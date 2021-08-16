Hyundai赛车运动明星Thierry Neuville在比利时伊珀尔世界拉力大赛的首轮比赛，赢得激动人心的完美表现。

Thierry Neuville 一直在等待这次的胜利。Hyundai赛车运动如此。比利时人也是如此。周日下午，他们的等待得偿所愿了。

Neuville 在比利时伊珀尔拉力赛的胜利，可谓是他最好的荣耀之一。他在今年世界拉力锦标赛的第８轮赛事胜出夺冠。 此外，他还实现了来自比利时四面八方拉力赛车迷的长久梦想。

1972 年世界锦标赛开始时，伊珀尔拉力赛就已经有 7 年的历史。从那时起，比利时人就已羡慕地看着这些顶级赛事的精采过往。到现在。伊珀尔拉力赛已经能与最优秀的顶尖车手平起平坐了。

锦上添花吗？那是Neuville登上了颁奖台，而颁奖台的位置距离他出生和长大的地方只有几公里远。

Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe celebrate their victory © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 终于，我们赢了 Thierry Neuville

老实说，好运与此无关。Neuville的表现比其他人都好。 他的Hyundai汽车比其他任何车队都跑得快。

他表示：“我知道这是可能的。我当然知道。我有这次赛事的经验，我比其他人更了解它。但话说回来，这次的战役并不清松，而竞争总是非常激烈。”

即使他的Hyundai队友Craig Breen在开幕当天取得领先，Neuville看起来也没有输的意思。只要他与爱尔兰人持续保持距离与速度，车队的常识和战术运用方法意味着挑战冠军的Neuville将会提前结束。 但他也不需要对比利时的赛事做任何的表态。

周五下午连续的４场胜利，为这场惊人的胜利奠立了基础。

Neuville表示：“这对车迷来说真的很好。我对整场拉力赛事感到很舒服。没有冒太多的风险。你总能在锦标赛的主场中得到一些额外的东西，我在这里得到了。”

“这个赛季有时非常艰难，事情并非总是对我们有利，但现在我们赢了，这对冠军赛来说非常重要。 同样，我要为 Martijn [Wydaeghe，副驾驶] 感到非常自豪。 我们本应该在肯尼亚拉力赛上赢得这场胜利，但现在得到它并在这里拥有它，是一件非常特别的事情。”

就这样，Neuville被家人和朋友拖走了，他们急切地想要分享对梦想成真的喜悦与雀跃之情。

Breen再次奉献精彩表现

４个星期以来，Breen第２次站上 WRC 颁奖台第２名的位置。他的速度与成绩进一步证明了他明年将在职涯首次参加全职 WRC 项目的想法。

Thierry Neuville and Craig Breen pop the champagne © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Breen上次在伊珀尔获胜，并预见他有再次登上颁奖台的可能性。

Breen 表示：“这是一个需要经验的拉力赛事。这是我的第５次首发，我认为有可能再次获胜。 我非常希望这一场 WRC获得胜利。 这对车队来说是一个非常重要的结果，我理解这一点。 但我只想赢。”

这对车队来说是一次非常重要的结果。今年有太多次，Hyundai汽车不经意错过了一场胜利。 自 2 月芬兰北极拉力赛以来，Hyundai首次超越其竞争对手Toyota,，而 Neuville 也能够有机会在积分榜与 Sébastien Ogier的领先优势一较高下。

Hyundai’在比利时度过了一个阳光明媚的一周，唯一的阴霾是Ott Tänak的轮胎被刺破，这使得爱沙尼亚籍车手从临时颁奖台上摔了下来，终场以第６名完赛。

那Toyota呢？

对于 Yaris WRC 车手来说，伊珀尔并非是一个快乐的狩猎场。今年稍早，在克罗地亚的沥青路面上，以意想不到的速度超越了Hyundai汽车后，而这回换成Toyota开始伤脑筋了。

Ott Tänak racing in Belgium © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

车队负责人 Jari-Matti Latvala快速指出前两名在他们之间皆有丰富的伊珀尔经验，但更令人担忧的是在拉力赛期间Ogier 和Elfyn Evans 无法找到一个既能给他们抓地力又能给他们信心的设定。事实上，奔驰得最快的 Yaris 是上个月在爱沙尼亚拉力赛夺冠的 Kalle Rovanperä. 。今年稍早，芬兰人在克罗地亚以惊人的方式从冠军头衔中脱颖而出，谨慎地开始了本赛季的第２场拉力赛事。一旦他找到了自己的节奏与速度，这位 20 岁的年轻人会变得越来越快，超越他杰出的队友，进入第３名。

他全力以赴

他表示：“我为此感到非常自豪。我们知道前面的两个人都来过这里，所以成为第１位没有参加过这次拉力赛的人真的很棒。”

Evans以第４名的优势击败了Ogier，但这位冠军领先者仍然设法将其优势从韦尔斯籍车手手中扩大了１分，后者现在与Neuville在积分榜上并列第２名。

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