西班牙籍 T3 女王Cristina Gutiérrez 在世界杯越野拉力赛哈萨克斯坦站蝉联获胜，尽管她的两根椎骨破裂，但她仍力撑在哈萨克斯坦夺冠胜出。

2021 年FIA世界杯越野拉力赛拉开序幕一个月后，Red Bull越野青年队的Cristina Gutiérrez 凭借在家乡主场安达卢西亚拉力赛的胜利，在带伤的哈萨克斯坦拉力赛中依旧脱颖而出，尽管当时严重撞击导致她的两根椎骨破裂，但还是在T3 级别获得胜利。

瑞典籍多才多艺的车手 Mattias Ekström 也首次登上FIA世界杯越野拉力赛房车组的颁奖台，5个赛段的缠斗攻势精彩绝伦、热闹非凡。以下是有关哈萨克斯坦赛事的关键信息。

即使是一次严重的创伤也阻挡不了 Cristina Gutiérrez的凌厉攻势

达喀尔拉力赛赛段优胜者Cristina Gutiérrez实时确立了自己在 2021 年国际汽联世界杯越野拉力赛击败对手的地位，并与副车手Francois Cazalet协力同心、稳扎稳打，让Gutiérrez在倒数第2个赛段即取得哈萨克斯坦的领先优势。

The pain of her injury was written on Gutiérrez's face at the finish line © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

然而，这正是戏剧化开始的地方，他们的 OT3 赛车在最后 260 公里赛段的 30 公里后受到了严重的撞击。 Gutiérrez 仍勇敢地将她的赛车冲向终点线完赛，在送往医院治疗之前稳守冠军的殊荣。

这位29岁的车手表示：非常感谢所有的关心和厚爱。我们带着好消息结束了哈萨克斯坦拉力赛，身体也受到了很大的惊吓。到达终点后身体非常痛苦，他们决定直接把我送到医院，在那里他们进行了 CT 扫描，并确认了两个椎骨破裂。

凭借在国际汽联世界杯越野拉力赛的两场胜利后，Gutiérrez现在希望能够在 7 月初的丝路拉力赛中及时恢复健康。

我对我的驾驶表现非常满意，现在我只需要在沙丘中再好好练习。 Matthias Ekström

Gutiérrez 的比利时队友 Guillaume De Mevius 在哈萨克斯坦的 T3 类组中拿下最后赛段的胜利，终场冲线赢得第5名，副车手 Tom Colsoul熟读了路线手册也不遑多让。这位 26 岁的年轻车手表示：没有什么比最快时间结束一周赛事为更好的方法了。这场赛事困难重重，与 Tom Colsoul 一起搭档获益良多。我很期待下一场比赛，向我的队友在 T3赢得整体领先的 Cristina Gutiérrez宣战。

A final stage win boosted Belgium's Guillaume De Mevius © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

Mattias Ekström在他的战绩又新增了越野拉力赛颁奖台的殊荣

在汽车类组，瑞典组合 Mattias Ekström 和副驾驶 Emil Bergkvist 驾驶着他们的 MINI John Cooper Works Buggy 赢得他们有史以来第1次参加国际汽联世界杯越野拉力赛颁奖台的荣耀，这进一步巩固了他在 DTM 和拉力赛成功的契机。

Mattias Ekström can add a cross country rally podium to his CV now © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

赛车传奇人物 Ekström表示：我们真的很喜欢这条路线和乡村的美景，而且这越野车性能非常好。我们在第2和第5赛段找到了很好的导航节奏，但在其他赛段也遭遇了问题。我对我的驾驶表现非常满意，现在我只需要在沙丘中再多加练习。

总体成绩第2名还不错，但距离领先者只差4分钟，确实有点令人沮丧。 Matthias Walkner

Red Bull KTM廠隊憂喜參半

前达喀尔拉力赛冠军车手Matthias Walkner 在第5赛段的摩托车类组中获得亚军，仅落后冠军4分钟，但Sam Sunderland Red Bull KTM厂队车手。

Walkner表示：总而言之，第2名很好了，但在将近 15 小时的比赛之后，距离胜利仅差 4 分钟，这真的有点令人沮丧。我知道我在比赛稍早赛段犯了一些错误，这让我浪费了一些时间。不过，我感觉很好，期待丝路拉力大赛的到来。

Matthias Walkner was just four minutes from victory in the Bike class © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool

国际汽联世界杯越野拉力赛下一站将于 7 月 1 - 11 日在丝路拉力赛举行，Red Bull KTM厂队经理 Jordi Viladoms 表示：Matthias目前充满自信与坚强是非常重要的事。坏消息是Sam的撞车事故。看起来这是一次很大的事故，速度又相当得快，但我们很庆幸他的伤势还好。希望他能尽快恢复健康并尽速回来参加比赛。

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