五届世界冠军山地车女神Rachel Atherton参与了Tillman Brother的最新电影，更展现了令人难忘的山地车演出，但原来拍摄过程中差点未能完成，她披露了背后原因。

Rachel Atherton这个名字，在世界各地已经不再陌生。32岁的她在女子速降山地车比赛中已占据主导地位足足十多年，她和她单车出现在Red Bull TV的次数远远超越她的精英职业生涯，而她先后赢了五届世界冠军，六届世界杯及37场世界杯回合。

Η Rachel φίλμαρε τα πρώτα πλάνα πριν την έναρξη των αγώνων του 2019 © Julian Mittelstädt

尽管Atherton取得成功，但在比赛周末以外仍很少在屏幕上见到Atherton。终于，现在可以了。

这位英国山地车车手在长篇电影《The Old World》献出其首次演出。《The Old World》是一部以欧洲单车作为主轴的电影，融合山地车和BMX，在迷人风景下展示欧洲部分重量级单车，欣赏Atherton及一众选手如Emil Johansson，MartinSöderström，Matthias Dandois，Szymon Godziek，Dawid Godziek和Nico Vink等从城市飞越去到野外，展现他们令人难以置信的单车技能。

在Atherton的环节，她以英国威尔士北部的大山区作为背景，展现了她惊人的骑车技术。

我们跟Atherton聊到她今次的演出，及差点没能完成的原因！

Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming © Julian Mittelstädt

能够参与演出长篇电影是件很酷的事！这是一条陪伴大家成长的影片，就如你晚上跟哥哥弟弟或朋友观看影片后，就会有外出骑单车的兴致。过程会给予你压力，因为你知道它将以电影形式播出，而不是简单的社交网络平台出现。

你是如何进行拍摄？跟准备比赛应该有很大不同吧？

对的！对于一个赛车手来说，要参与电影及为此付出时间很困难。作为赛车手要非常专注训练及即将来临的赛季，我很难去改变自己想法，我首次参与拍摄是在2019年4月，正好是季赛之前，要赛车手参与拍电影真的很难，压力颇大。

Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος © Julian Mittelstädt

那你是何时开始拍摄第二部分？

大约是今年夏季末，但结果并不理想。我们不能拍摄是因为我严重受伤，我折断跟腱，足足花了差不多一年时间才能重新骑上单车。离开单车后，我无法进行跳跃及拍摄，需要先骑几个月单车，慢慢感到舒适才可以再次准备拍摄。

受伤至今已经有一年多，我才刚刚开始再次在单车上找回信心及振作起来。受伤的确令人沮丧，你会感到生气，但只要你抱有积极态度及从中得到改善，就不会浪费时间。

Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες © Julian Mittelstädt

山地车是一项传统以男性为主的运动，你认为现在这样的情况有所改变吗？

我是赛车运动的选手，我专注在速度，也喜欢由A加速到B，我不在乎自己外观及风格，只追求速度。过去几年我们看到越来越多女性从事骑车工作而不是比赛，他们更自由地表达自己，学习技巧及风格，而不必担心速度。

将来你计划参加更多拍摄吗？

+7

我非常享受，某种程度上它比比赛更悠闲，你没有时间压力，如果是比赛，你必须在当天那场比赛中表演，但拍摄如果你搞砸了，可以再来一次。