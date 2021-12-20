Rafa Goberna 成为飞越巴拿马城第一位滑翔翼运动员

它是一只鸟吗？ 是飞机吗？ 不，是Rafael Goberna 以他最令人激赏的职业生涯，树立另一项滑翔翼的飞行标准。这位巴西特技运动员挑战重力的威胁，正视巴拿马多变的天气，成为第一位在繁华首都巴拿马城摩天大楼间穿梭飞行的人。

拥有拉丁美洲 12 座最高建筑和该地区最知名的天际线之一，他在飞行过程中，Goberna 迅速穿越在著名的 232公尺F&F 塔（当地人称为“螺丝钉”）、金融塔（231公尺 ) 和 Soho 购物中心 (207公尺)之间，可谓惊险万分、危机四伏。

Goberna 回忆起表示：在城市里飞行是最令人吸睛的部分。这是我和摄制组以前都未做过的事情。这是一次令人难以置信的体验。有时风变得有点急速，这让我感到非常兴奋，好在一切都完美无缺。

Goberna expertly manoeuvered between buildings © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

然而，拍摄有其挑战性，主要与风向和巴拿马天气的不可预测性有关，这些天气可能会在瞬间从南到北，从晴朗到大雷雨急剧转变。他解释说：这周下了很多雨，还有一些北风，这对我们来说是不利的，从城市吹到海里，导致我们无法起飞。

为了应付难以预测的天气，团队为拍摄提出了许多场景，以便随着时间的转换，他们可以做出正确的计划。这部影片最终拍摄了 9 天，总共拍摄了大约 36 个小时。

巴拿马也被称为是“美洲的枢纽”，由于与全世界重要交通和物流来往密切，因此为了尊重空中交通，皆有严格的航班时刻和指定区域，我们并与民航局直接联系沟通。

A memorable sunset for Goberna © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Soaring among the skyscrapers © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Is it a bird? Is it a plane? No, it's Rafael Goberna © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Goberna had to battle strong winds among the skyscrapers © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool The Brazilian spent close to 36 hours in the air in Panama City © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Expertly navigating his way through the capital © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool The 232m F&F Tower – better known locally as 'The Screw' © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Goberna was all smiles after nine days of shooting in Panama City © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Goberna每天从大洋礁群岛起飞，每次飞行1小时15分，每次飞行距离约10公里，时速可达50公里。 安全后勤工作必须周全，紧急着陆点、救护车和始终跟随 Goberna 的安全船近在咫尺待命。

本项目是由法国制片人 Blue Max 执导，他的作品还包括Red Bull 2021观看次数最多的视频，From Avoriaz with Love。 此外，拍摄是由著名的巴西摄影师 Marcelo Maragni执镜，他曾不止一次与 Goberna 合作。

尽管本项目有其复杂性，但 Goberna 是执行本任务的最佳人选。 年仅 12 岁的他就创造了金氐世界纪录，2016 年，这位巴西人飞越了世界七大自然奇观之一，在伊瓜苏瀑布performing stunts over the stunning Iguazu Falls上空表演令人惊叹的特技动作。

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