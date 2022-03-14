奥地利Red Bull Air Force五次大无畏飞行任务

奥地利Red Bull Air Force向来以突破飞行极限而闻名，让看似不可能的事情成为可能——无论是在飞机上、直升机上，还是跳伞或翼装飞行。 虽然大多数人会将团队成员归类为冒险者，但事实上，他们却是一群善于精心准备的专业人士——经由测试、训练和专业技才能挑战并完成那些惊人的壮举。

再过不久，奥地利Red Bull Air Force就将推出他们的全新项目，继续他们的冒险挑战。这次，他们同样将目标锁定为化不可能为可能。可以剧透的是，这一次的壮举将在美国的 Hulu 上演，并在全世界的Red Bull TV上独家直播。

不过，在宣布新项目之前，让我们回顾一下过去在纽约、佛罗里达、犹他、加利福尼亚和亚利桑那州上空所经历的五项壮举。

01 纽约上空倒飞直升机

Aaron Fitzgerald, flips, barrel rolls and nose dives in New York City © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

翻转、俯冲、各种空翻——直升机飞行员Aaron Fitzgerald 在纽约市自由女神像前随意挥洒，表演了一系列艰难的动作。 就连“见多识广”的纽约人都目瞪口呆了，许多人拿起手机捕捉了 Bo-105 直升机表演的精彩动作。

02 雷暴中天空冲浪

Sean MacCormac sky surfs during the Storm's Edge project © Craig O'Brien/Red Bull Content Pool

佛罗里达州西南部的雷暴遇到了它的对手： Sean MacCormac. ，受到天空中越来越激烈湍流的鼓舞，MacCormac 完成了他梦寐以求的事情：穿越暴雨云，在活跃风暴的闪电中进行天空冲浪。

1 分钟 追逐闪电: 雷暴中的天空冲浪 Find out what happens when Red Bull Air Force athlete Sean MacCormac dives into the edge of a storm.

03 连锁反应飞行任务

6 分钟 连锁反应 奥地利Red Bull Air Force前往犹他州，在一次空中协调中展示了八种不同的飞行项目。

奥地利Red Bull Air Force前往犹他州，在一次空中协调中展示了八种不同的飞行项目。 连续的序列构成了一个巨大的连锁反应，包括跳伞、翼装飞行、定点跳伞和整体精确特技飞行。

跳伞运动员和高速降落伞运动员 Jeff Provenzano 和 Luke Aikins成为了实现这一疯狂设想的空中执行者。 翼装飞行员 Jon DeVore, Mike Swanson 和Andy Farrington; 定点跳伞运动员 Miles Daisher 和 Charles Bryan; 及飞行员 Kirby Chambliss, 与 Sean MacCormac 负责地面协调的工作。

04 洛杉矶超级月亮飞行

The Air Force light up the LA sky during the supermoon © Michael Clark/Red Bull Content Pool

2019 年 3 月 20 日：洛杉矶报告天空中出现奇怪的光线。是火箭？彗星？外星人入侵？以上都不是。事实上是由Jon DeVore、Mike Swanson和 Andy Farrington组成的奥地利Red Bull Air Force三人组，他们穿着带灯的翼装从洛杉矶市中心上空的一架直升机上跳下，在天空中划过一道道火花，以纪念这十年的最后一个超级月亮，并成为全国的大新闻。

3 分钟 奥地利Red Bull Air Force 超级月亮飞行任务 奥地利Red Bull Air Force特别于2019年3月20日，以翼装飞行飞越洛杉矶市中心，以庆祝2019年最后一次超级月亮的壮观美景。

05 亚利桑那训练营

Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营 © Michael Clark/Red Bull Content Pool Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营 © Michael Clark/Red Bull Content Pool Red Bull Air Force超震撼高空极限跳伞夏令营 © Michael Clark/Red Bull Content Pool

当整个奥地利Red Bull Air Force团队齐心协力时，进步就是游戏的名称。看看团队，包括特邀嘉宾Felix Baumgartner（第一次超音速自由落体，成功从太空边缘极限跳伞的传奇人物）。 除了参与驾驶团队特技直升机的Baumgartner之外，顶级翼装飞行员、定点跳伞运动员、跳伞运动员和特技飞行员也共同参与了这项任务。

2 分钟 Red Bull Air Force训练营 当世界最顶尖的那批空中强者在一起时会发生什么……

有件事是肯定的：奥地利Red Bull Air Force的未来绝对会令人叹为观止。

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