Red Bull Racing Honda 车队的明星车手，周末在多哈赢得第2名，也是他在本季第 16 次登上颁奖台的优异表现，在下一轮比赛沙特阿拉伯站可望赢得 F1 世界冠军的头衔。

数学的可能性：F1一级方程式中的两个词，可以同时表示希望和迫在眉睫的机会。对于 Max Verstappen 和 Red Bull Racing Honda 车队来说，这两个词显示赢得最大的奖项的机会，至少现在在统计上是触手可及的。

周日，F1首届卡塔尔大奖赛中，Verstappen 以第二名完赛，Lewis Hamilton 与一周前的巴西大奖赛相同赢得冠军 - 这意谓进入倒数第二站比赛沙特阿拉伯大赛前，荷兰籍车手目前在车手锦标赛领先 8 分。 如果在吉达举行的第一场比赛能够将领先优势扩大到 26 分，那么冠军就是他的了。

虽然有无数的统计排列，可以让Verstappen在还剩一场比赛的情况下加冕冠军，但毫无疑问的是，这两位车手绝对是以统治地位让 2021 赛季成为他们自己的赛季。Hamilton周日的胜利是他在本赛季的第七场胜利，也是他第 15 次登上颁奖台，而Verstappen今年在 20 场比赛中第 16 次登上颁奖台，所有比赛均获得第一或第二名。

Max Verstappen sikrede sig hurtigste runde på løbets sidste omgang © Getty Images/Red Bull Content Pool

周日是 F1 自 2004 年以来，首次造访 MotoGP™ 的主场罗赛尔国际赛车场，现今 F1赛车机械的绝对转弯性能和制动能力，与秒表形成鲜明对比：Hamilton的杆位时间为 1 分20.857秒，比八个月前，Francesco Bagnaia在 MotoGP™ 排位赛骑行Ducati 机车的亮眼表现足足快了32秒。

快速流畅的赛道布局让车手感到兴奋，Aston Martin车队的 Lance Stroll将其比喻为“类似于穆杰罗和铃鹿赛道，非常快速和流畅”，但与这两条赛道不同的是，它相当专业。

Hamilton在全程 57 圈的旅程中并未完全领先，而Verstappen一旦他从排位赛的判罚第7位中恢复过来，很快就进入一个舒适圈，后期赛段的演变完全集中在谁能加入颁奖台这对搭档的行列。

最终，Alpine车队的 Fernando Alonso，自2014年匈牙利大奖赛以来首次登上颁奖台荣耀，这位西班牙籍老将采一站式策略，击败了Sergio Pérez的两次进站，墨西哥籍车手，终场距离他今年第六次登上颁奖台只差3秒的路程。

以下是卡塔尔周日晚上，在灯火通明的赛道上展开精采赛事的关键纪实。

Max赢得积分并继续向前迈进

由于Hamilton在排位赛的（0.455 秒）超越Verstappen在本赛季干地条件下的最大时间，这位冠军领头羊在周日的策略是巩固，而非扩大他对Mercedes车手的领先优势。 然而，由于未能在排位赛中因黄旗出现而减速，Verstappen的发车位落在第七位，基本上，这让整场的运作策略更加困难。

由于多哈赛道的所有 16 弯都是中高速弯，因此在赛道上超车的机会看起来不容易，这意味着这场比赛，进站策略和开场时刻比平时更重要。Red Bull车队负责人Christian Horner在排位赛后评论谈到：前 500 公尺将是至关重要的关键，不过，Verstappen于开场数秒即以出色的表现，在前两个弯道超越成功，并立即跃升至第四位。

Verstappen spidsede albuerne ved Formel 1-løbets start © Getty Images/Red Bull Content Pool

在五圈内，Verstappen重新回到第二位，并减轻他因判罚带来的压力，虽然他没有足够速度挑战Hamilton夺冠，但在 12 圈后，前两名车手已足足领先Alonso 20 秒以上，这意味唯一迟到的悬念是这两人中的哪一位，会为设定比赛的最速圈，以获得额外的世界冠军积分。

Verstappen 利用赛道旁，因场边督导需要处理 Nicholas Latifi 退赛的Williams赛车，导致后期虚拟安全车出动，并利用此时进站换上新的软胎，在第 57 圈和最后一圈以 1 分 23.196 秒的成绩获得额外积分 在分差微乎其微的竞赛活动中，这样的进分是至关重要的。

“我们的首发位置有点不理想，但幸运的是我们的起跑非常好，很快我又回到了第二位，”Verstappen表示：一旦我知道自己是第七名发车，我就非常积极继续前进，这就是我们所做的。我们第一圈表现不错，五圈后我们再次获得第二名，我只是在比赛中尽量保持在很小的差距。

在比赛结束后，能够获得最快速圈真的非常好。当然，我知道至（本赛季）结束还是非常艰难，但我认为这很好，它让大家保持兴奋感。这条赛道是一处 ”驾驶起来很有趣，而且速度非常快的赛道。在退化方面，轮胎保持得很好，所以太酷了。直到赛季最后，这将是一场紧张、扣人心弦的对抗。还有两场比赛要进行，什么事都有可能发生。”

Checo 的颁奖台机会推动不力

一或两次进站，在车队没有历史比赛数据可供参考的赛道上，每个人都在问这个问题，而Sergio Pérez两次进站的策略，赛后证明是关键，因此他无法再次登上颁奖台。

决定两次进站的车手（Mercedes车队的 Valtteri Bottas 及 Williams 车队两位车手Latifi 和 George Russell）由于卡塔尔锯齿状的路沿石，进而遭受左前轮穿刺的困扰，因此进站两次的决定是可以理解的，但是受到前面提到比赛后期虚拟安全车的出动，让激动人心的战略，瞬间完全终止了Pérez冲锋陷阵的攻势。

Pérez løb tør for runder i sin jagt på podiet © Getty Images/Red Bull Content Pool

墨西哥籍车手对周六在排位赛被淘汰感到沮丧，他在第 33 圈从发车位第 11 位冲到第 3 位，在没有时间追击Alonso之前，成为第 41 圈进站后最快的中场跑者，。

Bottas退赛后，Pérez与芬兰车手的车手排名差距在 13 分以内，Bottas在车手积分榜上排名第三，现在还有两场比赛，而Red Bull与Mercedes车队在积分榜上的领先优势缩小到仅有 5 分差。

Pérez 表示：不幸的是，最后没有成功。我们在整场比赛中都在改变它（策略），在某些时候我们会停一站，然后两站，然后一站，有时不是很清楚。

“我认为我们的颁奖台机会几乎就在口袋里，但虚拟安全车的出现就有点遗憾。当你起跑在 P11 时，你没有太多的把握和希望。”

AlphaTauri 的承诺在沙漠赛事落空

Verstappen在排位赛后的判罚，与同样进攻Bottas的发车位下降有关，灯灭起跑之际， AlphaTauri的Pierre Gasly 与Hamilton一起晋升至前二名，随后法国籍车手输给了Alonso，一个可靠的积分在他第 13 圈进站前原本几乎触手可及，但最终以第 11 名的成绩结束，没有积分进帐。Gasly也承认，我们今天的节奏与速度令人震惊。

Gasly's aften startede håbefuldt, men endte uden point © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的排位赛事件，他在倒数第二个弯道跑出路沿石，造成他的右前轮胎刺破并缓慢停在赛道旁，这是排位３黄旗触发的因素，但也导致Verstappen 和 Bottas因未放慢速度被调查，进而受到判罚，这让法国车手九年来第一次前排发车，终场却未能有积分进帐感到沮丧不已。

队友 Yuki Tsunoda 也从前 10 名开始倒退。这位日本新秀车手，在过去五场比赛中第四次进入排位３，并取得排位第八名的成绩，但在两次进站中的第 9 圈即失去竞争力，并回到第 13 位。

AlphaTauri 自第 16 站俄罗斯大赛第一次没有得分进帐，在与 Alpine 争夺车队积分榜第五名的比赛中付出了双倍的代价，因为法国车队的Alonso拿下第三名，他的队友Esteban Ocon获得第五名，本站共拿下25分。

Alonso无视年龄的障碍，Aston车队继续战斗

Fernando Alonso的颁奖台佳绩是他在 104 场比赛中的第一次登上颁奖台，而且值得注意的是，在过去 35 年里，他是 40 岁以上车手的第三次登上颁奖台，仅次于Nigel Mansell（1994 年澳大利亚大奖赛）和Michael Schumacher（2012 年欧洲大奖赛）。 这对Alpine车队来说是更好的消息，这也是Ocon自匈牙利夺冠以来最好的成绩。

在其他方面，Lance Stroll在排位赛升至第 12 位，并击退Ferrari二人组Charles Leclerc和 Carlos Sainz，为Aston Martin车队赢得第七名，另McLaren在赛季末的失利仍在继续，Lando Norris排在第九位拿下两分（Daniel Ricciardo平平的表现）以第 12 名完赛。 它在车队积分榜上落后排名第三Ferrari 车队39 分。

街道赛

从墨西哥-巴西-卡塔尔连续三场赛事，让车队和车手达到赛季末耐力的极限，F1 将在连续两场的夜间比赛前喘口气，以结束本赛季的竞赛。他们中的第一场来自于 12 月 6 日在红海沿岸的沿海城市吉达举行的首届沙特阿拉伯大奖赛。

全新的吉达滨海赛道可不是普通的街道赛道；行程表上没有超过 27 个弯的赛道，全程 6.174 公里，只有比利时的 Spa-Francorchamps 较长（7.004 公里）。 尽管它具有街道赛道的基因，但它也有超快的布局，一系列盲扫和转弯将考验F1 赛车在崎岖边缘行驶的转弯能力。想想阿塞拜疆巴库站布局的最后一个部分，只有速度更快，时间更长。

2021 年的第 21 回合大赛，将是赛事连续四场比赛后，继续两场大奖赛中的第一场，新赛季将于明年 3 月在巴林展开后，向东短暂飞行，届时本站将举办 2022 赛季的第二场赛事。

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