观看视频4 分钟
bike

从资格赛开始：最强妈妈Rachel Atherton 在 UCI Downhill World Cup 惊人的胜利

Rachel Atherton重返UCI Downhill World Cup，并在瑞士站夺得了一场漂亮的胜利。
作者 Tom Ward
3 min read发布于

Part of this story

Rachel Atherton

Rachel Atherton来自英国，她出生在山地车世家，两位哥哥Dan和Gee都是现役非常优秀的山地车运动员。近几年UCI山地车世界杯赛季中保持领先令她成为众车迷心中实力与身材兼具的山地车女神。

United KingdomUnited Kingdom
查看资料
曾获得六次世界冠军，但在参加UCI Downhill World Cup瑞士站之前，事实上，Rachel Atherton 自 2019 年以来，只参加过一次比赛。
今年的一切似乎都对这位 35 岁车手有利，帮助她赢得车涯个人在UCI World Cup第40座冠军。
赛后Rachel Atherton直言，我简直不敢相信，因为有段时间脱离赛场。 Rachel Atherton兴奋指出，从资格赛开始就在想，我是否有机会争冠，因为新赛制要进去半决赛、决赛，需要在身理及心理上花费更多力气。
全力以赴面对比赛！仍然不敢相信它发生了！
Rachel Atherton
Rachel Atherton performs at UCI DH World Cup in Lenzerheide, Switzerland on June 10, 2023

Rachel Atherton rides at UCI DH World Cup in Lenzerheide

© Bartek Wolinksi

Rachel Atherton 的胜利使得 Camille Balanche 无法在主场赢下冠军，在比赛初期，法国选手 Marine Cabirou 以 3分11秒118 的成绩定下基调，随后世界冠军Vali Höll以 3分09秒270 逆转胜果，但这些高手们，最终只能败在Rachel Atherton的 3 分 07秒514 秒的优异表现。
Rachel Atherton 赛后于社群媒体发文指出，“全力以赴面对比赛！仍然不敢相信它(冠军)发生了！”考量 Rachel Atherton 自从2019 年训练期间受伤以来，跟腱的问题在很大程度上让 Rachel Atherton 无法参加比赛，这场胜利是她最棒的甜蜜礼物。
由于伤病需要数年才能痊愈，Rachel Atherton 不确定自己能否会重返菁英行列，但她仍决定前往瑞士尝试，并设法通过资格赛，才有机会参加决赛。
在比赛过程中，车评 Cedric Gracia 直言 Rachel Atherton 是”地表下坡车最快妈妈“。事实上，比赛结束后，Rachel Atherton 也直接先喂养 21 个月大的女儿Arna。 Rachel Atherton 指出，许多人给我建言把小朋友留在家里，在赛场才有办法专注于自己，不过我认为Arna在比赛现场上，更有助我放松。
Rachel Atherton 补充表示，我觉得自己有责任证明生孕小孩子仍可参与高水平赛事，同时承认作为妈妈，参加比赛确实带来了不同的压力，因为如果受伤了，在医院静养或是复健期间，就无法回到家里照顾小孩，所以在赛场上的风格也会产生转变，会有更多更聪明的跑法，与其走得快，不如找到不同的方法来加快速度。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！

Part of this story

Rachel Atherton

Rachel Atherton来自英国，她出生在山地车世家，两位哥哥Dan和Gee都是现役非常优秀的山地车运动员。近几年UCI山地车世界杯赛季中保持领先令她成为众车迷心中实力与身材兼具的山地车女神。

United KingdomUnited Kingdom
查看资料
bike