赛事尘埃落定后，Hamilton目前在车手冠军争夺战中领先Verstappen 8分，两位车手皆在F1大奖赛目前3场赛事中名列前两名。
Hamilton在葡萄牙大奖赛并非事事顺遂。排位赛时，Mercedes队友Valtteri Bottas领先0.007秒。在第7圈重新启动后，落在Red Bull车手Verstappen后方，他退至第3位。赛事重启系Alfa Romeo 车手 Kimi Räikkönen在开赛不久发生擦撞意外，碎片飞满地。不过，Verstappen在第11圈的一个闪神，正是Hamilton趁隙突围的好机会，在第20圈的第1号弯道，一旦他找到机会超越队友Bottas，此时似乎就大势底定了。
在芬兰籍车手首次进站后，进入36圈的第5弯道时，Verstappen以出色的表现超越了Bottas，看来Hamilton、Verstappen、Bottas三人在颁奖台的情景颇为熟悉。值得注意的是，这3位车手在周日第15次破纪录登上颁奖台的殊荣-自2020赛季开始以来，其中有10次登上颁奖台的纪录。
以下是周日在葡萄牙大奖赛云霄飞车般激战的关键话题
Verstappen teilt sich das Podium ein weiteres Mal mit den Mercedes-Piloten.
Verstappen teilt sich das Podium ein weiteres Mal mit den Mercedes-Piloten.
© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max 的正面思考

Max Verstappen在排位赛颇为沮丧排在第3位，但他热爱赛道的布局情况，并且对赛道打滑的情况不太在意，这是在赛道上即使遇强大阵风亦能得高分的胆识。
这里的布局真是太酷了，但我们遇到的抓地力却不佳，他表示：我知道每个人都一样，但对我个人而言，开车并不愉快。光是赛道的状态，我真的没有享受单圈比赛的快感。
快转24小时后，他拿下第2名，在颁奖台上比他去年10月F1首次拜访这个赛车场的成绩高出一步，这是他掌握所有机会的好日子 。
Verstappen总结表示：这场比赛相当不错，我有一个很好的重新起步。我试图给Valtteri施加压力，但最终我认为我们总体上缺乏一点力量，所以Lewis还是赢了先机。在这里，与他们相比，我们缺乏了一些节奏与速度，但是，第二...我认为总体而言，这个周末的抓地力方面较难掌握，我们并没有处于领先地位。”
Verstappen jagte nach den ersten Boxenstopps Bottas.
Verstappen jagte nach den ersten Boxenstopps Bottas.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Red Bull Racing Honda车队负责人Christian Horner渴望在赛道上彰显出积极的一面，他认为Mercedes有其车队的限度：我们来到这里拿到第2名，我们完全接受结果。第3场比赛，我们在车手排名落后8分，这没什么。因为这将是一场马拉松式的比赛而非短跑。

Pérez走了很长一段路

排位第4开始，第4名结束：在表面上看，波尔蒂芒对Sergio Pérez来说似乎是一场简单的比赛，但是这可是他在Red Bull车队3场比赛中的最佳成绩。一个谨慎的起步让他退后了脚步，如果前锋3人组清除，车队选择利用墨西哥籍车手擅长的能力，从轮胎找出多余的圈数来达到良好的效果，在Hamilton、Verstappen和Bottas必须进站时，这意味着他从38圈领先到51圈。
这场赛事对Pérez来说并非风平浪静，与Haas车队新秀车手Nikita Mazepin发生近距离的擦撞，使得这位俄罗斯车手必须判罚5秒钟，另外较晚进站是计划保持较新轮胎可拿下最速圈的积分，但这个积分，最后由Bottas进补到手。
Sergio Pérez bewies sich in einem schwierigem ersten Stint.
Sergio Pérez bewies sich in einem schwierigem ersten Stint.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
赛后Pérez承认：这确实有点混乱。一切都从起跑线开始，没有太多的抓地力，我直接进入失速旋转，我的位置输给了Sainz。 我以为Lando不在赛道上，看来我的努力还不够，我本来以为可以超越他，但我可能是误判了。
“我花了好几圈才超越Lando，并与领先集团有段差距。那时我基本上已经离开了比赛。从那时起，我开始独走并带着清新的空气往前行，但一切又变得积极多了。比赛中，我已经看到我必须适应这辆车并照顾好轮胎-一切都是积极的起点。”

Gasly的救赎任务

Pierre Gasly 今年第3场比赛，起跑进入前10名，但当他在第17圈跌至第11位时，法国籍车手将他在伊莫拉（Imola）取得的6分机会显得微不足道， AlphaTauri 车手无法与Alpine车队的Fernando Alonso在较新的轮胎上进行最后的对抗。
Pierre Gaslys Push in den letzten Runden sicherte ihm den Punkt.
Pierre Gaslys Push in den letzten Runden sicherte ihm den Punkt.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
新秀队友 Yuki Tsunoda 的状况也不太好。这位日本车手以第14位发车，在疯狂的第1圈后退至第16位，此后没有在积分点位置停留过，终场以第15名完赛。

Norris第5，Raikkonen犯错

车手排名第3？不是Bottas或Pérez，而是Lando Norris，他继续上次在Portimão比赛中出色的战斗力登上颁奖台，本场赛事拿下第5名，3场比赛总积分达到37分。
对McLaren车队来说，今天是一个美好的日子，新签约的Daniel Ricciardo自排位赛第16名中回神，他以马拉松式的开场逐渐推进名次，终场冲线第9名完赛。
在其他地方，Kimi Räikkönen可谓是本赛事的主要罪魁祸首，开赛第1圈进入起跑阶段，就与队友Antonio Giovinazzi发生擦撞意外。他承认：很抱歉，这是我的错，我弄错了，不慎擦撞到Antonio。前翼卡进了赛车下方，我只能滑进砾石区退赛。

西班牙的严峻考验

多年的赛前测试赛道，车手们都非常了解即将来到加泰隆尼亚赛道的高速弯道，尽管今年的巴塞罗那赛前测试之行是在巴林举行的，但来自波尔蒂芒相对陌生的地方，也是每位车手和车队都知道的状况，5月9日即将转进西班牙大奖赛。
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