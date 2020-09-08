来自105个国家和地区的800多人参与到2020 Red Bull BC One E-Battle线上赛中，经过三名评委的遴选，共有64名B-Boy和64名B-Girl晋级64强赛，来自中国的B-Boy XIAO（肖青天）、Yoga、fusheng、SOAR，B-Girl Babyball、莹子、Hanni、Stitch将在下一轮比赛中与国外选手展开Battle。

恭喜八位B-Boy、B-Girl！

肖青天 © bboy-xiao

Fenqi © 2019 Red Bull BC ONE China Cypher

莹子 © Bgirl yingzi

八位晋级的选手中，B-boy 肖青天，B-Girl Babyball、莹子和Hanni来自中国大陆。而B-Boy Yoga、fusheng、SOAR，B-Girl Stitch来自中国台湾。

从2020年Red Bull BC One E-Battle的数百个提交视频中，赛事组委会的评委选出了排名前64名的B-Boys和64位的B-Girls。毫无疑问，今年的E-Battle将成为赛事历史上规模最大的一届。那么哪些舞者脱颖而出？又有哪些前冠军，大咖又或是新面孔闯入了资格赛？继续阅读以了解所有更多内容。

2020年的Red Bull BC One E-Battle参赛阵容让人十分期待。由AT，Lilou和Aslan评委甄选出的64名B-Girls和B-Boys已经诞生。以下是预选赛阶段的9项赛事重点：

1. 来自全球105个国家和地区的选手参加

今年，Red Bull BC One E-Battle收到了来自全球105个国家和地区的参赛作品，录入了800多个视频，几乎是2019年的两倍。

视频条目最多的前四个国家是：

巴西（91条） 印度（53条） 俄罗斯（48条） 美国（39条）

2.来自俄罗斯和日本的Breaker占据了最多名额

俄罗斯和日本是入围Breaker数量最多的国家。有18名来自俄罗斯的Breaker：11名B-Boys和8名B-Girls，其中包括B-Boy Jerry Metal，他是2019年红牛BC One B-Girl冠军Kastet的丈夫和同一舞团的队友。

Ami and Kastet on their Red Bull BC One victories

日本有13名breaker入围：5名B-Boy和8名B-Girl。2018年红牛BC One B-Girl冠军Ami的姐姐B-Girl Ayu也入围TOP 64。

3. DJ Leg1oner的Saxophone最受欢迎

根据规定，Red Bull BC One E-Battle的提交视频，参赛者必须从五首曲目中选择其一。在五首曲目中，播放时间最长的是DJ Leg1oner创作的“ Saxophone”。

其次是 DJ Fleg的Bang Bang.

4. B-Girls的崛起仍在继续

今年共收到了126条来自B-Girls的参赛视频，而2020年是我们第一次在Red Bull BC One E-Battle设置TOP 64 B-Girl的轮次。

5. 2019年冠军的回归

2019年E-Battle B-Girl和B-Boy冠军，来自哥伦比亚的B-Girl Luma和来自美国的B-Boy Dosu均提交了视频，并再次有资格参加战斗。现在，他们已经开启了自己的卫冕征程。

2019年的决赛入围者，来自厄瓜多尔的B-Girl Isis（也是B-Girl Luma的闺蜜），比利时的B-Boy XL也都再次获得了参赛资格。当然，他们今年的目标自然是更进一步，赢得冠军。

6. Last Chance Cypher冠军们也投身其中

2018年和2019年 Last Chance Cypher的冠军，来自奥地利的B-Boy Wolfer和来自哈萨克斯坦的B-Boy Killa Kolya也都再次入围并进入了TOP64。

Killa Kolya通往冠军之路

1/4决赛: The Wolfer vs Luigi

7. 各国的Cypher冠军也纷纷参加了 E-Battle

2019年的许多国家的Cypher冠军都参加了今年的E-Battle，这次希望在主要舞台上赢得一席之地，其中包括美国的Icey Ives，印度的Jo.A.G.T.，韩国的Yell，土耳其的Jemrayy，中国的Baby Ball和委内瑞拉的Estrella。

8. 更多值得注意的名字

还有不少舞者同样不容小觑：

来自英国的Sunni，是经常参加Red Bull BC One World决赛选手，也是Red Bull BC One All Star成员之一。

委内瑞拉的Lil G是2011年红牛BC One World决赛的亚军，也是红牛BC One All Star的成员。

来自俄罗斯的Kosto，多项比赛的冠军。

俄罗斯的Nadia是现场最受尊敬的B-Girl之一。她因为怀孕生子而错过了2019年的世界总决赛，但现在回来并希望获得总决赛的位置。

比利时的Madmax，在2019年E-Battle半决赛中输给了冠军B-Girl Luma。

来自德国的Jilou，曾是2019年世界总决赛决赛的受邀者。

来自韩国的Vero，曾是Cypher的获胜者和世界决赛入围者。

西班牙的Xak，多次获得Red Bull BC One Cypher冠军。

9. Red Bull BC One E-Battle top 64名单

B-Boys对阵表

The top 64 B-Boys for the Red Bull BC One E-Battle 2020 © Red Bull BC One

B-Girls对阵表

The Top 64 B-Girls for the Red Bull BC One E-Battle 2020 © Red Bull BC One

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