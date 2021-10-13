Red Bull BC One 始于 2004 年，一直以来，凭借其独具创新性的一对一赛制和对街舞 竞技精神的传承，成为了 Breaking 赛事的领路人和风向标，迄今为止已在全球各地超过 30 个分赛区进行了 50 余场资格赛与训练营。今年，是 Red Bull BC One 进入中国的第六个年 头，于杭州、广州和成都三地开设分赛区，以容纳更多全国各地的优秀 Breaking 舞者。

Red Bull BC One 始于 2004 年，一直以来，凭借其独具创新性的一对一赛制和对街舞 竞技精神的传承，成为了 Breaking 赛事的领路人和风向标，迄今为止已在全球各地超过 30 个分赛区进行了 50 余场资格赛与训练营。今年，是 Red Bull BC One 进入中国的第六个年 头，于杭州、广州和成都三地开设分赛区，以容纳更多全国各地的优秀 Breaking 舞者。

Red Bull BC One 始于 2004 年，一直以来，凭借其独具创新性的一对一赛制和对街舞 竞技精神的传承，成为了 Breaking 赛事的领路人和风向标，迄今为止已在全球各地超过 30 个分赛区进行了 50 余场资格赛与训练营。今年，是 Red Bull BC One 进入中国的第六个年 头，于杭州、广州和成都三地开设分赛区，以容纳更多全国各地的优秀 Breaking 舞者。

为预热最终一战的来临，奥地利 Red Bull 也邀请到了三位顶尖舞者——波子，Eagle One 和孟宁带来了他们各自的 Breaking 经验分享会。韩国顶尖 B-Boy Eagle One 率先上 阵，为在场舞者展示了其托马斯回旋独家技巧，抛开裁判身份，以教学视角助力舞者们的赛 场时刻。紧接着，Red Bull BC One 2018 中国赛区冠军波子和元老级 B-Boy 孟宁也均向 选手们传授了地板舞技巧以及舞台表现力提升方面的经验，他们肩负弘扬嘻哈文化的重任， 秉承奥地利 Red Bull 所倡导的活力、能量和挑战的竞技精神，使在场舞者受益匪浅，这与 奥地利红牛对运动员的陪伴与支持精神不谋而合。

为预热最终一战的来临，奥地利 Red Bull 也邀请到了三位顶尖舞者——波子，Eagle One 和孟宁带来了他们各自的 Breaking 经验分享会。韩国顶尖 B-Boy Eagle One 率先上 阵，为在场舞者展示了其托马斯回旋独家技巧，抛开裁判身份，以教学视角助力舞者们的赛 场时刻。紧接着，Red Bull BC One 2018 中国赛区冠军波子和元老级 B-Boy 孟宁也均向 选手们传授了地板舞技巧以及舞台表现力提升方面的经验，他们肩负弘扬嘻哈文化的重任， 秉承奥地利 Red Bull 所倡导的活力、能量和挑战的竞技精神，使在场舞者受益匪浅，这与 奥地利红牛对运动员的陪伴与支持精神不谋而合。

为预热最终一战的来临，奥地利 Red Bull 也邀请到了三位顶尖舞者——波子，Eagle One 和孟宁带来了他们各自的 Breaking 经验分享会。韩国顶尖 B-Boy Eagle One 率先上 阵，为在场舞者展示了其托马斯回旋独家技巧，抛开裁判身份，以教学视角助力舞者们的赛 场时刻。紧接着，Red Bull BC One 2018 中国赛区冠军波子和元老级 B-Boy 孟宁也均向 选手们传授了地板舞技巧以及舞台表现力提升方面的经验，他们肩负弘扬嘻哈文化的重任， 秉承奥地利 Red Bull 所倡导的活力、能量和挑战的竞技精神，使在场舞者受益匪浅，这与 奥地利红牛对运动员的陪伴与支持精神不谋而合。