来看达喀尔拉力赛首次参赛新人Mohammed Jaffar对达喀尔的“初印象”。

达喀尔的第一赛段，也是我的第一个赛段和我的第一次拉力竞赛，都超乎我的想象。 我一生从没想过我能够在这样的地形上奔驰。 当我以前经常见到这么大的岩石时，我会认为我的摩托车不可能通过。 今天我穿越它们了，但摔倒了、受伤了，还弄坏了摩托车，不过我希望最终能够完赛。

Mohammad Jaffar Motocross