从布朗克斯的街头到成为全球流行：从《Pushing Progression: Breaking》中了解Breaking

Breaking是一种从布朗克斯的原始街头爆发出来的舞蹈现象，编织出结合热情、毅力和转变的故事。从最初作为穷困青年在社会中找寻地位的手段，它在团队对决中演变，在个人实力上崛起，并扩展了更多它的故事，包括 b-girls和b-boys的才华在内。在这样的旅程中，Breaking在艺术和运动之间摇摆，每次都重新定义自己的界限。正当它走向最盛大的运动舞台时，这个故事记录了一个永不停歇的核心文化脉动。

26 分钟 Breaking 揭秘霹雳舞从布朗克斯后院发展到 Red Bull BC One 等全球舞台的演变过程。

01 一种出路：从布朗克斯到全球

在纽约市的心脏地带，一种新的表达形式于70年代出现。在最动荡的年代，布朗克斯承载了后期世界所认识的嘻哈文化节奏、脉搏和心跳。其中之一就是breaking，一种后来在全球被认识的特技舞蹈。它抵抗地心引力的旋转和灵活的脚步舞蹈，让它不仅仅是一种舞蹈；而是一条生命线。对于贫困的年轻人来说，它不仅仅是一个运动 - 对于身处于常常忽视他们的世界，它是一种存在和目的和对于生存清楚的声明。

Busta Rhymes回忆说：”我不认为在它谦卑的开端时有人看到嘻哈会走到这一步。无论是涂鸦，DJing，MCing还是Breaking……进步是必要的。“而且，就像任何艺术形式一样，Breaking的本质在于自由。 ”这没有规则可言。这里没有规则……只要你是为了艺术加上了更好的东西，“他强调。对许多人来说，Breaking并不限于布朗克斯，也不仅仅局限于当地的传奇人物。它是一种艺术，一种表达形式，有潜力在其起源之外成长并激励人们。正如Busta Rhymes所言，”成长必须发生。我们他妈的是希望这玩意儿永远留在社区里吗？每个人都努力争取在全球被看见的机会，是为了让它能够成长。“

Alien Ness remembers the beginnings in the Bronx © Kien Quan / Red Bull Content Pool 这关乎社区名人的地位。你想要在这个街区成为最好的。 Alien Ness

Alien Ness补充说：”这是想要走出来的需求……那种绝望感。布朗克斯是一片荒芜的土地。这是一切的开始。布朗克斯河区计画。在这里的比赛是荒谬的，而party则是魔幻的。这与金钱无关，也与比赛无关。这关乎社区名人的地位。你想要在这个街区成为最好的。“

Breaking首次大规模亮相是最好的预告。在1984年，Breaking在世界上亮相，当时有200名breaker在世界最大体育赛事的闭幕式上与Lionel Richie一起表演。 Alien Ness注意到：”那场电视节目盛会帮助Breaking在全球播放“，这是Breaking从布朗克斯的街头舞蹈走进了数百万人家中的时刻。

Ynot dancing at the at the Rock Steady Crew's 40th Anniversary in New York © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 舞池中的团结：关于团体对战的种种

在充满活力的Breaking世界中，每个breaker都带来自己独特的风格，但团体对战却有一种令人极具吸引力的魅力。团队不仅仅是一群舞者的集合；他们是由热情、尊重和友谊紧密联系在一起的一群人。正如Logistx简洁地表达：「团体对战更多是关于能量和氛围。这是我的团队。这些是我的人。」

Busta Rhymes详细阐述了团体表演的本质：”与团体表演很酷。我的意思是，你根据歌曲的创意性质中正在发生的事情扮演一个角色。基本上就是这样。这主要是关于化学反应。“虽然solo提供了个人表达和可控的平台，但作为团体的一部分，则提供了一种共同责任和集体创造力的舒适感。 Busta Rhymes分享道：”每当这是一个solo的情况，你显然可以针对你所做的创意方向拥有更多掌握“，Busta Rhymes对比这两种经历，分享着他的个人成长之旅，”自从我加入团体以来，我已经有了很大的进步，我认为这种进步是我成长本质的一部分。“

Busta Rhymes talks about his evolution as part of a group © Boombox 自从我加入团体以来，我已经有了很大的进步，我认为这种进步是我成长本质的一部分。 Busta Rhymes

Alien Ness回忆起团队对战的演变，可以追溯到90年代。 ”在整个90年代，团队在当地比赛中开始互相对战。最初只是个人表达，看起来像是一种时尚，却被转变成了一项运动。Breaking仍然有点地下，“他补充说。从个人表达转向竞技运动，为团队带来了焦点，强调了团队合作、策略和技能的多样性。

Phil Wizard阐述了这些团队中存在的多样化技能： ”你有更多的专长。人们擅长一个领域，并且可以为团队提供。你有力量型的，风格型的。专长于音乐性的人。“正是这种多样性使得团体对战如此引人入胜。这不仅仅关乎个人实力；而是关于每个成员如何互相补助，共同形成在舞池上不可被忽视的力量。

In a crew battle, the strength of many creates a special kind of magic © Markus Berger/Red Bull Content Pool

在VHS录影带时代帮助传播Breaking的团队对战活动包括Freestyle Session和Battle of the Year - 那个时候个人对战是少见的。

看看我们从2018年Battle of the Year的直播回顾：

决赛 全球最大的breaking舞团比赛重返法国蒙彼利埃，参加 2018 年世界总决赛。

03 从团队动力到卓越的个人表现：Red Bull BC One

2004年标志着Breaking历史上的一个关键时刻。随着Red Bull BC One举办，全球的breaker都有机会提升他们的水平，展示他们的个人实力，这在字面和实际意义上为他们创造了舞台。 Alien Ness回忆道：”在此之前，比赛可能在体育馆或任何小型场地举行。Red Bull BC One将大型舞台制作带入了比赛中。“

比赛的规模，加上其世界一流的制作，创造了无与伦比的声望。 Alien Ness强调了比赛的吸引力，他说：”比赛水准如此之高，以至于任何一名B-boy都会想说‘我想参加那场比赛’。就像重量级世界冠军赛一样。谁不想赢得那个？它为舞者们提供了可期待的目标。就是为了那个年度活动- Red Bull BC One。“

26 分钟 Red Bull BC One的前世今生 提高音量 尽情享受

这不仅仅关乎个人焦点，还关乎比赛如何改变了Breaking的样子。 Phil Wizard指出：”Red Bull BC One目前是全球最有声望的1对1比赛，也是最早出现在这个领域的大型1对1比赛。他们想要采用这种角斗士风格的形式。就像是‘谁是世界上最好的breaker？’它开始将Breaking的焦点从团队转向个人。“

而团队对战虽然庆祝了Breaking的集体精神，Red Bull BC One则将聚光灯集中在个人身上，推动他们达到更高的水准。 Ami回忆起自己当初作为一名粉丝时道：”我第一次看Red Bull BC One的时候更像是一个女粉丝。每个人都很酷，我只是喜欢看着。我没有想过我能站在那个舞台上。“

Lilou回顾了1对1比赛的演变和强度，他总结道：”1对1真的促使舞者提升他的技能。但不仅仅如此，你还需要策略。“因此，随着策略和技能变得更加重要，Breaking的舞台再次被设定往更高的水准来提升。

6 分钟 Shigekix vs Alkolil – 2020Red Bull BC One世界总决赛巅峰对决 B-Boys Shigekix and Alkolil battle each other for the Red Bull BC One World Final 2020 title.

04 提高赌注和技能：Battle的崛起

随着赌注的提高和竞争的激烈，breaker意识到，技能、策略和心理能力的有力结合在用来获得胜利时变得不可或缺。

Busta Rhymes将嘻哈的各个方面进行了类比，强调了比赛时的心理细微差异：”无论是DJ对战还是Breakdance对战，或是MC对战，或是涂鸦对战，都是一样的。这是你如何进入对手的思想，挑起你竞争对手的情绪的方式。“深入了解对手的心理，引导他们的情绪，成为比赛中的另一场比赛。

Getting into the mind of the opponent is an essential part of the game © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Alien Ness对这种心理西洋棋赛进行补充：”如果我能让你感到害怕，如果我能让你处于感性状态，我就赢了。你越让人情绪化，越容易在他们的游戏中击败他们。“但breaking不仅仅是玩弄对手的情感，还涉及不断地重新创造自己。 Alien Ness提供了在最高水准上的巨大压力和策略的深入见解：”我能理解为什么很少有人能够连续赢得胜利。比赛中最困难的部分是重新塑造自己。如果我有足够的任何一名B -boy的影片，我将会想出一个比赛计划，就像拳击手观看他们未来对手的录影带一样。特别是现在身处网路世代。“

Lilou's was the first breaker to win Red Bull BC One twice © Little Shao/Red Bull Content Pool 你必须不断在动作和技能上做出创新，因为人们知道你的动作，他们知道你会做些什么 Lilou

Lilou对这种持续的演变做出回应，他强调了创新的必要性：”你必须不断在动作和技能上做出创新，因为人们知道你的动作，他们知道你会做些什么。“ 除了纯粹的天赋之外，一名breaker能够读懂观众，与他们互动，并从对手的动作和情感中得到启发，是至关重要的。 Lilou强调：”注意观众，与观众互动，与我的对手互动，这都是为了赢得比赛。“

Shigekix提供了来自日本的观点，暗示着一种更深层强调完美和精通的文化：”在日本，我们有追求完美的精神，“ 微妙地暗示着这种追求完美可能会进一步推动breaker。您可以在以下《Breaking Beyond》中了解更多有关这种称之为Shokunin精神的心态。

42 分钟 Shigekix和Ronnie揭开东京的秘密 B-Boys Shigekix 和 Ronnie 揭开东京的秘密：舞蹈、美食和手工艺对完美的追求。

随着Breaking的标准不断提高，显然要成为顶级B-boy或B-girl不能只在乎舞蹈；它涉及策略、心态和不断创新的动力。这场比赛永远不断演进。

05 从影子到成为聚光灯下的焦点：B-girl的崛起

长时间以来，焦点一直在B-boy身上，但Breaking的世界不缺少许多B-girl。 Alien Ness指出：”在70年代或80年代，就已经有B-girl。只是当时的焦点不在那里，就像现在一样。“ 随着时间的推移，人们对B-girl的关注和尊重发生了明显的转变，特别是在Ayumi在2017年的Red Bull BC One世界冠军赛中与B-boy并肩battle这开创性的时刻之后。

5 分钟 Kill vs Ayumi – Round of 16 Top b-boys – and a b-girl – compete in a one-to-one battle to make it to the next round.

受到Ayumi的影响，Ami强调了代表性的重要性。 ”Ayumi显示了女孩可以在世界总决赛中与B-boy拥有battle的机会。我也喜欢与B-boy竞争，但如果我们能够有前16名阵容，我们可以在大舞台上有更多地代表。“ 这一观点强调了引入B-girl类别不仅仅提供了一个平台，而且在Breaking社区中放大了B-girl的能见度和重要性。她补充道：”那一刻拉高了B-girl的水平。因为这样，很多B-girl更加认真地训练。“

一年后，Ami在首个加入B-girl类别的年度Red Bull BC One比赛中取得B-girl类别中的冠军，该类别的成立是在年度比赛中首次亮相。 Logistx分享道：”看到Ami在那一年赢得冠军，并真诚地为所有B-girl庆祝胜利，那真的很鼓舞人心。我记得看着直播，想着‘yo，我真的很想要那个’。“

6 分钟 B-Girl 总决赛: Ami挑落San Andrea 日本选手战胜法国选手，成为有史以来第一位红牛BC One B-Girl世界冠军。点击视频，查看日本选手Ami与San Andrea一较高下时的精彩表现。

她们的崛起不仅仅是关于Breaking；它是一种有关赋权、代表性和B-girl势不可挡的才华。正如Logistx适切地说：”对我们所有人来说都是很大的事情。对于B-girl来说，这是很大的事情。对于嘻哈和Breaking社区来说，这也是很大的事情。“

Alien Ness赞赏了她们的影响，称其为”她们将能量带回来，也将魔法带回来了。“B-girl们在地板上带来的能量和创造力越来越受到观众和同行的注意。

B-girls将能量带回来，也将魔法带回来 Alien Ness

Phil Wizard回顾了对于B-girl比赛的热情不断增长，分享道：”老实说，当我现在参加活动时，B-girl比赛比B-boy比赛更令人兴奋。」“他指出了两者之间的一个重要不同，认为”长期以来B-boy的水平要高得多，因此进展相当有限，而B-girl的水平则可看到更大的进展。“

点击这里了解更多关于B-girl的崛起的资讯，我们的节目《 Rise of the B-Girls 》 。

06 在热情和精确之间：Breaking的双灵魂

Breaking的世界处于一个十字路口，在艺术和运动、文化和竞争之间摇摆不定。 Alien Ness相信进化的必要性，他说：”舞蹈是一种表达形式；然而，我们需要将我们所爱和所做的提升到一个新的水平。这就是运动。“然而，平衡点在哪里？

Breakers train like athletes to reach the pinnacle of their craft © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Lilou完美地表达了这种双重性：”Breaking - 它处于运动和文化之间。“ 这是许多breaker有共鸣的感受。 Phil Wizard更深入地谈到了这一点，他说：”如果你只考虑竞争的一面，我认为真的很难激励自己，因为Breaking不仅仅是谁最快、谁最强。它还涉及你的创造力，您的运动多样性和你的独创性。“ 对Phil来说，艺术家与运动员之间的辩论是深刻的。他在认识Breaking运动面向的同时，他说：”对我来说，Breaking首先是一种舞蹈、一种文化和艺术形式。现在他们称之为一种运动。“

Breaking的本质不仅仅是演译体能的强大。它涉及对情感、历史和灵魂的深刻连结。 Cloud认同这种情感，并强调说：”在这种舞蹈中，动作并不重要。在任何舞蹈中都是如此。我认为，灵魂才是重要的。当你尽情舞动你的灵魂时，观众能够感受到。“

Art or sport? Maybe it's both © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes提供了一种独特的看法，将Breaking的即兴性比作嘻哈中的即兴表演。他说：”即兴表演是即兴发挥，即兴地做出那些东西。取决于我在当下的感觉，取决于我在当下的灵感，这将决定对对手的挑战有多大。“

当你尽情舞动你的灵魂时，观众能够感受到 B-Boy Cloud

因此，Breaking的世界继续在运动和艺术的领域之间摇摆。热情、即兴和体能需求与创造力、情感和文化根源交织在一起，使其成为一种独特的表达形式，不同于其他方式。无论被视为运动、艺术还是两者的融合，有一点始终是清楚的：Breaking是灵魂、文化和力量的具体体现。

07 燃起火焰：嘻哈文化不朽的精神

文化，特别是如此动态的嘻哈文化，不仅透过演化，还是透过尊重其根源而蓬勃发展。在它开始时，嘻哈不仅仅是一种舞蹈或一种音乐形式；它是一代人们试图在他们感到边缘化的世界中留下自己印记的声音。正如Busta Rhymes所反思的：”这就是嘻哈的美妙之处。这很大程度上是基于我们所面临的情况创造出来的。我们灵活应对，充分利用我们所能利用的资源。“

文化必须被传授和传承 Busta Rhymes

自由变化、适应和创造的过程一直在嘻哈的成长中起着至关重要的作用，但为了保持其本质，承认其根源相当重要。 Busta Rhymes强调：「文化必须被传授和传承」，强调每一代人对下一代的启蒙责任。这种知识的传递确保了形塑艺术形式的精神和故事不会在时间中遗失。

然而，这种交流不仅仅是单向的。每一代都会带来他们独特的风格、挑战和想法。这种学习和教学的周期过程使文化保有活力。正如Busta Rhymes提到的那样：”我认为这是一个给予和接受的过程。这是我们彼此保持一致的方式，这是我们搭建桥梁的方式，也是我们确保我们共同推动和促进文化进步的方式。“

Lilou shares his knowledge with breakers around the world © Ali Bharmal/Focus Sports/Red Bull Content Pool

过去教导了现在，现在学习并且创新，然后再成为指导未来的过去。这是一个连续体，确保嘻哈精神保持不朽，在团结、尊重和不断进步的舞蹈中将不同的世代联系在一起。

08 黄金般的梦想：Breaking走进巴黎

从原始的布朗克斯、脉动的街道到体育的卓越顶峰，Breaking正在完成一个完整的循环。在1984年，世界透过一个引人入胜的表演看见了Breaking的魔力，当时它在全球顶级体育比赛的闭幕式上表演，将其推向全球的流行。快转四十年，Breaking不再只是一个表演；它已经成为全球体育领域的一个正式项目。

Hong 10, Sunni, Phil Wizard, Junior and Lilou in Paris © Little Shao/Red Bull Content Pool

Busta Rhymes说出了许多人的感受，他表达：”没有人能争辩说它不值得在那里。这是一个令人难以置信的成就。这是一些真正美丽的东西。“这不仅仅是另一个竞赛。它象征着运动和艺术的顶峰。对Breaking的接受表明了这种舞蹈的进化、韧性和无与伦比的能力。

然而，超越众人焦点和掌声，这一重大举措具有更深刻的意义。正如Lilou所指出的：”更多的breker将能够谋生。我对未来有很好的希望。“ 将其增加到顶级体育平台上不仅承认了breaker的才华，还为无数机会铺好了道路。

然而，即使在全球的赞誉之中，Breaking的核心仍然忠于其根源。 Busta Rhymes捕捉到这种精神，他说：”存在本身就是一种进步，除非你死了。如果我们谈论特别是嘻哈 - 只要我们掌握它，进步就没有界限。绝对如此。“

Breaking: from backyards and parking lots to the biggest stages and events © Little Shao/Red Bull Content Pool

Breaking从家里的后院走向世界名望，蕴含着一个奋斗、创造、热情和进步的故事。正如Alien Ness回忆，总结了许多最早一代breaker所感受到的敬畏和不敢置信，他坦承：”从我家后院走到有一天我坐在最盛大的运动高峰会，为像我一样的人欢呼-我仍然像在做梦一样！“

与Busta Rhymes、Alien Ness以及顶尖的Red Bull BC One全明星团队一同深入探讨Breaking，观看《Pushing Progression: Breaking》——只有在Red Bull TV上播出！

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