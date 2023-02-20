奥地利Red Bull BC One 将在巴黎标志性的罗兰加洛斯球场上演年终巅峰对决

传奇的罗兰加洛斯体育场曾在其标志性的红土球场上接待过世界上最顶尖的网球运动员们。 但今年10月，红土场将变成最大的国际breaking舞台，世界上最好的 b-boys 和 b-girls 将争夺梦寐以求的奥地利Red Bull BC One 世界冠军头衔。

这将是巴黎第三次举办奥地利Red Bull BC One 世界总决赛。 第一次是在 2008 年，当时韩国的 B-Boy Wing 在与日本的 Taisuke 进行史诗般的决赛后赢得了冠军。 第二次是在 2014 年，当时 Taisuke 再次进入决赛，但这次输给了荷兰breaker Menno，后者随后又两次赢得冠军。

奥地利Red Bull BC One 世界总决赛的门票现已开始发售。 从 www.redbullbcone.com 可购买门票

Paris will host the Red Bull BC One World Final 2023 © Little Shao

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奥地利Red Bull BC One 世界总决赛是一项令人难忘的一对一breaking比赛，始于 2004 年。从那时起，这项赛事已经举办了 19 届，每年都在不同的主要城市举办。

通过选拔和其他资格赛，全球最优秀的 16 名 b-boys 和 16 名 b-girls 齐聚一堂，争夺梦寐以求的奥地利 Red Bull BC One 冠军腰带。 Breakers 将他们的精湛技能相互较量，展示最高水平的力量动作、顶摇步、步法、顶格、技巧等。 最重要的是，比赛现场的主持和DJ都是hip-hop和breaking的知名人士。全球总决赛会向全球粉丝现场直播。

2022 年奥地利 Red Bull BC One 世界总决赛史诗般地重返嘻哈文化的发源地美国纽约市。 来自荷兰的 B-Girl India 赢得了她的第一个冠军，成为有史以来夺得冠军腰带的最年轻B-Girl，而 B-Boy Victor（美国）则在他的家乡粉丝面前赢得了他的第二个世界总决赛冠军。

随着 2023 年世界总决赛在巴黎举行，在嘻哈音乐诞生 50 周年之际，毫无疑问，舞台已经为另一场创造历史的盛会做好了准备。

Stade Roland-Garros will transform into an arena for the breaking elite © Ghostographic

你如何获得世界总决赛的资格？

每年，多个国家/地区都会举办名为奥地利 Red Bull BC One Cyphers 的资格赛。 成千上万的breaker竞相成为他们国家的冠军，并在 Last Chance Cypher 中赢得一席之地。 Last Chance Cypher 是来自世界各地的所有 cypher 冠军争夺的地方，最后的胜者可以获得总决赛参赛资格。

奥地利Red Bull BC One Cypher 赛季在全球举办了 90 多场赛事和节目，是通往奥地利Red Bull BC One 世界总决赛之路上激动人心的一部分。

不要错过任何信息

备受期待的奥地利Red Bull BC One 训练营将在世界总决赛前几天在巴黎举行。 breaking传奇和冉冉升起的新星将齐聚一堂，参加研讨会、座谈会和公开battle。

Breakers from all around the world will bring their supreme skills to Paris © Little Shao

营地节目的选定部分将在奥地利Red Bull TV 和奥地利Red Bull BC One 社交媒体频道上播放。

对于那些想参加 2023 年在巴黎举行的奥地利Red Bull BC One 世界总决赛的人来说，门票现已开始销售。 粉丝们还可以通过访问 www.redbullbcone.com 关注奥地利Red Bull BC One 2023 赛季，了解赛事相关的最新信息。

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