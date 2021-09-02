Hyundai车手Thierry Neuville肩负着国家重任，本周比利时第一轮世界拉力锦标赛的胜利众人都寄予厚望。

Thierry Neuville没有压力，但本周是一个国家的希望与荣耀。 而且，随着世界拉力大赛首次在比利时举行，没有人比比利时籍车手自己更期待了。

比利时伊珀尔拉力大赛，为今年 WRC 的第 8 站，是许多梦想实践者的好数字。 但最大的梦想家必定是Neuville。

这位Hyundai赛车手表示：当然，回家比赛很特别。我参加过几次这样的拉力大赛，包括在 2019 年，那时我能够驾驶 i20 Coupe WRC——这是我在世界大赛中实际使用的赛车。

“一直以来的梦想，就是在这里举行 WRC赛事，想到这一刻距离我们只有几天了，这对车迷和比利时的运动爱好者皆是好事，并有很大的帮助。”

那对于Thierry呢？ 对你有好处吗？

他笑着说：我希望，是的。其他人都知道我是我们中唯一一位在世界拉力大赛中参与过这项赛事的人。很多机会将取决于本周的结果。目前，我们排名第3，很有可能从这个地方开始获胜。

Neuville carries the hopes of his home crowd © Damien Rosso/Red Bull Content Pool

比利时世界拉力大赛看来如何？

这是一处全沥青的赛道。但这并不意味着它是直接了当的毫无险峻。德国的世界大赛都是柏油路，但某些赛段的表面和抓地力水平会逐个发生变化。比利时也是一样的。

而且这是考虑天气因素之前的观点。

即使在夏天，云也能很快聚集，并将阳光转变成雨水。经过两周的潮湿天气，拉力赛经理 Alain Penasse 对未来一周保持乐观态度。

他表示：我认为，你还可以坐在外面吃个午餐……不过，带一件套头衫是必要的！

“现在赛段相当潮湿，但我们知道道路在阳光和风的作用下很快就会变干——这就是我们对拉力周的预测。”

这可是拉力赛史上的第一次，参赛者将从比利时西北部的伊珀尔到东南部的斯帕-弗朗科尔尚进行近 300 公里的两阶段冒险。赛事的最后一天安排在世界著名的赛道上是 来自Penasse 的明智之举，届时可让来自国内四面八方的车迷首次亲眼见识到 WRC的精采赛事。但据他了解斯帕和著名的弗朗科尔尚则是森林中的微气候。

Penasse表示：任何关注F1一级方程式赛车的人，都知道这条赛道的天气可谓千变万化。 而雨水有可能会在这场拉力赛中发挥作用，直到比赛结束。

Neuville pins a bend on asphalt © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

谁怕下雨？

没有一位车手会害怕下雨。但他们敏锐地意识力，了解它将会对赛段产生什么样的影响。伊珀尔是一场几乎所有车手都可以在每个弯道切入的拉力赛。这是一场赛道离公路仅有几英尺远的赛事，一个车轮和一个沟渠的顶点。

在湿草地上开车会是什么感觉？泥泞很多。尤其是当你的世界拉力赛车在草地上奔驰时。如果地一直是湿的，道路会变得越来越脏，让跟在前车后面的车手别无选择，只能采取同样的切入策略。

Neuville 的队友和伊珀尔赛事上次的获胜者 Craig Breen 表示：你必须找机会切入。 如果你不这么做，而你试图在路上保持既有路线，你就会陷入泥泞中。 在高速路段需要付出相当多的努力，才能跟上前方的路线。 但这是唯一的方法。

这会是一场精彩的拉力大赛。这与我们在世界大赛中看到的任何其他挑战都大不相同。 是的，它是柏油路面，但我们也有混凝土、破碎的混凝土、粗糙的沥青和鹅卵石。 鹅卵石！表面和抓地力的变化是其真正的特色。

比利时就是一个拉力赛的国家，这将会有一种美妙的氛围。

有可能地， Sébastien Ogier也是有希望夺冠的车手之一。 当周五下午的拉力赛开始时，冠军领跑者首先上路（比利时伊珀尔拉力赛的赛制略有不同，第一天的比赛是在周五早上安顿之后进行，并在周五九点进入黑暗夜晚）。 无论天气如何，他都会享受到最干净条件下所提供的最大抓地力。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！