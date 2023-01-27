进军拉力赛的七种途径

Wenn die Anderen nur Staub sehen, machst du vieles richtig © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

与F1一级方程式不同，世界拉力锦标赛——又名拉力赛的巅峰赛事——对所有人皆一视同仁。进来参与，您可能会与Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala 等人在同一条道路上竞争——而且比您想象的还要快……

但这项运动的超级巨星是如何走到今天的呢？ 我们邀集了其中的一些人来为我们做一些指示。

1. 加入汽车俱乐部

前Hyundai汽车明星Hayden Paddon的职业生涯始于一次旅行，然后参与了当地的汽车俱乐部，这让他驾驶着一辆旧 Mini 参加了各种赛事。这位新西兰人表示：无论你想在这项运动中做什么：驾驶、副驾驶、指挥、担任工程师——你当地的汽车俱乐部都会有人提供帮助。进入那里并与成员建立联系。俱乐部里总会有人寻求帮助或帮助他人，任何人都可以参与其中。

هايدن بادن بدأ مسيرته في ناديه المحلي للسيارات © @World/Red Bull Content Pool

2. 寻找导师

一旦您加入了汽车俱乐部——Toyota Gazoo Racing飞跃的芬兰人Jari-Matti Latvala 完全赞同这一举动——是时候结交朋友了。Latvala 表示：找一个或一些你可以一起工作的人。有丰富经验的人可以给你一些指导，让你知道如何参加这项运动。如果您要成为车手或副驾驶，获得这种支持很重要。

يستفيد لاتفالا من خبرة كارلوس ساينز © Volkswagen Motorsport

3. 参加拉力学校

因此，您已经在电视上观看了拉力赛，在 YouTube 上观看了 WRC 赛事的精彩片段，现在您已经在汽车俱乐部结交了新朋友。 但重要的问题是：你真的喜欢驾驶拉力赛车吗？

在双脚投入并放弃辛苦赚来的金钱之前，请选择一所拉力学校并预订一天的介绍课程。 一旦您驾驶赛车，拉力赛车可能会让人望而生畏，因此最好看看这是否适合您。如果不是，请不要担心。 坐到另一边，试一试副驾驶，或者出去指挥； 这些志愿者可是我们这项运动无名英雄的骨干。

请观赏下方位于美国华盛顿州世界著名的 DirtFish 拉力学校的宣传影片。

4.找一辆车……即使它很慢

好的，所以你已经决定这是适合你的车，现在你需要一些动力。 以下是 Jari-Matti Latvala 关于选择哪辆车的一些建议。尝试尽可能多多驾驶不同的汽车。 尝试后轮驱动、前轮驱动和四轮驱动。驾驶这些汽车会让您对汽车的运作情况有更好的感觉。如果您的汽车不是最强劲的，也不要担心； 当您开始时，这并不重要。 在您考虑升级并获得更强大的汽车之前，先学会将您的第一辆车运用到最大极限是最好的。

“如果你犯了错误——比如翻了车——那么如果你在一辆较慢的车里，以较慢的速度行驶，那就有更好的机会了解发生了什么。同样真正重要的是正确的安全设备。不要开始时没有尝试过！

前 Peugeot 机械师 Sébastien Ogier 于 2006 年以该品牌的一辆 206开始了他的职业生涯。现在他已经是八座世界冠军了！

5. 安全第一

M-Sport Ford 世界拉力车队车手Elfyn Evans 同意 Jari-Matti 的观点。韦尔斯车手表示：安全第一。当你打造或购买你的第一辆汽车时，请一名车检员检查一下，并确保一切都正常。您当地的汽车俱乐部可能会有一名车检员——请他们帮忙。 不仅仅是剎车、防滚架和灭火器； 绝对确保座椅完全适合您并且安全带绝对正确。然后，给自己买一个 HANS防撞设备和您能买得起最好的防撞头盔。 你可以更换汽车，但你不能用你的头做同样的事情！

إحرص على أن تكون سيارتك متينة © @World/Red Bull Content Pool

6.全力以赴

与赛道赛车手不同，拉力赛车手没有机会一圈又一圈地驾驶，以了解赛道和状况。 相反，你几乎必须在工作中学习。因此，无论何时何地，只要有机会驾驶任何汽车，就去做吧——驾驶时间是无可替代的。

خاض أوجييه سباق "بورشه سوبركاب" في 2013 © Volkswagen Motorsport

五届 WRC 比赛冠军 Kris Meeke表示：经验在我们的运动中非常重要。刚开始的时候，我想一直开车。 无论天气状况或地面如何，你都需要为自己建立一个数据库，了解该表面在干燥或潮湿时会发生什么状况。Latvala 补充道：尝试找到越野拉力赛道。这是一个好地方，因为你有一个不断变化的表面，如果你犯了一个错误，你的空间会更大一点。

الراليات الطويلة مكان جيد لصقل مهاراتك © @World/Red Bull Content Pool

7. 开始从事这项运动

当 2001 年世界拉力赛冠军Richard Burns出道时，他全心投入到他热爱的运动中。 他曾在一家拉力学校担任讲师，在车队担任机械师并为 Prodrive Subaru 世界拉力车队驾驶货车，他蓄势待发有一天可以参加比赛。

قاد بيرنز عربات "فان" لفريق "برودرايف" قبل سيارة "إمبريزا" © Subaru

Richard立即看到了在厂队环境中的优势，他将自己在车队中学到的大部分知识运用到自己的驾驶生涯中。 与任何专业或半专业装备合作都可以提供对这项运动最高水平且难以置信的洞察力，并让年轻车手了解他们必须实现的目标。

总而言之，如果你想开始参加拉力赛…

加入您当地的汽车俱乐部

寻找导师

进拉力学校

找辆车——即使是慢车

购买合适的安全装备

在不同的地表上获得尽可能多的驾驶时间——拉力赛是做到这一点的好方法

开始从事这项运动

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