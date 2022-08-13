Kotya和Lorenzo赢得2022年奥地利Red Bull BC One E-Battle在线比赛

来自荷兰的B-Boy Lorenzo，以及白俄罗斯的B-Girl Kotya赢得2022 奥地利Red Bull BC One E-Battle在线比赛冠军。他们的胜利为他们赢得2022年奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛前十六强的席位。

奥地利Red Bull BC One E-Battle是一个在在线举行的赛事，全世界十六岁以上的breaker都可以参加。Lorenzo和 Kotya皆从众多初选的影片中被选入前八强B-Boy和前八强B-Girl。一旦被选入，他们会通过持续被审核的影片与其他八强选手一争高下。

在线比赛是一个很好的机会让你可以透过仅仅一支手机，就能让全世界展现你自己和你的能力。 Kotya

Lorenzo

Lorenzo是有史以来赢得奥地利Red Bull BC One E-Battle在线比赛最年轻的B-Boy，他在荷兰的内德韦尔特镇出生和长大。作为Fresh Allstars舞团的一员，他于2012年七岁那年开始跳breaking。一位已经在跳舞的朋友建议他也应该尝试一下。Lorenzo试了之后就没有停止过跳舞。

这位年轻的B-Boy试图保持breaking的精髓。他专注于在他的舞蹈中全方面性，从基础上创造出自己独特的动作，并且非常注重细节。

B-Boy Lorenzo © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

Lorenzo早年由一位名叫Ray的教练指导他，现在他和荷兰的冠军队The Ruggeds一起训练来持续进步和寻找灵感。

为了赢得奥地利Red Bull BC One E-Battle在线比赛，Lorenzo在第一场比赛打败来自委内瑞拉的Lil G，在半准决赛击败来自日本的Issin，并且在冠军决赛击败来自美国的Nastyray。

当Lorenzo知道赢得E-Battle在线比赛能够前往纽约市参加奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛时，这位年轻的冠军很兴奋的说: “能够站上奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛的舞台上比赛一直是我的目标之一，我很感激能在这么小的年纪美梦成真。”

Kotya

身为Young Generation舞团的一员，Kotya在白俄罗斯的明斯克市出生和长大。她从2014年十二岁那年开始跳breaking。在她的教练Alexander Bravin在他的breaking学校‘DaBrawo’练舞，当她看到学校里的breaker练习时她马上爱上了嘻哈，并希望能够尽快跳得跟他们一样好。

她喜欢将超流畅的排腿和定点混合着炸背和大招来展现自己的特色，Kotya也在2020年和2021年参加奥地利Red Bull BC One E-Battle在线比赛，并且分别获得前十六强和前八强。

为了最终夺冠，Kotya在第一轮的比赛击败来自台湾的B-Girl CC，然后在半准决赛打赛了来自巴西的Maia，最后在决赛的时候击败2019年的E-Battle在线比赛冠军，来自哥伦比亚的。

B-Girl Kotya © Dmitriy Tibekin

回想起整场赛事，Kotya认为E-Battle在线比赛“是一个很好的机会让你可以透过仅仅一支手机，就能让全世界展现你自己和你的能力。“

当她得知自己获胜的消息时喜出望外，她说：“我简直不敢相信，我想要同时奔跑，跳跃和哭泣。在我们国家没有cypher预选赛，所以赢得E-battle在线比赛是我进入奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛的唯一机会。我相信一切都会如期而至，这场胜利只是一场美好事物的开端。

今年奥地利Red Bull BC One World Final世界总决赛在嘻哈发源地纽约市举行，Lorenzo和Kotya将与其他十六强B-Boy和B-Girl一较高下，看谁将成为2022年奥地利Red Bull BC One冠军。