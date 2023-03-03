2022年奥地利Red Bull BC One世界总决赛精华时刻

随着2022年奥地利Red Bull BC One世界总决赛来到了嘻哈发源地纽约市举行，无庸置疑，比赛精彩绝伦。而第十九届的赛事也果然不负众望。

回顾完整赛事：

奥地利Red Bull BC One世界总决赛 Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

这里有一系列我们最爱的时刻和精彩花絮：

01 疯狂的对决

2022年站上世界总决赛舞台的每个人都为冠军荣耀而在舞台上展现了他们所有的一切，让观众见识到惊人的技巧和获胜的决心。

B-Boy Quake sends the crowd wild © Little Shao/Red Bull Content Pool

Alvin对上Quake、Issin对上Alvin和Wigor对上Yuki都展现了多元的炸背招式。每一位breaker在每一轮中都致力超越对方。看见他们执行具有音乐性又困难和疯狂的动作是一大享受。

Victor对上Phil Wizard是当晚众所期待的一场对战，Phil Wizard富有创意又流畅、错综复杂的flow对上Victor超有创意和基础性的多元风格。

Phil Wizard in the battle against Victor © Little Shao/Red Bull Content Pool

671对上India是新世代b-girl冠军之间的对决。双方都具有不可置性的大地板动作，把所有拿手绝活都献出来了。当下有一个时刻671模仿起India的动作来跟她同步。最终India利用2000旋转嗨翻观众而略胜一筹。

也有一些精彩的对决，双方势均力敌，最终评审以三比二的比分做出了接近的决定。

Logistx对上Anti则是两位全方位b-girl间的比赛。两者的都有厉害的摇滚步、顺畅的牌腿和超高技巧的竞技动作，融合着充满力量和到位的定点。

Sunny does the Hollowback © Little Shao/Red Bull Content Pool Freshbella with the headspin drill © Little Shao/Red Bull Content Pool

在Sunny和Freshbella的对战中，每位b-girl都在每一轮提升了自己的breaking水准。因此，他们一轮一轮地互相激励，展现出更加出色的表现。

在令人难以置信的原创交流中，Amir和Lee进行了一场堪称创意呈现大师级的对战。

02 两场决赛的经典之战

当晚的两场决赛都分享了让这场史诗般的对战更加独特的深层故事，以及紧张刺激的内容。

两场决赛都是荷兰对上美国。 India对上Logistx和Lee 对上Victor。

两位美国breaker都是卫冕冠军冀望赢得他们的第二座奥地利Red Bull BC One冠军头衔。 Logistx是2021年冠军， Victor则是2015年冠军。两位荷兰breaker的目标都是赢得个人第一个奥地利Red Bull BC One头衔。

历经紧张和高强度的交锋，选手们鞭策对方突破自己极限，两场对战都需要评审的决定性投票。两次都让全场观众站起来激动的等着为决定性一票倒数着。

Victor won his second title, this time in his home country © Little Shao/Red Bull Content Pool India is now the youngest Red Bull BC One World Champion © Dean Treml

结果是由India和Victor赢得2022年世界冠军。向来谦逊的Logistx用开心的微笑为India恭喜鼓掌。而前来纽约支持Lee的舞团The Ruggeds团员们则用爱与支持拥抱这位年轻b-boy，为他们的团员深感骄傲。

03 饶舌传奇

纽约是嘻哈的发源地，两位大咖饶舌传奇人物在舞台上表演是再合适不过的了。

Black Sheep at the Red Bull BC One World Final 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Black Sheep让观众一起跟着饶舌唱着，“I gotta go, I gotta go, I gotta go,” 和 “you can get with this, or you can get with that.” 这还不够，接下来Black Sheep在”create a memory”出来时让所有人跟着他蹲下来，然后当DJ把音乐拉掉，Black Sheep让在场所有人齐唱最有名的歌词“engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, Pick it up! Pick it up! Pick it up!” 这个时候所有人同时站起来，DJ把歌放回来，众人的跳动嗨翻全场。

Rakim performs in the Hammerstein Ballroom © Little Shao/Red Bull Content Pool

傍晚时份，当灯光暗下来并且《Don’t Sweat The Technique》开始演奏时， 所有人马上安静下来。当Rakim登上舞台所有人都站起来高举双手并且同声唱起饶舌。随后Rakim唱另一首在breaking文化的经典国歌《dropped Know The Ledge》让观众为之疯狂。

04 Last Chance Cypher最佳时刻

Last Chance Cypher始终是World Final世界总决赛令人期待的前奏，来自世界各地的所有Red Bull BC One Cypher冠军齐聚一堂，争夺Red Bull BC One World Final世界总决赛的公开席位。

以下是必看的比赛对决：

Wigor对上Mighty Jimm是炸背王间的对决。

Lil Zoo对上Issin是疯狂、不可预测又变化多端的动作过招。

Alessandrina对上Sayora可是圈内两位超有活力的b-girl对战，比赛过程中双方都带着笑容。

And Ozzi对上Illz是两位b-boy之间流畅、锐利的风格切磋，各有着干净又精致的flow。

奥地利Red Bull BC One世界总决赛 Last Chance Cypher B-boys and b-girls from around the world battle for the last spots in the Red Bull BC One World Final 2022.

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！