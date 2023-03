2022年奥地利Red Bull BC One世界总决赛精华时刻

Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

Black Sheep让观众一起跟着饶舌唱着,“I gotta go, I gotta go, I gotta go,” 和 “you can get with this, or you can get with that.” 这还不够,接下来Black Sheep在”create a memory”出来时让所有人跟着他蹲下来,然后当DJ把音乐拉掉,Black Sheep让在场所有人齐唱最有名的歌词“engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, Pick it up! Pick it up! Pick it up!” 这个时候所有人同时站起来,DJ把歌放回来,众人的跳动嗨翻全场。