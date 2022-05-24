RB莱比锡如何赢得他们的第一个重量级冠军

一场狂热的德国杯决赛以戏剧性的方式结束了，RB 莱比锡在点球大战中击败了弗赖堡，获得了第一个重要的国内奖杯——距离他们晋升到顶级联赛，仅仅刚过去六年。

下半场一球落后，还少一人作战，但特德斯科的球队表现出不屈不挠的斗志，防守端表现积极的同时，放手一搏毫无畏惧地发起反击。

终于，在第 76 分钟球队获得了回报，当时最佳射手、德甲赛季最佳球员克里斯托弗·恩昆库在后门柱处凌空抽射入网，打入了他本赛季的第 35 个进球。

加时赛中，双方都无建树，比赛进入点球大战。而这场点球成为了莱比锡的独角戏。加时3次中框似乎令弗赖堡丧失了信心，先是刚刚落选最新一期德国队大名单的队长京特尔在第2轮打高，后是德米罗维奇在第4轮轰中门楣。RB莱比锡4比2胜出！

这是 RB 莱比锡在 2019 年和 2021 年的决赛失利后第三次进入决赛，而这一次，终于在柏林奥林匹克体育场上被幸运女神和胜利女神垂青。在经历了2次决赛失利之后，终于在第3次大功告成。

So sehen Pokalsieger aus: RB Leipzig jubelt nach dem Elfmeterschießen. © Thomas Eisenhuth

赛后，特德斯科说：“我们需要几天时间来消化所有事情——这是一场跌宕起伏的比赛。我仍然无法接受这一切。”

“调整策略是一回事，当你情绪低落时表现得如此出色是另一回事。我为球队和所有球员感到无比自豪。”

在这里，我们来看看你可能错过的历史创造赛季的一些关键数字：

4

RB莱比锡的最后联赛位置。在本赛季的最后一天进入前四名，这意味着他们将在下赛季再次参加欧洲冠军联赛。

4

克里斯托弗·恩昆库（Christopher Nkunku）获得德甲月度最佳球员奖的次数。这位法国前锋度过了一个出色的赛季，并在 5 月被评为赛季最佳球员。

6

德国杯夺冠之路上的比赛场次。在决赛击败弗赖堡之前，RB莱比锡一路淘汰了桑德豪森、巴贝尔斯伯格、汉莎罗斯托克、汉诺威96和柏林联合。

Ein Tag für die Geschichtsbücher: RBL holt am 21. Mai seinen ersten Titel. © RB Leipzig

12

体验欧洲之夜。开始于与曼城和巴黎圣日耳曼一起轰动一时的欧洲冠军联赛小组赛，以欧联杯一路杀入半决赛而告终，然后输给了格拉斯哥流浪者队。

13

恩昆库的助攻次数。除了在进球榜上名列前茅，这位法国人在为队友提助攻方面也处于领先地位。

15

赛季最长不败纪录。球队在 2 月 11 日至 4 月 20 日期间，三线作战取得 11 胜 4 平的战绩。

24

RB莱比锡队的平均年龄。充满活力和求胜欲望的球员，我们已经迫不及待地期待想在下个赛季再次看到他们上场。

RB Leipzig feiert eine große Pokal-Sause im Berliner Olympiastadion. © www.borisstreubel.de

35

恩昆库的总进球数。赛季落幕，这位致命的终结者在德甲联赛中打入 20 球，在杯赛中打入 4 球，在欧洲打入 11 球。

36

主教练多梅尼科·特德斯科的年龄。这位意大利裔德国人是德甲第二年轻的教练，他带领球队达到了新的高度。

52

整个赛季的比赛总数。继8月7日德国杯首轮开赛后，RB莱比锡在5月21日举起奖杯，这个赛季终于结束了。

3,822

本赛季 RB 莱比锡球员在德甲的总跑动公里数。 每场比赛超过112公里！

Simakan has thrived playing as a right-sided centre-back © RB Leipzig

7,690

RB莱比锡球员在德甲联赛 34 场比赛中的总冲刺次数。

45,770

4 月涌入Red Bull竞技场观看与柏林联合队的比赛的球迷人数。

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