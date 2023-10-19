关于奥地利Red Bull Bassline 您需要知道的一切

奥地利Red Bull 底线网球赛（ Red Bull Bassline ）是一项独特的一夜网球赛事，今年 10 月将在维也纳举行第四届比赛。本届红牛 Bassline 将于 10 月 20 日在维也纳体育馆举行，早于 ATP 巡回赛的 Erste Bank 公开赛。

你会问这是怎么回事？很简单。奥地利Red Bull Bassline 是一项淘汰赛，采用新颖的三局两胜制。一些世界顶尖选手报名参加了这场急速比赛，比赛提供了独特的球迷参与方式和这项运动从未有过的悸动的音乐节奏，正如希腊网球明星 斯特凡诺斯-齐齐帕斯（Stefanos Tsitsipas ）所说，奥地利Red Bull Bassline是网球运动的 "一股新鲜空气"。

请继续阅读，从齐齐帕斯那里更好地了解 奥地利Red Bull Bassline 的期待。

01 赛制

奥地利Red Bull Bassline 绝对不是传统的两周网球赛事，它采用的是速战速决、三局两胜制的赛制，每场比赛可持续 10 到 25 分钟不等。在维也纳举行的这届比赛中，在决胜局中最先获得 5 分的运动员将赢得决胜局。

将有六名选手参加比赛。他们将被分为两组，每组三名选手--红组和蓝组。每组的每名选手将以循环赛的形式进行比赛。小组赛结束后，每组排名第一的选手将被宣布为小组冠军。每个小组的获胜者将在决赛中对阵。

奥地利Red Bull Bassline 的特点是短暂而激烈的战斗，每一分都很重要，而这正是齐齐帕斯的计划。

"当今世界，一切都在飞速发展，干扰因素很多，一切都趋向于更快、更迅速。齐齐帕斯解释说："《Bassline》的创意就源于此，它让网球变得更加激动人心，每分每秒都投入更多的精力和更大的强度。

齐齐帕斯解释道，“每个人都全力以赴，每个人都展示出自己的最佳水平。但我们也希望每个人脸上都洋溢着灿烂的笑容；我们希望球员们在场上尽情挥洒汗水的同时也能享受到乐趣。”

1 分钟 What is Red Bull Bassline? Here's how the rules and format work at the high-energy tennis tournament that's Red Bull Bassline.

02 新挑战：裁判退出

如果坐在高脚椅上的裁判员还在那里发号施令，你就无法撼动网球比赛。因此，奥地利Red Bull Bassline 取消了裁判员，你将看到一场职业比赛在没有任何椅子裁判员或边线裁判的情况下进行的独特景象。

所有的判罚都由线路助理系统做出，球员们有责任解决他们之间的任何争议，这无疑会让比赛变得非常有趣！如果没有，主办赛事的主持人将确保澄清一切。

齐齐帕斯说：“基本上，我们的网球是不加过滤的--每个人都可以表达自己，每个人都可以生气，在球场上完全做自己。”

From the players on down, everyone's invited to bring the noise © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool 我希望在球场上看到更多的表演，球迷们更多地参与到比赛中来 Stefanos Tsitsipas

03 球场音乐

"请安静......"不，谢谢。在奥地利Red Bull Bassline，球场上的精彩表演将伴随着令人兴奋的背景音乐。在这里，不仅是在两分之间，就连球员们在惊心动魄的反击中来回穿梭时，都会伴随着令人兴奋的背景音乐。

齐齐帕斯说：“我更喜欢看到球场上的表演--音乐响起，球迷们比现在更投入比赛。"这将为这项运动注入新的活力。”

什么样的音乐？“嗯，选择是无限的。只要能让人兴奋，能带来好的氛围和气氛就可以。我不确定是否需要重金属音乐，但一定要能增加活力和气氛，并能提升网球运动水平的音乐。梦想的场景是让球迷沉浸在比赛中，成为比赛的一部分。”

A DJ sets the energy on and off court with his beats © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

04 球员

奥地利Red Bull Bassline一直致力于吸引更多的年轻新秀参赛。

齐齐帕斯很高兴地承认，奥地利Red Bull Bassline 毫无顾忌地面向年轻观众。"这种新的活力赋予了它新的视角。我认为这对年轻一代的球迷和 26 岁及以下的网球爱好者来说是件好事，"他说。

The vibe at Red Bull Bassline is more relaxed than normal tennis tournos © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

05 新技术

奥地利Red Bull Bassline 的目标之一是让新观众了解网球，因此采用了新的球场技术，让球迷可以前所未有地与他们的偶像互动。

例如，如果你想了解一名球员在赛点落后时的压力水平，观众将能从他们佩戴的心脏监测器的监测结果中获知，监测结果将显示在底线后面的 LED 墙上。

Who will face off against each other in Red Bull Bassline 2023 © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

齐齐帕斯说：“奥地利Red Bull Bassline将充满活力，充满音乐，充满生机，让人耳目一新。我可以说，它正在彻底改变网球，将网球带入另一个维度。”

06 上届冠军

2021 年 10 月，西班牙人卡洛斯-阿尔卡拉斯（Carlos Alcaraz）在维也纳的首届比赛中夺冠，当时他只有 18 岁。此后，他在 2022 年美国网球公开赛上一举夺冠。去年 10 月在维也纳举行的第二届比赛中，卡伦-卡恰诺夫（Karen Khachanov）在决赛中击败格里戈尔-迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），夺得冠军。

2023 年 4 月早些时候，在 ATP 巡回赛大师 1000 马德里公开赛（Mutua Madrid Open）之前，红牛 Bassline 在西班牙马德里的 Arantxa Sánchez Vicario 体育场举行了首次维也纳之外的比赛。安德烈-鲁布廖夫（Andrey Rublev）在决赛中击败挪威选手卡斯帕-鲁德（Casper Rudd），赢得了本届马德里奥地利Red Bull Bassline的冠军。

13 分钟 Casper Ruud vs Andrey Rublev Casper Ruud and Andrey Rublev go head to head in the final of Red Bull Bassline 2023.

有了奥地利Red Bull Bassline，您很有可能在未来的大满贯得主成为家喻户晓的明星之前就看到他们的比赛，就像我们在阿尔卡拉斯身上看到的那样。

请观看下面的视频，回顾去年在维也纳举行的比赛：

Finals This one-night tennis tournament features elite players and is set against a throbbing musical backbeat.