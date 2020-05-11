继系列赛首次登场15年后，Red Bull Air Race空中竞技飞行赛本季赛事已于2019年9月7至8日在日本千叶市顺利落幕，终场由Matt Hall 夺得本届世界冠军的殊荣。

本文中特别罗列这项系列赛事各年度精彩的关键里程碑。

2003 – Red Bull Air Race 诞生

Péter Besenyei v Budapešti, rok 2003 © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

历经漫长的沟通与规划后，第1场赛事终于在2003年6月28日在奥地利的Zeltweg拉开序幕。 Péter Besenyei 是这个系列赛的试飞员，第1次试飞通过专门开发由障碍塔所组成的空中闸门，后来成为这项运动赛事醒目的标记。之后，在经过两年缜密的规划与发展，这位匈牙利籍飞行员陆续在奥地利及匈牙利的布达佩斯蝉联夺冠，最后拿下年度冠军的头衔。

2005 – 系列赛迈向国际

Red Bull Air Race v Perthu © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

继2004年走向国际，并以壮观的场景在全球各地树立了良好名声后，Red Bull Air Race空中竞技赛于2005年获得世界锦标赛的地位。美国籍的Mike Mangold以锐不可当的气势，在年度7场赛事中拿下5场胜利，夺得本系列赛第1座世界冠军。Besenyei获得第2名，Mangold的同胞Kirby Chambliss 拿下第3名佳绩。

2009 – 巴塞罗那创下人潮记录

Paul Bonhomme a dav, který si v Barceloně ochočil © AP Images/Red Bull Content Pool

Red Bull Air Race空中竞技赛一向广受好评，当年估计有一百万观众涌入西班牙巴塞罗那共襄盛举，那也是当年赛季的终点战。15名飞行员阵容进军夺冠行列，最后由英国籍的Paul Bonhomme以零失误、高优质的表现，以67分夺得年度冠军宝座，来自奥地利的Hannes Arch拿下60分屈居第2名。

2010 – 纽约加入阵容

Hannes Arch v New Yorku, 2010 © Getty Images

Red Bull Air Race空中竞技赛进军全球的魅力再次扩展，全世界最具代表性的城市之一首次加入行程表内：纽约。竞赛飞机高速通过，自由女神像成了美丽的背景，而Bonhomme与Arch之间激烈的竞争场面又是另一关注篇章，终场由英国籍飞行员成为第1位蝉联世界锦标赛的飞行员。

2014 –Red Bull Air Race 重返世界系列赛并加入挑战杯组

Francois Le Vot na 1. utrci Challenger kupa © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

历经3年的沉默，Red Bull Air Race空中竞技赛于2014年重新启动，相较之前更具竞争力、更具吸引力，甚至更安全；并新增了挑战杯组。这个组别是为了帮助优秀的飞行员，培养他们未来可以进军世界锦标赛的技能与实力。当时有11位飞行员共襄盛举，其中6位进入最后决赛欲争最后一席之位，终场由捷克籍飞行员Petr Kopfstein获得首届挑战杯冠军宝座。

2015 – 首创“幽灵飞机”震撼观众

空中竞速背后：幽灵飞机

Red Bull Air Race空中竞技赛与科技的融合一点都不陌生，也许所谓幽灵飞机的新思维，将本项赛事带入另一崭新视界。出于明显的安全理由，每位Red Bull Air Race空中竞技赛的飞行员都有独自的飞行航线。自2015年以来，由于这项创新技术的引进，让观众们惊叹世界冠军的对手在比翼双飞间见真章。 所谓的＂幽灵飞机”不仅仅是一个影像，它还将当前领先者的影像轨迹图演算生成，并覆盖到赛道中另一位真实的竞争者中。此时，观众就可看到两架机在空中缠斗，并见证每次领先的变化，直到一名飞行员脱颖而出。

2015 – 模拟器的诞生

当参赛飞行员和团队试着找出他们所能获得的任何优势时，第一次使用了比赛仿真器。使用空中闸门的GPS坐标和来自飞机的数据，专门开发的计算机软件，允许系列赛的团队和飞行员，在比赛周末之前找到通过航道的最佳航线。

2016 – 更多第1

Matthias Dolderer opanoval závod v roce 2016 © Andreas Langreiter/Red Bull Content Pool

印第安纳波利斯赛车场常用于举行高速行驶的赛事活动，但是，除了标志性的印地500赛车在地面举行外，现在也转向了高空举行赛事。 Brickyard见证了Red Bull Air Race空中竞技赛的另一个里程碑：德国籍的Matthias Dolderer 成为有史以来第１位在此获得冠军头衔的飞行员。

2016 – Red Bull Air Race空中竞技赛的新曲线

Winglet © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

翼梢的小翼是一种非常明显的修改，并且在系列赛各团队中变得司空见惯，各个飞行团队都采用了各种不同的方法。他们的介绍也会引起一些人的注目，并引发一些有效性的争论：小翼同时增加了升力和阻力。 如今，团队通常会提供一系列小翼，以适应每个赛道不同的特性。

2017 – 日籍飞行员Muroya 季末表现强势

Yoshi Muroya v letu © Andreas Langreiter/Red Bull Content Pool

Yoshihide Muroya 宣布自己将是2016年优胜者最强的劲敌，首次参加系列赛7年之后，2017年初，这位日本飞行员一直是天空中的标竿，但在回到印第安纳波利斯赛事前，他的飞机问题让他仍落后捷克籍的Martin Šonka 4个积分。如果他要赢得比赛必须适时扭转局面，连仿真器都认为不可能，但他凭借着毅力与信心，终于在年度结束赢得世界冠军的荣耀。

2018 – Red Bull Air Race 空中竞技飞行赛，环景影音现场直播暨虚拟现实赢得威比奖项(Webby Award)

Red Bull Air Race LIVE VR, 2018 © Red Bull.hu

Red Bull Air Race空中竞技赛与Google合作，创造了全世界第1个以实时数据驱动的虚拟现实的飞行体验。当飞机在航道上飞行时，使用来自驾驶舱内的实时数据影像，应用软件以360°虚拟现实重新创建飞行当下的场景，并让观众以飞行员的视角观赏比赛。这项体验获得了2018年威比奖颁发的技术成就类别行动网站和应用，以及在网络上表彰卓越的国际奖项。

2019 – 在客厅体验飞行赛事的震撼力

Red Bull Air Race AR, 2019 © Apple

Apple最新的扩增实境技术，让Red Bull Air Race的粉丝可以经由3D动画感受高速飞行的速度感 – 就在Red Bull Air Race扩增实境的挑战中。Red Bull Air Race的飞行场景，其高画质的扩增实境档案，可径至 www.redbullairrace.com/AR 上免费下载，并且可在iOS 12及更高版本的Apple行动装置上使用 - 无需App或其他外挂需求。