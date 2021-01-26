拉力赛

达喀尔拉力大赛新秀语录

© Flavien Duhamel
来看达喀尔拉力赛首次参赛新人Mohammed Jaffar对达喀尔的“初印象”。
作者 Red Bull MEA发布于
科威特运动员Mohammed Jaffar在达喀尔拉力赛的摩托车类组中首次亮相。 让我们继续看下去，以了解他每日的表现及个人对当天赛程的感想。

第1赛段 (2021年1月3日):

Mohammed Jaffar成功完成了吉达和比沙之间277公里的摩托车赛段。
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الأولى من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الأولى من داكار
© Marcelo Maragni
达喀尔的第一赛段，也是我的第一个赛段和我的第一次拉力竞赛，都超乎我的想象。 我一生从没想过我能够在这样的地形上奔驰。 当我以前经常见到这么大的岩石时，我会认为我的摩托车不可能通过。 今天我穿越它们了，但摔倒了、受伤了，还弄坏了摩托车，不过我希望最终能够完赛。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross

第2赛段(2020年1月4日):

Mohammed Jaffar成功从比沙（Bisha）通过到达瓦迪·阿达瓦西（Wadi Ad-Dawasir），他在沙丘上的技能居前方集团的位置。
今天，借着上帝的恩典，我在摩托车上感觉好多了，身体状况也好了，赛车技术也更佳了，一切。 我认为今天是我参加过最长的沙漠拉力赛，这只是第2赛段。希望我能为剩下10个赛段所面临的挑战做好准备。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الثانية من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الثانية من داكار
© Marcelo Maragni

第3赛段(2020年1月5日):

Jaffar再次完成本赛段的挑战，这回将参赛者带到1000公里的高度。
漫长的赛段地形包括了各种岩石、快速赛道及沙丘…!我非常享受这个赛段每一个地方。 那些在柔软沙丘超越我的家伙正奔驰在快速道路上。我知道我需要改进与加强的地方。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر عند خط النهاية للمرحلة الثالثة من رالي داكار
محمد جعفر عند خط النهاية للمرحلة الثالثة من رالي داكار
© Flavien Duhamel

第4赛段(2020年1月6日):

Jaffar完成了从瓦迪·阿达瓦西尔（Wadi Ad-Dawasir）到利雅得（Riyadh）第4赛段的考验。
这绝对是我骑摩托车以来最好的骑行之一。 我不得不环顾四周，好好享受一下这里的美景。
Mohammed Jaffar poses for portrait in Kuwait City, Kuwait on 21st October 2018
Mohammad Jaffar
Motocross
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الرابعة من داكار
محمد جعفر يتسابق بالمرحلة الرابعة من داكار
© Flavien Duhamel
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