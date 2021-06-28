西班牙籍 T3 女王Cristina Gutiérrez 在世界杯越野拉力赛哈萨克斯坦站蝉联获胜，尽管她的两根椎骨破裂，但她仍力撑在哈萨克斯坦夺冠胜出。

2021 年FIA世界杯越野拉力赛拉开序幕一个月后，Red Bull越野青年队的Cristina Gutiérrez 凭借在家乡主场安达卢西亚拉力赛的胜利，在带伤的哈萨克斯坦拉力赛中依旧脱颖而出，尽管当时严重撞击导致她的两根椎骨破裂，但还是在T3 级别获得胜利。
瑞典籍多才多艺的车手 Mattias Ekström 也首次登上FIA世界杯越野拉力赛房车组的颁奖台，5个赛段的缠斗攻势精彩绝伦、热闹非凡。以下是有关哈萨克斯坦赛事的关键信息。
即使是一次严重的创伤也阻挡不了 Cristina Gutiérrez的凌厉攻势
达喀尔拉力赛赛段优胜者Cristina Gutiérrez实时确立了自己在 2021 年国际汽联世界杯越野拉力赛击败对手的地位，并与副车手Francois Cazalet协力同心、稳扎稳打，让Gutiérrez在倒数第2个赛段即取得哈萨克斯坦的领先优势。
然而，这正是戏剧化开始的地方，他们的 OT3 赛车在最后 260 公里赛段的 30 公里后受到了严重的撞击。 Gutiérrez 仍勇敢地将她的赛车冲向终点线完赛，在送往医院治疗之前稳守冠军的殊荣。
这位29岁的车手表示：非常感谢所有的关心和厚爱。我们带着好消息结束了哈萨克斯坦拉力赛，身体也受到了很大的惊吓。到达终点后身体非常痛苦，他们决定直接把我送到医院，在那里他们进行了 CT 扫描，并确认了两个椎骨破裂。
凭借在国际汽联世界杯越野拉力赛的两场胜利后，Gutiérrez现在希望能够在 7 月初的丝路拉力赛中及时恢复健康。
我对我的驾驶表现非常满意，现在我只需要在沙丘中再好好练习。
Gutiérrez 的比利时队友 Guillaume De Mevius 在哈萨克斯坦的 T3 类组中拿下最后赛段的胜利，终场冲线赢得第5名，副车手 Tom Colsoul熟读了路线手册也不遑多让。这位 26 岁的年轻车手表示：没有什么比最快时间结束一周赛事为更好的方法了。这场赛事困难重重，与 Tom Colsoul 一起搭档获益良多。我很期待下一场比赛，向我的队友在 T3赢得整体领先的 Cristina Gutiérrez宣战。
Mattias Ekström在他的战绩又新增了越野拉力赛颁奖台的殊荣
在汽车类组，瑞典组合 Mattias Ekström 和副驾驶 Emil Bergkvist 驾驶着他们的 MINI John Cooper Works Buggy 赢得他们有史以来第1次参加国际汽联世界杯越野拉力赛颁奖台的荣耀，这进一步巩固了他在 DTM 和拉力赛成功的契机。
赛车传奇人物 Ekström表示：我们真的很喜欢这条路线和乡村的美景，而且这越野车性能非常好。我们在第2和第5赛段找到了很好的导航节奏，但在其他赛段也遭遇了问题。我对我的驾驶表现非常满意，现在我只需要在沙丘中再多加练习。
总体成绩第2名还不错，但距离领先者只差4分钟，确实有点令人沮丧。
Red Bull KTM廠隊憂喜參半
前达喀尔拉力赛冠军车手Matthias Walkner 在第5赛段的摩托车类组中获得亚军，仅落后冠军4分钟，但Sam Sunderland Red Bull KTM厂队车手。
Walkner表示：总而言之，第2名很好了，但在将近 15 小时的比赛之后，距离胜利仅差 4 分钟，这真的有点令人沮丧。我知道我在比赛稍早赛段犯了一些错误，这让我浪费了一些时间。不过，我感觉很好，期待丝路拉力大赛的到来。
国际汽联世界杯越野拉力赛下一站将于 7 月 1 - 11 日在丝路拉力赛举行，Red Bull KTM厂队经理 Jordi Viladoms 表示：Matthias目前充满自信与坚强是非常重要的事。坏消息是Sam的撞车事故。看起来这是一次很大的事故，速度又相当得快，但我们很庆幸他的伤势还好。希望他能尽快恢复健康并尽速回来参加比赛。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！