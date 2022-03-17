2022 奥地利Red Bull BC One 世界总决赛重返嘻哈文化起源地

2022 年 11 月，世界最顶尖的舞者们将在breaking和嘻哈文化的发源地——纽约市，参加奥地利Red Bull BC One 世界总决赛。在 30 个国家/地区举办了 60 多场预选赛后，全球最优秀的舞者们（ 16位B-Boys 和 16位 B-Girls）脱颖而出，将在国际舞台上，争夺奥地利Red Bull BC One争夺最终的冠军头衔。

全世界没有比纽约市更有资格成为breakers的圣地了。在 1970 年代初期，嘻哈是一种当时新兴的亚文化，源于纽约布朗克斯地区。那里富有创造力的年轻人尝试新的音乐形式，并探索新的艺术表达方式。而街舞则成为了嘻哈的四大基本元素之一，

Logistx und Victor hoffe darauf, in New York anzutreten. © Kien Quan

在这座高耸的布朗克斯公寓楼的娱乐室里，DJ Kool Herc 举办了一场返校派对，并发明了“旋转木马”动作。 Herc 同时录制了两张相同的唱片，他在 Incredible Bongo Band 的 Apache 等歌曲中延长了碎拍，让 B-Boys 和 B-Girls 有更多时间来进行 toprock、风车和头转等动作。嘻哈和街舞从此再也不会画上等号。

在接下来的十年中，起源于纽约的街舞、说唱和其他嘻哈文化（如 DJ 和涂鸦艺术）逐渐进入好莱坞。 80 年代初，以嘻哈为主题的电影纷纷上映，例如 《Wild Style》 (1983)、《Beat Street》 (1984) 和 《Breakin’》 (1984)。这些电影无一例外都以纽约最伟大的 B-Boys 作为主角。随着这些电影在世界各地流行，街舞也随之风靡起来。

Die besten Breaker der Welt treten in New York City an. © Kien Quan

现今，街舞仍然风靡全球。每一代的 Breakers 都以运动、技术和不可思议的方式推动了这项艺术。随着街舞的不断兴盛，2024年的巴黎奥运会上，街舞终于首次登上了世界最大的体育竞技舞台。而在此之前，奥地利 Red Bull BC One 世界总决赛将回归纽约。邀请大家重温街舞的根源，探索街舞的未来。

为进一步发展街舞文化，奥地利 Red Bull BC One Camp 将在比赛期间开展。这里既有街舞界的传奇式人物，也有冉冉升起的新星。Camp将为更广泛的街舞社区举办为期数天的研讨会、小组讨论和斗舞。

在期盼今年总决赛之际，我们不妨回顾一下去年比赛的盛况。2021 年的比赛以哈萨克斯坦的 B-Boy Amir 和美国的 B-Girl Logistx 夺冠而画上圆满句号。

点击视频，查看2021奥地利 Red Bull BC One年终总决赛的巅峰对决

7 分钟 B-Girl最終之役: Logistx對上 Vavi 一起觀看B-Girl Logistx和Vavi在決賽場上正面迎戰以爭取2021年Red Bull BC One冠軍頭銜。

9 分钟 B-Boys最终之战：Amir vs Phil Wizard 来看B-Boys Amir与Phil Wizard的最终决战。

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