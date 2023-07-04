从资格赛开始：最强妈妈Rachel Atherton 在 UCI Downhill World Cup 惊人的胜利

曾获得六次世界冠军，但在参加UCI Downhill World Cup瑞士站之前，事实上，Rachel Atherton 自 2019 年以来，只参加过一次比赛。

今年的一切似乎都对这位 35 岁车手有利，帮助她赢得车涯个人在UCI World Cup第40座冠军。

赛后Rachel Atherton直言，我简直不敢相信，因为有段时间脱离赛场。 Rachel Atherton兴奋指出，从资格赛开始就在想，我是否有机会争冠，因为新赛制要进去半决赛、决赛，需要在身理及心理上花费更多力气。

Rachel Atherton rides at UCI DH World Cup in Lenzerheide © Bartek Wolinksi

Rachel Atherton 的胜利使得 Camille Balanche 无法在主场赢下冠军，在比赛初期，法国选手 Marine Cabirou 以 3分11秒118 的成绩定下基调，随后世界冠军Vali Höll以 3分09秒270 逆转胜果，但这些高手们，最终只能败在Rachel Atherton的 3 分 07秒514 秒的优异表现。

Rachel Atherton 赛后于社群媒体发文指出，“全力以赴面对比赛！仍然不敢相信它(冠军)发生了！”考量 Rachel Atherton 自从2019 年训练期间受伤以来，跟腱的问题在很大程度上让 Rachel Atherton 无法参加比赛，这场胜利是她最棒的甜蜜礼物。

由于伤病需要数年才能痊愈，Rachel Atherton 不确定自己能否会重返菁英行列，但她仍决定前往瑞士尝试，并设法通过资格赛，才有机会参加决赛。

在比赛过程中，车评 Cedric Gracia 直言 Rachel Atherton 是”地表下坡车最快妈妈“。事实上，比赛结束后，Rachel Atherton 也直接先喂养 21 个月大的女儿Arna。 Rachel Atherton 指出，许多人给我建言把小朋友留在家里，在赛场才有办法专注于自己，不过我认为Arna在比赛现场上，更有助我放松。

Rachel Atherton 补充表示，我觉得自己有责任证明生孕小孩子仍可参与高水平赛事，同时承认作为妈妈，参加比赛确实带来了不同的压力，因为如果受伤了，在医院静养或是复健期间，就无法回到家里照顾小孩，所以在赛场上的风格也会产生转变，会有更多更聪明的跑法，与其走得快，不如找到不同的方法来加快速度。

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