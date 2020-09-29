2020 Red Bull BC One E-Battle 16强诞生！恭喜莹子、Baby Ball、Fusheng晋级
来自105个国家和地区的800多人参与到2020 Red Bull BC One E-Battle线上赛中，经过海选和次轮筛选后，本届赛事的16强正式产生！
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来自中国台湾的B-Boy Fusheng晋级B-boy16强。B-Girl方面， Babyball、莹子占据了两个16强名额！而下一轮，Fusheng将的对手是Jamal，而Baby Ball和莹子将直接面对面争夺一个八强名额。
16强战开始，所有比赛将进行全球网络直播。而16强赛的在线对抗将于北京时间10月11日凌晨开启，点击下方链接，进入直播专区。
更多详细信息，及完整晋级、对战名单，点击下方链接，进入赛事专区。
10月24日 E-Battle将展开世界总决赛。
今年，Red Bull BC One将首次为线上赛优胜者提供总决赛名额。在全球E-battle中胜出的冠军b-boy和冠军b-girl将获得2021年Red Bull BC One年度总决赛的直通参赛资格，以及前往总决赛举办地的往返机票，登上决赛舞台。此外，优胜者还将获得由Technics提供的Technics SL-1200/1210MK7 Direct Drive殿堂级打碟机作为额外奖品。