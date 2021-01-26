达喀尔拉力大赛新秀语录
© Flavien Duhamel
来看达喀尔拉力赛首次参赛新人Mohammed Jaffar对达喀尔的“初印象”。
发布于
科威特运动员Mohammed Jaffar在达喀尔拉力赛的摩托车类组中首次亮相。 让我们继续看下去，以了解他每日的表现及个人对当天赛程的感想。
第1赛段 (2021年1月3日):
Mohammed Jaffar成功完成了吉达和比沙之间277公里的摩托车赛段。
达喀尔的第一赛段，也是我的第一个赛段和我的第一次拉力竞赛，都超乎我的想象。 我一生从没想过我能够在这样的地形上奔驰。 当我以前经常见到这么大的岩石时，我会认为我的摩托车不可能通过。 今天我穿越它们了，但摔倒了、受伤了，还弄坏了摩托车，不过我希望最终能够完赛。
第2赛段(2020年1月4日):
Mohammed Jaffar成功从比沙（Bisha）通过到达瓦迪·阿达瓦西（Wadi Ad-Dawasir），他在沙丘上的技能居前方集团的位置。
今天，借着上帝的恩典，我在摩托车上感觉好多了，身体状况也好了，赛车技术也更佳了，一切。 我认为今天是我参加过最长的沙漠拉力赛，这只是第2赛段。希望我能为剩下10个赛段所面临的挑战做好准备。
第3赛段(2020年1月5日):
Jaffar再次完成本赛段的挑战，这回将参赛者带到1000公里的高度。
漫长的赛段地形包括了各种岩石、快速赛道及沙丘…!我非常享受这个赛段每一个地方。 那些在柔软沙丘超越我的家伙正奔驰在快速道路上。我知道我需要改进与加强的地方。
第4赛段(2020年1月6日):
Jaffar完成了从瓦迪·阿达瓦西尔（Wadi Ad-Dawasir）到利雅得（Riyadh）第4赛段的考验。
这绝对是我骑摩托车以来最好的骑行之一。 我不得不环顾四周，好好享受一下这里的美景。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！