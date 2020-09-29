来自105个国家和地区的800多人参与到2020 Red Bull BC One E-Battle线上赛中，经过海选和次轮筛选后，本届赛事的16强正式产生！

来自中国台湾的B-Boy Fusheng晋级B-boy16强。B-Girl方面， Babyball、莹子占据了两个16强名额！而下一轮，Fusheng将的对手是Jamal，而Baby Ball和莹子将直接面对面争夺一个八强名额。

来自中国台湾的B-Boy Fusheng晋级B-boy16强。B-Girl方面， Babyball、莹子占据了两个16强名额！而下一轮，Fusheng将的对手是Jamal，而Baby Ball和莹子将直接面对面争夺一个八强名额。

来自中国台湾的B-Boy Fusheng晋级B-boy16强。B-Girl方面， Babyball、莹子占据了两个16强名额！而下一轮，Fusheng将的对手是Jamal，而Baby Ball和莹子将直接面对面争夺一个八强名额。