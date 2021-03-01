淡季漫无目的的日子终于要结束了，今天的焦点我们将更专注F1新赛季的重要事项。

为什么这样说呢？好吧!，因为今年赛季Red Bull车队担负重任的主角RB16B新车首次亮相。

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车队的新车在第1次赛道测试前揭幕，Max与 Sergio在正式拍摄日首次展示自己驰骋新车的节奏与速度。而测试与备役车手Alex也在场，借驾驶RB15赛车所收集的回馈信息，供车队为新赛季的战役添加参数动能。

Red Bull车队新车RB16B亮相银石

表面上看来，从这辆新车的第1张照片显示，并未做太大的变动。尽管新规定要延迟到2022年，这意味着确实有很多延续到本赛季的特质，但这并不表示我们高素质的设计师团队整个冬天都无所事事。

Maxova RB16B © Red Bull Racing

事实上，RB16B的涂装做了许多变化，并延续F1一系列战斗装备的状态。

当然，本赛季的主要变化之一当然是在引擎盖下。它在F1的最后一个赛季，Honda推出了一款新的动力单元，这是一具经过大量修改的重装备，届时Max 与 Sergio将在赛道首航奔驰见真章。

银石赛道的拍摄日，不仅为媒体朋友及合作伙伴展示RB16B的最新面貌，以供巴林大奖赛前哨战使用，也将为Red Bull车队提供他们前往海湾赛事时，大家可以期望与托付重任的讯息。今年唯一的季前测试订于3月12日举行。

对于测试和备伇车手Alex来说，这一天将具有特殊的意义。除了在拍摄当天驾驶RB15赛车，Alex还将大量参与Max和Sergio对RB16B回馈信息的分析。当他准备协助2021赛季进行新车开发时，势将为他提供更多的工作量。

RB16B已经发布亮相，那新赛季的确就愈来愈近了。距离测试只有两个多星期的时间，想要看到我们的新车在赛道上呼啸怒吼，还有1个月的时间。我们迫不及待赛事尽快开锣吧!