要做电竞级玩家，要装备自己，更要升级自己的装备，除了主机，第一件想到要升级的可能就是显示屏。电竞对屏幕的高要求，当中尤其以赛车Sim Racing极其重要，因为屏幕需要显示极速飞过的赛道及景物，同时也要注视对手的举动，在Esports世界，胜负分界随时在毫秒之间。

选电竞屏幕当然亦可以参考顶尖选手的选择，说到电竞赛车，Red Bull Racing Esports Team一向高手云集。而车队刚刚便宣布会和AOC电竞屏幕连结伙伴关系。其实AOC和Red Bull一直有渊源，在不同赛事如《League of Legends》、《DOTA2》及《CS:GO》都有AOC提供的最高阶电竞屏幕，而现在更集中支持Red Bull Racing Esports Team，在他们的训练基地提供顶级的电竞屏幕，绝对有利团队的赛前训练，有望各选手表现发挥得更好。