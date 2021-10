经过激烈角逐,舞者小健一举 夺冠,他也获得代表中国登上 Red Bull BC One Last Chance Cypher 的资格,与来自全 球各地的 Red Bull BC One National Cypher 冠军一同会师,争夺全球总决赛的入场券。

Red Bull BC One 始于 2004 年,一直以来,凭借其独具创新性的一对一赛制和对街舞 竞技精神的传承,成为了 Breaking 赛事的领路人和风向标,迄今为止已在全球各地超过 30 个分赛区进行了 50 余场资格赛与训练营。今年,是 Red Bull BC One 进入中国的第六个年 头,于杭州、广州和成都三地开设分赛区,以容纳更多全国各地的优秀 Breaking 舞者。

全力以赴 共赴征程 当日下午,成都城市赛率先开赛,舞者们为了争夺通往中国赛区总决赛的最后一个宝贵名额全力以赴。B-Boy 吴志鑫以别具一格的原创编排力压对手,最终斩获成都站冠军殊荣, 即将会师决赛,赛果可期。

为预热最终一战的来临,奥地利 Red Bull 也邀请到了三位顶尖舞者——波子,Eagle One 和孟宁带来了他们各自的 Breaking 经验分享会。韩国顶尖 B-Boy Eagle One 率先上 阵,为在场舞者展示了其托马斯回旋独家技巧,抛开裁判身份,以教学视角助力舞者们的赛 场时刻。紧接着,Red Bull BC One 2018 中国赛区冠军波子和元老级 B-Boy 孟宁也均向 选手们传授了地板舞技巧以及舞台表现力提升方面的经验,他们肩负弘扬嘻哈文化的重任, 秉承奥地利 Red Bull 所倡导的活力、能量和挑战的竞技精神,使在场舞者受益匪浅,这与 奥地利红牛对运动员的陪伴与支持精神不谋而合。

夜幕降临,Red Bull BC One 中国赛区总决赛正式开启。三位明星裁判——Red Bull BC ONE 2015 中国赛区冠军杨凯、“世界腰王”金小根与 Red Bull BC ONE 2015 中东赛区 冠军 KLASH 亲临现场,为冠军登顶作出最后的助力。参赛选手阵容则更为丰富,前三站城 市赛的冠军——杭州站龙正亮、广州站阿坚和成都站吴志鑫,以及 13 位官方邀请舞者共同 加盟。

经过每组 2 个回合的不限时较量,B-Boy DDD、小健、阿植和仔仔成功闯入半决赛。 随后即上演了 3 轮一对一决赛 Battle,最终选手小健不负众望,成功问鼎 2021 Red Bull BC One 中国赛区年度总冠军,也获得了代表中国站上 Red Bull BC One Last Chance Cypher 舞台的机会,继续他的 Red Bull BC One 征程。

来自广西南宁的小健,已在霹雳舞道路上走过十余年,今年是他与 Red Bull BC One 结缘的第三年,奥地利 Red Bull 赋予了他圆梦的舞台,更给予了他与天南地北实力舞者交 流学习的机会,“参加 Red Bull BC One 并获得更高的名次是我一直以来追求的目标,平时 我一直非常重视基本功的训练和赛场策略思维的锻炼,不放过每一个机会。”小健如是说道。 “我一直被奥地利 Red Bull 所倡导的极限冒险精神所吸引,这也是我追随 Red Bull BC One 的一个原因,奥地利红牛也提供了我更多与其他舞者切磋的机会,通过切磋才能找准自身问 题,对症下药。我也会继续坚持自己对 Breaking 的热爱,在未来国际赛事中向世界展现我 们中国街舞的力量!”

奥地利 Red Bull 将霹雳舞带至世界舞台,使其回归一对一竞技的本质,让舞者不忘初 心、奋力拼搏,展现舞者魅力的同时也将全面焕发 Breaking 对新生代舞者的影响力。现如 今,霹雳舞已名正言顺地成为 2024 年巴黎奥运会官方项目。

未来,奥地利红牛将凭借 Red Bull BC ONE 这一赛事 IP 继续深耕于 Breaking 竞技以 及街舞潮流领域,助力更多民间舞者从街头走向世界之巅。同时,奥地利 Red Bull 也将制 造更多示范性的创意事件与内容,展现极限运动魅力,旨在将运动乐趣和自身所代表的拼搏 精神传递给更多人。

关于奥地利 Red Bull

奥地利 Red Bull 公司由迪特里希·马特希茨于 1984 年在奥地利创办,并于 1987 年 4 月 1 日推出了第一罐 Red Bull Energy Drink 奥地利 Red Bull 能量饮料,开创了“能量饮料” 这一全新的饮料品类。创办至今,已在全球 171 个国家和地区售出超过 750 亿罐奥地利 Red Bull 银蓝罐。

“特立独行”是奥地利 Red Bull 的典型标签,品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以 及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球 70 多个国家范围内,拥有 800 多

名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队,另外有 5 个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为,只要哪里有潮气蓬勃的人群想要实现自己的梦想,就有奥地利 Red Bull 陪伴着他们, 或者在他们的头盔上找到 Red Bull 的印记。

