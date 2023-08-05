Anti performs during the Red Bull BC One Italy Cypher in Milan, Italy on May 5, 2021.
© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool
Breaking

来认识受邀参加今年在纽约举行的奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛的B-Girl们

是时候来认识将参加于纽约举行2022年奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛的B-Girl们。
作者 FraGue Moser-Kindler
4 min read发布于

Part of this story

Logistx

Representing Underground Flow, BreakinMIA and the Red Bull BC One All Stars, Logistx is renowned for her phenomenal musicality and flow.

United StatesUnited States

Ami

Ami started breaking in 2009 as her sister is also into breaking. She learned breaking from Japanese world-class dancer B-Boy Katsu One, alongside fellow Red Bull BC One All Star Taisuke.

JapanJapan

Luma

来自哥伦比亚的breaking之星。

ColombiaColombia

目录

  1. 1
    India
  2. 2
    Anti
  3. 3
    671
  4. 4
    Logistx
  5. 5
    Yuika
  6. 6
    Isis
  7. 7
    Kimie
  8. 8
    Luma
  9. 9
    Emma
  10. 10
    Swami
  11. 11
    Freshbella
Red Bull BC One World Final世界总决赛的前十六强包含了受邀直接进入世界总决赛舞台的舞者，以及Last Chance Cypher的赢家 – 由各国冠军争夺晋级的资格。以下你可以找到所有直接进入前十六强的B-Girl种子选手。
01

India

India poses for a portrait at the Red Bull BC One Cypher Holland in Rotterdam, Netherlands on July 10, 2022.

B-Girl India will represent the Netherlands

© Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

来自荷兰的India是Heavyhitters和Hustle Kidz舞团成员之一。她是荷兰新一代顶尖breaker之一，赢得2022年Dutch Championships B-Girl比赛冠军。这会是她首次在World Final世界总冠军舞台上展现她厉害又有具有创意和多元性的风格。
02

Anti

Antilai poses for a portrait after winning the Red Bull BC One Italy Cypher in Milano, Italy on May 5, 2021.

B-Girl Anti represents Italy

© Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

来自义大利的Anti赢得2021年义大利Red Bull BC One Cypher。这位野心勃勃又具有多元动作技巧的breaker是Rocking Sample和Infilaskills舞团成员之一。这是她首次在World Final世界总决赛舞台出赛。
03

671

A portrait of B-Girl 671 at Outbreak Europe.

671 首次征战Red Bull BC One World Final

© Little Shao

来自中国的671凭借她充满活力和强大的风格横扫各大赛事。身为2022年Outbreak B-Girl个人冠军和2022年Porto World Battle B-Girl个人冠军的671是Team China和Team First Class舞团成员。这是她第一次踏上Red Bull BC One World Final世界总决赛舞台。
04

Logistx

Logistx of the USA celebrates with her winners belts after the Red Bull BC One World Final at Ergo Arena in Gdansk, Poland on November 6, 2021.

Logistx is the Red Bull BC One B-Girl champion of 2021

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

来自美国的Logistx是Red Bull BC One的2021年世界冠军，并将出赛捍卫她的冠军头衔。身为Underground Flow、BreakinMIA和Red Bull BC One全明星的成员，她也是史上赢得World Final世界总决赛最年轻的B-Girl，当时她年仅十八岁。
05

Yuika

Yuika poses for a portrait at the Red Bull BC One Cypher in Osaka, Japan, on September 24, 2021.

Yuika will step on the Red Bull BC One World Final stage for the first time

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

来自日本的Yuika是职业breaking团队Kose 8rocks和Pickaction舞团成员之一。 B-Girl Yuika以大地板为主并具有多元风格，赢得2020年All Japan Breaking Champions的青年组B-Girl冠军，她将第一次踏上世界总决赛的舞台。
06

Isis

B-Girl Isis competes at the Red Bull BC One Last Chance Cypher in the Shakespeare theatre in Gdansk, Poland on November 4, 2021.

Isis does a freeze at the Last Chance Cypher in Poland

© Little Shao/Red Bull Content Pool

来自厄瓜多的Isis在2018年的Red Bull BC One E-Battle线上比赛获得亚军，并且赢得2021年美国Red Bull BC One Cypher冠军。身为Last Freestylers舞团成员，这将是她Breaking职业生涯中第一次踏上Red Bull BC One世界总决赛的舞台。
07

Kimie

B-Girl Kimie poses for a portrait during Red Bull BC One Cypher France at H7 in Lyon, France on May 21, 2022.

Kimie is the youngest B-Girl in the Red Bull BC One World Final 2022

© Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Kimie是从法国新生代b-girl中脱颖而出的年轻天才型舞者。她是Immigrandz舞团成员之一，也是首次踏上世界总决赛舞台。 Kimie是2021年 Battle Pro B-Girl组冠军得主。
08

Luma

Portrait of Luma

Luma at the Red Bull BC One World Final 2021

© Little Shao

来自哥伦比亚的Luma是2019年Red Bull BC One E-Battle B-Girl组，以及2021年Break Free Worldwide B-Girl组冠军。身为Crew Peligrosos舞团成员的她在2019年及2021年二度参加Red Bull BC One World Final世界总决赛，这将是她第三度踏上世界总决赛舞台。
09

Emma

B-Girl Emma from Canada poses for a portrait for the last chance cypher at the Red Bull BC One Camp in Gdansk, Poland on November 3, 2021.

B-Girl Emma is the first invited b-girl from Canada

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Emma是第一位以外卡之姿受邀参加Red Bull BC One World Final世界总决赛的加拿大B-Girl。身为Stray Path舞团成员的她在2018年的青年奥运中获得银牌，并且赢得2021年加拿大Red Bull BC One Cypher。这是她首次站上世界总决赛舞台。
10

Swami

A portrait of B-Girl Swami

Swami is the first invited B-Girl from Mexico

© Adam Glanzman / Red Bull Content Pool

Swami是首位以外卡之姿受邀参加Red Bull BC One World Final世界总决赛的墨西哥的B-Girl。身为Kadetes Del Toque舞团成员的她有着全方风格以及招牌的灵活动作。她赢得2022年WDSF Montreal Challenge Series，并将在世界总决赛舞台首度亮相。
11

Freshbella

B-Girl Freshbella from South Korea poses for a portrait for the last chance cypher at the Red Bull Bc One Camp in Gdansk, Poland on November 3, 2021

Freshbella from the Soul Burnz crew

© Little Shao/Red Bull Content Pool

来自韩国的Freshbella是Soul Burnz舞团成员之一。她的风格具有流畅的flow动作。去年她赢得南韩Red Bull BC One Cypher，这次将首次参加世界总决赛。
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Logistx

Representing Underground Flow, BreakinMIA and the Red Bull BC One All Stars, Logistx is renowned for her phenomenal musicality and flow.

United StatesUnited States

Ami

Ami started breaking in 2009 as her sister is also into breaking. She learned breaking from Japanese world-class dancer B-Boy Katsu One, alongside fellow Red Bull BC One All Star Taisuke.

JapanJapan

Luma

来自哥伦比亚的breaking之星。

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