Red Bull BC One World Final世界总决赛的前十六强包含了受邀直接进入世界总决赛舞台的舞者，以及Last Chance Cypher的赢家 – 由各国冠军争夺晋级的资格。以下你可以找到所有直接进入前十六强的B-Girl种子选手。

01 India

B-Girl India will represent the Netherlands © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

来自荷兰的India是Heavyhitters和Hustle Kidz舞团成员之一。她是荷兰新一代顶尖breaker之一，赢得2022年Dutch Championships B-Girl比赛冠军。这会是她首次在World Final世界总冠军舞台上展现她厉害又有具有创意和多元性的风格。

02 Anti

B-Girl Anti represents Italy © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

来自义大利的Anti赢得2021年义大利Red Bull BC One Cypher。这位野心勃勃又具有多元动作技巧的breaker是Rocking Sample和Infilaskills舞团成员之一。这是她首次在World Final世界总决赛舞台出赛。

03 671

671 首次征战Red Bull BC One World Final © Little Shao

来自中国的671凭借她充满活力和强大的风格横扫各大赛事。身为2022年Outbreak B-Girl个人冠军和2022年Porto World Battle B-Girl个人冠军的671是Team China和Team First Class舞团成员。这是她第一次踏上Red Bull BC One World Final世界总决赛舞台。

04 Logistx

Logistx is the Red Bull BC One B-Girl champion of 2021 © Romina Amato / Red Bull Content Pool

来自美国的Logistx是Red Bull BC One的2021年世界冠军，并将出赛捍卫她的冠军头衔。身为Underground Flow、BreakinMIA和Red Bull BC One全明星的成员，她也是史上赢得World Final世界总决赛最年轻的B-Girl，当时她年仅十八岁。

05 Yuika

Yuika will step on the Red Bull BC One World Final stage for the first time © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

来自日本的Yuika是职业breaking团队Kose 8rocks和Pickaction舞团成员之一。 B-Girl Yuika以大地板为主并具有多元风格，赢得2020年All Japan Breaking Champions的青年组B-Girl冠军，她将第一次踏上世界总决赛的舞台。

06 Isis

Isis does a freeze at the Last Chance Cypher in Poland © Little Shao/Red Bull Content Pool

来自厄瓜多的Isis在2018年的Red Bull BC One E-Battle线上比赛获得亚军，并且赢得2021年美国Red Bull BC One Cypher冠军。身为Last Freestylers舞团成员，这将是她Breaking职业生涯中第一次踏上Red Bull BC One世界总决赛的舞台。

07 Kimie

Kimie is the youngest B-Girl in the Red Bull BC One World Final 2022 © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Kimie是从法国新生代b-girl中脱颖而出的年轻天才型舞者。她是Immigrandz舞团成员之一，也是首次踏上世界总决赛舞台。 Kimie是2021年 Battle Pro B-Girl组冠军得主。

08 Luma

Luma at the Red Bull BC One World Final 2021 © Little Shao

来自哥伦比亚的Luma是2019年Red Bull BC One E-Battle B-Girl组，以及2021年Break Free Worldwide B-Girl组冠军。身为Crew Peligrosos舞团成员的她在2019年及2021年二度参加Red Bull BC One World Final世界总决赛，这将是她第三度踏上世界总决赛舞台。

09 Emma

B-Girl Emma is the first invited b-girl from Canada © Little Shao/Red Bull Content Pool

Emma是第一位以外卡之姿受邀参加Red Bull BC One World Final世界总决赛的加拿大B-Girl。身为Stray Path舞团成员的她在2018年的青年奥运中获得银牌，并且赢得2021年加拿大Red Bull BC One Cypher。这是她首次站上世界总决赛舞台。

10 Swami

Swami is the first invited B-Girl from Mexico © Adam Glanzman / Red Bull Content Pool

Swami是首位以外卡之姿受邀参加Red Bull BC One World Final世界总决赛的墨西哥的B-Girl。身为Kadetes Del Toque舞团成员的她有着全方风格以及招牌的灵活动作。她赢得2022年WDSF Montreal Challenge Series，并将在世界总决赛舞台首度亮相。

11 Freshbella

Freshbella from the Soul Burnz crew © Little Shao/Red Bull Content Pool

来自韩国的Freshbella是Soul Burnz舞团成员之一。她的风格具有流畅的flow动作。去年她赢得南韩Red Bull BC One Cypher，这次将首次参加世界总决赛。

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