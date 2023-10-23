里约热内卢将举办 2024 年奥地利Red Bull BC One 世界总决赛

从回荡在熙熙攘攘的街道上的桑巴舞的活力节奏，到卡波耶拉（Capoeira）的无重力杂技，巴西一直是文化表达的大熔炉。如今，里约热内卢这座标志性城市在阳光沙滩和高耸纪念碑的映衬下熠熠生辉。2024 年 12 月 7 日，里约热内卢青年体育馆（Jeunesse Arena）将举办奥地利Red Bull BC One 2024 世界总决赛。

这一次，我们不仅要展示世界上最优秀的霹雳舞选手，还要深入挖掘巴西丰富的传统及其对霹雳运动的深远影响。奥地利Red Bull BC One 2024 世界总决赛将是一场令人着迷的技术、传统和巴西人对生活热情的完美融合。

巴西一直是艺术表现形式和传统的宝库。从博萨诺瓦（Bossa Nova）悠扬的曲调诉说着爱与渴望的故事，到狂欢节缤纷的节庆活动将街道装扮得五彩缤纷，巴西一直是全世界文化爱好者的灯塔。从北部的亚马逊部落到南部的高乔人，这片土地上的故事荡气回肠，每一个故事都在巴西文化错综复杂的结构中编织着自己独特的故事。每一种舞蹈、每一首歌曲、每一个节日都证明了巴西无与伦比的能力，它将本土根源与现代影响融为一体，创造出一个充满活力、不断发展的文化全景。

Former Red Bull BC One champion Neguin showed Brazilian style to the world © Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

卡波耶拉（Capoeira）的武术动作流畅，帕西诺（Passinho）的城市舞步极富感染力，这两种舞蹈已深深扎根于巴西舞蹈的基础之中。这两种舞蹈形式，一种呼应了巴西非洲裔巴西人的传统，另一种反映了巴西城市街道的心跳，共同为巴西霹雳舞注入了独特的风格。这种传统与现代活力的融合，造就了霹雳舞舞者独特的舞蹈节奏，既有卡波耶拉（Capoeira）的搏击风姿，又有帕西诺（Passinho）的活力弹跳。

像Neguin和Pelezinho这样的霹雳舞大使将这种融合带到了前几届奥地利Red Bull BC One的全球舞台上，并将其介绍给了全球观众。他们的表演与巴西丰富的文化背景产生了共鸣，向世界展示了不可否认的、独一无二的巴西霹雳舞风格。

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46 分钟 Neguin shows Kastet the city of São Paulo B-Girl Kastet 在圣保罗与 B-Boy Neguin 一起体验巴西霹雳舞风格的活力融合。

在霹雳舞的世界里，巴西已经形成了自己独特的优势，他们以能够在两个方向上完美无瑕地完成力量动作而闻名--这一壮举充分体现了他们无与伦比的敏捷性和奉献精神。然而，随着霹雳舞的发展，人们发现霹雳舞已经从纯粹的力量转变为细致入微的艺术。

今年世界总决赛的参赛选手马亚（Maia）和阿勒夫（Allef）就是当代巴西霹雳舞浪潮的代表。与传统的杂技技巧相比，他们的表演方式将节奏、叙事和自我表达诗意地融合在一起。他们的表演超越了体能的极限，成为了描绘故事和传达情感的画布，巴西丰富的舞蹈遗产在现代的变化中得到了尊重。

Maia represented Brazil in the Red Bull BC One 2023 World Final in Paris © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool