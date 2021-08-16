Thierry Neuville races through Ypres
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
冒险

2021 世界拉力大赛比利时战报 - Thierry Neuville家乡完美称霸

Hyundai赛车运动明星Thierry Neuville在比利时伊珀尔世界拉力大赛的首轮比赛，赢得激动人心的完美表现。
作者 David Evans
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FIA World Rally Championship

国际汽联世界拉力锦标赛

Belgium

Thierry Neuville

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Kalle Rovanperä

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Elfyn Evans

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Sébastien Ogier

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Thierry Neuville 一直在等待这次的胜利。Hyundai赛车运动如此。比利时人也是如此。周日下午，他们的等待得偿所愿了。
Neuville 在比利时伊珀尔拉力赛的胜利，可谓是他最好的荣耀之一。他在今年世界拉力锦标赛的第８轮赛事胜出夺冠。 此外，他还实现了来自比利时四面八方拉力赛车迷的长久梦想。
1972 年世界锦标赛开始时，伊珀尔拉力赛就已经有 7 年的历史。从那时起，比利时人就已羡慕地看着这些顶级赛事的精采过往。到现在。伊珀尔拉力赛已经能与最优秀的顶尖车手平起平坐了。
锦上添花吗？那是Neuville登上了颁奖台，而颁奖台的位置距离他出生和长大的地方只有几公里远。
Thierry Neuville (BEL) Martijn Wydaeghe (BEL) of team Hyundai Shell Mobis celebrate on the podium in first place after winning the World Rally Championship in Spa, Belgium on 8.15.2021
Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe celebrate their victory
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
终于，我们赢了
Thierry Neuville
老实说，好运与此无关。Neuville的表现比其他人都好。 他的Hyundai汽车比其他任何车队都跑得快。
他表示：“我知道这是可能的。我当然知道。我有这次赛事的经验，我比其他人更了解它。但话说回来，这次的战役并不清松，而竞争总是非常激烈。”
即使他的Hyundai队友Craig Breen在开幕当天取得领先，Neuville看起来也没有输的意思。只要他与爱尔兰人持续保持距离与速度，车队的常识和战术运用方法意味着挑战冠军的Neuville将会提前结束。 但他也不需要对比利时的赛事做任何的表态。
周五下午连续的４场胜利，为这场惊人的胜利奠立了基础。
Neuville表示：“这对车迷来说真的很好。我对整场拉力赛事感到很舒服。没有冒太多的风险。你总能在锦标赛的主场中得到一些额外的东西，我在这里得到了。”
“这个赛季有时非常艰难，事情并非总是对我们有利，但现在我们赢了，这对冠军赛来说非常重要。 同样，我要为 Martijn [Wydaeghe，副驾驶] 感到非常自豪。 我们本应该在肯尼亚拉力赛上赢得这场胜利，但现在得到它并在这里拥有它，是一件非常特别的事情。”
就这样，Neuville被家人和朋友拖走了，他们急切地想要分享对梦想成真的喜悦与雀跃之情。

Breen再次奉献精彩表现

４个星期以来，Breen第２次站上 WRC 颁奖台第２名的位置。他的速度与成绩进一步证明了他明年将在职涯首次参加全职 WRC 项目的想法。
Thierry Neuville (BEL) Martijn Wydaeghe (BEL) of team Hyundai Shell Mobis celebrate on the podium in first place after winning the World Rally Championship in Spa, Belgium on 8.15.2021
Thierry Neuville and Craig Breen pop the champagne
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Breen上次在伊珀尔获胜，并预见他有再次登上颁奖台的可能性。
Breen 表示：“这是一个需要经验的拉力赛事。这是我的第５次首发，我认为有可能再次获胜。 我非常希望这一场 WRC获得胜利。 这对车队来说是一个非常重要的结果，我理解这一点。 但我只想赢。”
这对车队来说是一次非常重要的结果。今年有太多次，Hyundai汽车不经意错过了一场胜利。 自 2 月芬兰北极拉力赛以来，Hyundai首次超越其竞争对手Toyota,，而 Neuville 也能够有机会在积分榜与 Sébastien Ogier的领先优势一较高下。
Hyundai’在比利时度过了一个阳光明媚的一周，唯一的阴霾是Ott Tänak的轮胎被刺破，这使得爱沙尼亚籍车手从临时颁奖台上摔了下来，终场以第６名完赛。

那Toyota呢？

对于 Yaris WRC 车手来说，伊珀尔并非是一个快乐的狩猎场。今年稍早，在克罗地亚的沥青路面上，以意想不到的速度超越了Hyundai汽车后，而这回换成Toyota开始伤脑筋了。
Ott Tanak (EST) Martin Jarveoja (EST) of team Hyundai Shell Mobis are seen racing during the World Rally Championship Belgium in Spa, Belgium on 15 August, 2021
Ott Tänak racing in Belgium
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
车队负责人 Jari-Matti Latvala快速指出前两名在他们之间皆有丰富的伊珀尔经验，但更令人担忧的是在拉力赛期间Ogier 和Elfyn Evans 无法找到一个既能给他们抓地力又能给他们信心的设定。事实上，奔驰得最快的 Yaris 是上个月在爱沙尼亚拉力赛夺冠的 Kalle Rovanperä. 。今年稍早，芬兰人在克罗地亚以惊人的方式从冠军头衔中脱颖而出，谨慎地开始了本赛季的第２场拉力赛事。一旦他找到了自己的节奏与速度，这位 20 岁的年轻人会变得越来越快，超越他杰出的队友，进入第３名。
他全力以赴
他表示：“我为此感到非常自豪。我们知道前面的两个人都来过这里，所以成为第１位没有参加过这次拉力赛的人真的很棒。”
Evans以第４名的优势击败了Ogier，但这位冠军领先者仍然设法将其优势从韦尔斯籍车手手中扩大了１分，后者现在与Neuville在积分榜上并列第２名。
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