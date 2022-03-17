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2022 奥地利Red Bull BC One 世界总决赛重返嘻哈文化起源地

世界上最顶尖的 B-Boys 和 B-Girls 将于 2022 年 11 月 12 日在纽约市齐聚一堂。在嘻哈文化的故乡，争夺年度总冠军。
作者 Max Bell
3 min read发布于
2022 年 11 月，世界最顶尖的舞者们将在breaking和嘻哈文化的发源地——纽约市，参加奥地利Red Bull BC One 世界总决赛。在 30 个国家/地区举办了 60 多场预选赛后，全球最优秀的舞者们（ 16位B-Boys 和 16位 B-Girls）脱颖而出，将在国际舞台上，争夺奥地利Red Bull BC One争夺最终的冠军头衔。
全世界没有比纽约市更有资格成为breakers的圣地了。在 1970 年代初期，嘻哈是一种当时新兴的亚文化，源于纽约布朗克斯地区。那里富有创造力的年轻人尝试新的音乐形式，并探索新的艺术表达方式。而街舞则成为了嘻哈的四大基本元素之一，
Logistx und Victor posieren für ein Porträt beim Red Bull BC One World Final 2022 in New York, USA.
Logistx und Victor hoffe darauf, in New York anzutreten.
© Kien Quan
在这座高耸的布朗克斯公寓楼的娱乐室里，DJ Kool Herc 举办了一场返校派对，并发明了“旋转木马”动作。 Herc 同时录制了两张相同的唱片，他在 Incredible Bongo Band 的 Apache 等歌曲中延长了碎拍，让 B-Boys 和 B-Girls 有更多时间来进行 toprock、风车和头转等动作。嘻哈和街舞从此再也不会画上等号。
在接下来的十年中，起源于纽约的街舞、说唱和其他嘻哈文化（如 DJ 和涂鸦艺术）逐渐进入好莱坞。 80 年代初，以嘻哈为主题的电影纷纷上映，例如 《Wild Style》 (1983)、《Beat Street》 (1984) 和 《Breakin’》 (1984)。这些电影无一例外都以纽约最伟大的 B-Boys 作为主角。随着这些电影在世界各地流行，街舞也随之风靡起来。
Logistx, Victor, Kate, Kid Glyde, Alien Ness und Flea Rock posieren für ein Porträt beim Red Bull BC One World Final 2022 in New York, USA.
Die besten Breaker der Welt treten in New York City an.
© Kien Quan
现今，街舞仍然风靡全球。每一代的 Breakers 都以运动、技术和不可思议的方式推动了这项艺术。随着街舞的不断兴盛，2024年的巴黎奥运会上，街舞终于首次登上了世界最大的体育竞技舞台。而在此之前，奥地利 Red Bull BC One 世界总决赛将回归纽约。邀请大家重温街舞的根源，探索街舞的未来。
为进一步发展街舞文化，奥地利 Red Bull BC One Camp 将在比赛期间开展。这里既有街舞界的传奇式人物，也有冉冉升起的新星。Camp将为更广泛的街舞社区举办为期数天的研讨会、小组讨论和斗舞。
在期盼今年总决赛之际，我们不妨回顾一下去年比赛的盛况。2021 年的比赛以哈萨克斯坦的 B-Boy Amir 和美国的 B-Girl Logistx 夺冠而画上圆满句号。
点击视频，查看2021奥地利 Red Bull BC One年终总决赛的巅峰对决

7 分钟

B-Girl最終之役: Logistx對上 Vavi

一起觀看B-Girl Logistx和Vavi在決賽場上正面迎戰以爭取2021年Red Bull BC One冠軍頭銜。

英语

Logistx

9 分钟

B-Boys最终之战：Amir vs Phil Wizard

来看B-Boys Amir与Phil Wizard的最终决战。

Amir
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