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特技飞行

奥地利Red Bull Air Force五次大无畏飞行任务

奥地利Red Bull Air Force正在筹备一些“大动作”，但在他们正式宣布之前，让我们回顾一下他们迄今为止最令人瞠目结舌的飞行任务。
作者 Benjamin Saldias
3 min read发布于

Summary

  1. 1
    纽约上空倒飞直升机
  2. 2
    雷暴中天空冲浪
  3. 3
    连锁反应飞行任务
  4. 4
    洛杉矶超级月亮飞行
  5. 5
    亚利桑那训练营
奥地利Red Bull Air Force向来以突破飞行极限而闻名，让看似不可能的事情成为可能——无论是在飞机上、直升机上，还是跳伞或翼装飞行。 虽然大多数人会将团队成员归类为冒险者，但事实上，他们却是一群善于精心准备的专业人士——经由测试、训练和专业技才能挑战并完成那些惊人的壮举。
再过不久，奥地利Red Bull Air Force就将推出他们的全新项目，继续他们的冒险挑战。这次，他们同样将目标锁定为化不可能为可能。可以剧透的是，这一次的壮举将在美国的 Hulu 上演，并在全世界的Red Bull TV上独家直播。
不过，在宣布新项目之前，让我们回顾一下过去在纽约、佛罗里达、犹他、加利福尼亚和亚利桑那州上空所经历的五项壮举。
01

纽约上空倒飞直升机

Red Bull Aerobatic Helicopter Pilot, Aaron Fitzgerald, performs flips, barrel rolls and nose dives in front of the Statue of Liberty during the morning hours on May 18, 2019.
Aaron Fitzgerald, flips, barrel rolls and nose dives in New York City
© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool
翻转、俯冲、各种空翻——直升机飞行员Aaron Fitzgerald 在纽约市自由女神像前随意挥洒，表演了一系列艰难的动作。 就连“见多识广”的纽约人都目瞪口呆了，许多人拿起手机捕捉了 Bo-105 直升机表演的精彩动作。
02

雷暴中天空冲浪

Sean MacCormac sky surfs during the Storm's Edge project in Clewiston, FL, USA on 8 July, 2016.
Sean MacCormac sky surfs during the Storm's Edge project
© Craig O'Brien/Red Bull Content Pool
佛罗里达州西南部的雷暴遇到了它的对手： Sean MacCormac. ，受到天空中越来越激烈湍流的鼓舞，MacCormac 完成了他梦寐以求的事情：穿越暴雨云，在活跃风暴的闪电中进行天空冲浪。

1 分钟

追逐闪电: 雷暴中的天空冲浪

Find out what happens when Red Bull Air Force athlete Sean MacCormac dives into the edge of a storm.

03

连锁反应飞行任务

6 分钟

连锁反应

奥地利Red Bull Air Force前往犹他州，在一次空中协调中展示了八种不同的飞行项目。

奥地利Red Bull Air Force前往犹他州，在一次空中协调中展示了八种不同的飞行项目。 连续的序列构成了一个巨大的连锁反应，包括跳伞、翼装飞行、定点跳伞和整体精确特技飞行。
跳伞运动员和高速降落伞运动员 Jeff Provenzano 和 Luke Aikins成为了实现这一疯狂设想的空中执行者。 翼装飞行员 Jon DeVore, Mike Swanson 和Andy Farrington; 定点跳伞运动员 Miles Daisher 和 Charles Bryan; 及飞行员 Kirby Chambliss, 与 Sean MacCormac 负责地面协调的工作。
04

洛杉矶超级月亮飞行

Mike Swanson wingsuit fly through downtown Los Angeles on 20 March, 2019.
The Air Force light up the LA sky during the supermoon
© Michael Clark/Red Bull Content Pool
2019 年 3 月 20 日：洛杉矶报告天空中出现奇怪的光线。是火箭？彗星？外星人入侵？以上都不是。事实上是由Jon DeVore、Mike Swanson和 Andy Farrington组成的奥地利Red Bull Air Force三人组，他们穿着带灯的翼装从洛杉矶市中心上空的一架直升机上跳下，在天空中划过一道道火花，以纪念这十年的最后一个超级月亮，并成为全国的大新闻。

3 分钟

奥地利Red Bull Air Force 超级月亮飞行任务

奥地利Red Bull Air Force特别于2019年3月20日，以翼装飞行飞越洛杉矶市中心，以庆祝2019年最后一次超级月亮的壮观美景。

05

亚利桑那训练营

The Red Bull Air Force Team practices maneuvers at Kriby Chambliss' ranch in Eloy, Arizona, USA on January 25, 2017.
Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营
© Michael Clark/Red Bull Content Pool
Kirby Chambliss practices maneuvers at his ranch in Eloy, Arizona, USA on January 25, 2017.
Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营
© Michael Clark/Red Bull Content Pool
Jon DeVore, Sean MacCormac, Charles Bryan and Jeffrey Provenzano hang off the bottom of a helicopter, flown by Felix Baumgartner at Kriby Chambliss' ranch in Eloy, Arizona, USA on January 25, 2017.
Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营
© Michael Clark/Red Bull Content Pool
当整个奥地利Red Bull Air Force团队齐心协力时，进步就是游戏的名称。看看团队，包括特邀嘉宾Felix Baumgartner（第一次超音速自由落体，成功从太空边缘极限跳伞的传奇人物）。 除了参与驾驶团队特技直升机的Baumgartner之外，顶级翼装飞行员、定点跳伞运动员、跳伞运动员和特技飞行员也共同参与了这项任务。

2 分钟

Red Bull Air Force训练营

当世界最顶尖的那批空中强者在一起时会发生什么……

有件事是肯定的：奥地利Red Bull Air Force的未来绝对会令人叹为观止。
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