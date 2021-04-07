选电竞屏幕规格8个重点 要顺畅靠这些数字
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要做电竞级玩家，要装备自己，更要升级自己的装备，除了主机，第一件想到要升级的可能就是显示屏。电竞对屏幕的高要求，当中尤其以赛车Sim Racing极其重要，因为屏幕需要显示极速飞过的赛道及景物，同时也要注视对手的举动，在Esports世界，胜负分界随时在毫秒之间。
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如果你都一直心痒痒想入手电竞屏幕，但对大量规格数字没概念？以下8个重点能帮到你。
不过在看8个重点前，首先要提一提，游戏是否显示畅顺，除了屏幕之外，也要计算机本身的规格、效能高才可支持到，尤其是CPU及显示适配器，当中独立显示适配器更属必要项目，换电竞屏幕前也应该再升级，以确保在换上2K或4K屏幕时，和用1080P屏幕玩时一样顺畅。
电竞屏幕选择8要点：
1.屏幕尺寸：
电竞屏幕最细也要24寸，不过要有好效果，建议27寸以上更好。不过也要留意，如用27寸屏幕，计算机枱的深度最好有70cm才不会太近。如若希望选用32寸或以上，则建议可考虑选曲面屏幕。而可视角度则大多是170度左右。
2.更新率：
一般屏幕更新率是60Hz，但电竞屏幕最少都要120Hz至240Hz，才能保证推迟减到最低，尤其是玩《PUBG》类游戏时更有要求，所以这个数字是越高越好。
3.反应时间：
Response Time，越短代表显示屏画面变换的过程不会有“拖影”出现，现在的电竞屏幕反应时间基本上为2ms至5ms，高阶一点就1ms。
4.分辨率：
之前全高清是Full HD(1920 x 1080)，现在最少应选2K(2560x1440)或4K(3840x2160)。当然如之前所说，计算机的效能可否支持才是重点。
5.亮度：
一般屏幕约250~350nit，电竞屏幕建议要在300nit以上。而点距则在0.2至0.35mm之间。
6.支援插口：
一定要有支持广泛使用的HDMI(High Definition Multimedia Interface)以及由PC及芯片制造商联盟开发的DP(Displayport)。
7.面板：
分为IPS、VA及TN。IPS色彩会较好，但反应决度只属中等；VA则属中阶，色彩中等，反应速度亦较慢；而适合电竞的则是TN，因为反应速度够快，即显示流畅度高，不过色彩显示会比较弱。
8.内置扬声器：
基本上建议可以选择没有内置扬声器，因为价钱会便宜一点，而且一般玩家、用家都会额外连接音质高的扬声器，显示器的扬声器基本上只作后备用途。这个情况有点像防闪烁、抗蓝光功能，有会比较安心，但没有亦可能未必感觉到分别。
电竞战队Red Bull Racing Esports与 AOC电竞屏幕最新合作
选电竞屏幕当然亦可以参考顶尖选手的选择，说到电竞赛车，Red Bull Racing Esports Team一向高手云集。而车队刚刚便宣布会和AOC电竞屏幕连结伙伴关系。其实AOC和Red Bull一直有渊源，在不同赛事如《League of Legends》、《DOTA2》及《CS:GO》都有AOC提供的最高阶电竞屏幕，而现在更集中支持Red Bull Racing Esports Team，在他们的训练基地提供顶级的电竞屏幕，绝对有利团队的赛前训练，有望各选手表现发挥得更好。
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