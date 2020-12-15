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是什么吸引了山地车女神Rachel Atherton参演电影《The Old World》？

© Julian Mittelstädt
五届世界冠军山地车女神Rachel Atherton参与了Tillman Brother的最新电影，更展现了令人难忘的山地车演出，但原来拍摄过程中差点未能完成，她披露了背后原因。
作者 Red Bull HK发布于
Rachel Atherton这个名字，在世界各地已经不再陌生。32岁的她在女子速降山地车比赛中已占据主导地位足足十多年，她和她单车出现在Red Bull TV的次数远远超越她的精英职业生涯，而她先后赢了五届世界冠军，六届世界杯及37场世界杯回合。
Η Rachel Atherton στη Βόρεια Ουαλία.
Η Rachel φίλμαρε τα πρώτα πλάνα πριν την έναρξη των αγώνων του 2019
© Julian Mittelstädt
尽管Atherton取得成功，但在比赛周末以外仍很少在屏幕上见到Atherton。终于，现在可以了。
这位英国山地车车手在长篇电影《The Old World》献出其首次演出。《The Old World》是一部以欧洲单车作为主轴的电影，融合山地车和BMX，在迷人风景下展示欧洲部分重量级单车，欣赏Atherton及一众选手如Emil Johansson，MartinSöderström，Matthias Dandois，Szymon Godziek，Dawid Godziek和Nico Vink等从城市飞越去到野外，展现他们令人难以置信的单车技能。
在Atherton的环节，她以英国威尔士北部的大山区作为背景，展现了她惊人的骑车技术。
我们跟Atherton聊到她今次的演出，及差点没能完成的原因！
Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming
Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming
© Julian Mittelstädt
能够参与演出长篇电影是件很酷的事！这是一条陪伴大家成长的影片，就如你晚上跟哥哥弟弟或朋友观看影片后，就会有外出骑单车的兴致。过程会给予你压力，因为你知道它将以电影形式播出，而不是简单的社交网络平台出现。
你是如何进行拍摄？跟准备比赛应该有很大不同吧？
对的！对于一个赛车手来说，要参与电影及为此付出时间很困难。作为赛车手要非常专注训练及即将来临的赛季，我很难去改变自己想法，我首次参与拍摄是在2019年4月，正好是季赛之前，要赛车手参与拍电影真的很难，压力颇大。
Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος
Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος
© Julian Mittelstädt
那你是何时开始拍摄第二部分？
大约是今年夏季末，但结果并不理想。我们不能拍摄是因为我严重受伤，我折断跟腱，足足花了差不多一年时间才能重新骑上单车。离开单车后，我无法进行跳跃及拍摄，需要先骑几个月单车，慢慢感到舒适才可以再次准备拍摄。
受伤至今已经有一年多，我才刚刚开始再次在单车上找回信心及振作起来。受伤的确令人沮丧，你会感到生气，但只要你抱有积极态度及从中得到改善，就不会浪费时间。
Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες
Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες
© Julian Mittelstädt
山地车是一项传统以男性为主的运动，你认为现在这样的情况有所改变吗？
我是赛车运动的选手，我专注在速度，也喜欢由A加速到B，我不在乎自己外观及风格，只追求速度。过去几年我们看到越来越多女性从事骑车工作而不是比赛，他们更自由地表达自己，学习技巧及风格，而不必担心速度。
将来你计划参加更多拍摄吗？
BMX rider Matthias Dandois performs under a rail support network in Paris during filming of The Old World.
An aerial shot of Matthias Dandois performing a BMX trick in a busy Gare du Nord train station, Paris.
Downhill rider Rachel Atherton reviews footage on set of The Old World along with two crew members.
The Old World director Andi Tillmann films Martin Söderström downhill mountain biking in Stranda, Norway.
+7
我非常享受，某种程度上它比比赛更悠闲，你没有时间压力，如果是比赛，你必须在当天那场比赛中表演，但拍摄如果你搞砸了，可以再来一次。
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