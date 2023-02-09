了解奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市速降系列赛

说到山地自行车比赛，很少有项目能像城市速降比赛那样壮观。在比赛中，参赛者会在城市或城镇山腰环境中的陡峭赛道上高速行驶。你会看到赛车手下楼梯，在狭窄的车道上飞驰，跳过巨大的人造跳跃点，翻过屋顶和公共汽车的顶部，在某些情况下，甚至还可以穿过建筑物。

这种独特的重力式山地自行车项目在世界范围内广受欢迎，尤其是在中美洲和南美洲，那里主要城市的地理位置适合这些以街道为基础的赛道，巨大的山坡和社区在下方的主要城市中心上方蜿蜒。

01 奥地利 Red Bull Cerro Abajo系列赛开启

奥地利Red Bull Cerro Abajo 城市速降比赛已在南美洲举办多年。其中最著名的是位于智利瓦尔帕莱索的奥地利Red Bull Cerro Abajo，今年将举办第19届。

2023年，将推出成熟的 奥地利Red Bull Cerro Abajo 系列赛 ，作为三站系列赛的其中一站，奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo将率先登场。另外两场赛事将举在哥伦比亚的麦德林塞和墨西哥的瓜纳华托举行。

Red Bull Guanajato Cerro Abajo © Red Bull Guanajato Cerro Abajo Red Bull Medellin Cerro Abajo © Red Bull Medellin Cerro Abajo

您可以在 Red Bull TV 上完整观看所有三场比赛。 请继续阅读下文，了解有关活动日期、现场直播详情、赛程内容以及参加者的详细信息。

02 我如何观看 Cerro Abajo 系列？

所有三项赛事的激烈比赛都将与比赛日当天在Red Bull TV进行现场直播。 奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 将于 2 月 12 日星期日举行，随后是 奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo 将于 3 月 4 日星期六举行，最后是收官战奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 将于 3 月 25 日星期六进行。

所有三场比赛都将由山地自行车下坡传奇人物Rob Warner在Red Bull TV现场直播，比赛结束后可以点播观看。 还将提供西班牙语、意大利语、土耳其语和巴西葡萄牙语的解说。

奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo——2 月 12 日星期日

从UTC时间18：15分（北京时间2月13日星期一 凌晨2：15）开始完整观看比赛。 您还可以在 此处 的专用流中观看带有西班牙语解说的比赛。

奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo – 3月4日，星期六

从 UTC 时间15：45（北京时间23：45） 开始完整观看比赛。 您将可以在 此处 的专用流中观看带有西班牙语解说的比赛。

奥地利Red Bull Guanajuato Cerro Abajo——3月25日，星期六

从UTC 时间23：00（北京时间3月26日 星期天 7：00） 开始完整观看比赛。 您将可以在 此处 的专用流中观看带有西班牙语解说的比赛。 here .

03 Cerro Abajo 比赛具体在哪里举行？

联合国教科文组织世界遗产港口城市瓦尔帕莱索是奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo的比赛地。 这座智利城市在19 世纪时是主要贸易和航运中心，许多色彩缤纷的住宅和建筑坐落在那个殖民时期的山坡上。 山坡上的街区由迷宫般的狭窄小巷相连。

Valparaíso is breathtaking from above © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo 比赛在哥伦比亚第二大城市麦德林举行。 麦德林位于安第斯山脉中部的阿布拉河谷 (Aburrá Valley)。 因此，市中心被山坡包围，那里的许多地区都有居民区和房屋。

墨西哥的瓜纳华托市将举办 Cerro Abajo 系列赛的最后一站。和瓦尔帕莱索一样，瓜纳华托是联合国教科文组织世界遗产，因为它的殖民地街道布局和房屋建筑可以追溯到16世纪，当时该城市开始作为一个主要的采矿地点而繁荣起来。这座城市坐落在山谷中，山坡上的车道非常狭窄和陡峭。

04 赛道是怎样的？

中美洲和南美洲的城市速降路线具有一些共同的特点。 它们很陡，通常有很长的楼梯段，并且有快速的直道，以及在狭窄得令人难以置信的街道上的急转弯。为了帮助提高速度，这些课程还设有人造障碍物，例如木质坡道和滑道。

Man-made features are an important part of a South American urban DH course © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 赛道全长约2公里。 它从 Cerro Cárcel 山顶开始，然后蜿蜒穿过俾斯麦广场和阿塔瓦尔帕街，驶向位于市中心 Aníbal Pinto 广场的海王星喷泉，比赛的终点线就在那里。 在下山途中，参赛者将沿着著名的 Boccaccio 楼梯骑行在房屋的屋顶上，这导致他们穿过 Hotel Faro Azul 的内部——这被认为是这条瓦尔帕莱索赛道最具标志性的部分。

2 分钟 Track guide Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023.

奥地利Red Bull Medellín Cerro Abajo 和 Red Bull Guanajuato Cerro Abajo 将在这两个城市的新设计赛道上演。 每个城市之前都举办过城市速降比赛，所以当局和民众对这个概念并不陌生。 由于这些比赛将在 3 月举行，因此完整的赛道细节尚不得而知，但计划中的瓜纳华托赛道预计全长 1.2 公里。而麦德林赛道更长，被认为是考验运动员耐力的赛道。

5 分钟 Pedro Burns's POV Take a virtual mountain bike trip with Pedro Burns down the Monserrate staircase in Bogotá, Colombia.

05 是否会有 Cerro Abajo 系列赛的总冠军？

将根据运动员在比赛中完成的位置在三场比赛中获得积分。 在系列赛结束时，奖杯将颁发给在三场比赛中获得最多积分的运动员。 这有望激发运动员参加所有三项赛事的动力。

每场比赛的参赛席位通常上限为30。 就像任何其他下坡山地自行车比赛一样，赛道上允许进行少量练习，因为赛道需要一些时间来适应。 接下来是排位赛，以便可以将数字减少到可管理的数字以进行决赛现场直播。 只有一场比赛，最快的时间被宣布为获胜者。

There's always a trophy to take home after winning one of these races © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

06 有谁参加 Cerro Abajo 系列赛？

这些比赛在梅赛德斯-奔驰 UCI 山地自行车世界杯休赛期举行，通常会吸引一些认真的赛车人才。 Brook Macdonald、Jackson Goldstone、Bernard Kerr 和 Wyn Masters 都曾参与过这项赛事。 这些比赛中的大多数将主要有南美车手和专业的城市速降赛车手。

Huge crowds gather to watch Jackson Goldstone in action in Valparaíso © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

捷克共和国的托马斯·斯拉维克 (Tomáš Slavík) 已确认参加 Cerro Abajo 的所有三场比赛，他曾两次获得瓦尔帕莱索 (Valparaíso) 冠军，是城市速降赛事的绝对大师。 来自智利的耐力赛赛车手 Pedro Burns 将在瓦尔帕莱索参加比赛。 其他关注这些比赛的南美本地人才包括智利人Pedro Ferraira、Felipe Agurto和Matias Nunez，以及来自哥伦比亚的Camilo Sánchez。

07 谁以前赢得过 Cerro Abajo 城市速降比赛？

2022 年赛事冠军由佩德罗·费雷拉 (Pedro Ferreira) 夺得，他在赛事中断两年后夺冠。 费雷拉还在 2019 年赢得了比赛。斯拉维克此前曾在 2017 年和 2018 年赢得过两届比赛。

9 分钟 地表最燃城市速降赛 2022Top 3表现全记录 See the winning runs from the unique urban mountain bike downhill track in Valparaíso, Chile.