为 2022 年Red Bull悬崖跳水世界系列赛感到兴奋的 5 个理由

2021 年的激动人心已经过去了一段时间，2022 Red Bull悬崖跳水世界系列赛即将拉开大幕，按照计划，新赛季将在世界各地举办八站比赛。

虽然冠军Gary Hunt和Rhiannan Iffland去年再次确立了他们的统治地位，分别获得了男子组和女子组的第九个和第五个总冠军头衔，但有迹象表明，本赛季有望成为迄今为止竞争最激烈的赛季之一。世界上最好的悬崖跳水者们，正准备再次为梦寐以求的卡赫基利国王奖杯而战。

以下是我们迫不及待地等待新赛季开始的五个原因。

01 赏心悦目的景观

除了悬崖跳水选手们的表演令人瞠目结舌，这项运动最吸引人的方面之一就是那一长串令人叹为观止的比赛地点。从菲律宾、夏威夷等度假胜地，到繁华的地标性城市中心，在过去的 12 个赛季中，世界大赛一直是名副其实的观光之旅。

2022 年，6月的揭幕战将在美国波士顿展开。这是 9 年来首次返回美国波士顿。之后，悬崖跳水将开始欧洲首都之旅。首先是法国，巴黎居民Gary Hunt不需要远行就能在埃菲尔铁塔前的德比利港让他的家乡父老眼花缭乱。

随后的7 月，男选手们第五次访问的哥本哈根今年将第一次迎来女选手们的到来。从丹麦城市标志性的歌剧院起跳，在空中划出最优雅的身姿，迎接最疯狂的喝彩。8月份的首都巡游将在挪威奥斯陆结束，另一座歌剧院将提供舞台，那里也将是选手们争夺关键冠军积分的舞台。

最后，世界大赛将在三个经典地点继续进行——8 月下旬，位于波斯尼亚和黑塞哥维那的莫斯塔尔、以及瑞士的锡西孔将接棒比赛。9 月，比赛将移师意大利滨海波利尼亚诺。

Skok s Opere u Kopenhagenu, preko puta palate Amalienborg © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 Gary Hunt能否卫冕成功？

自 2009 年开赛以来的 12 个赛季中，Gary Hunt获得了 9 个世界大赛冠军。尽管这位 37 岁的选手无愧为常青树，但去年有迹象表明，有更多后起之秀正在不断提升，足以威胁到他的统治。

Constantin Popovici 和Catalin Preda，上个赛季他们俩被Hunt描述为围绕他的“罗马尼亚鲨鱼”。本赛季同样值得关注。 Preda 在上赛季揭幕战中夺冠，而 Popovici 获得了四次第二名和一次第三名，两人给 Hunt 施加了极大的压力。

此外，对于那些喜欢“玄学”之说的运动爱好者来说，Hunt今年卫冕艰难还有另一个预兆。快速回顾一下他的记录你会发现，这九个冠军都是三连冠。 2010年、2011年、2012年冠军，2013年亚军； 2014年、2015年、2016年冠军，2017年亚军； 2018、2019、2021年冠军（2020年没有世界大赛）。这一规律会意味着在 2022 年看到新的冠军加冕吗？

Hoće li jedna od „rumunskih ajkula“ ove godine Huntu preoteti titulu? © Romina Amato/Red Bull Content Pool

03 谁能击败无敌的Iffland？

澳大利亚的 Rhiannan Iffland 目前正享受着个人运动员很少见的连胜纪录。自 2018 年以来，她取得了13站连胜的惊人成绩。

而同男子组一样，Iffland的主要竞争对手同样有两人。

加拿大的Jessica Macaulay在前两个赛季中获得了亚军。去年在意大利的普利亚，她以2.5 分惜败于Iffland。 而她的同胞Molly Carlson于 2021 年首次登上悬崖跳水赛场，就在赛季揭幕战中获得第二名，最终年终排名第三。这位年仅23岁的选手今年肯定可以再上一个台阶。

随着墨西哥人 Adriana Jimenez 的回归，加之同样令人印象深刻的 Iffland同胞 Xantheia Pennisi，本赛季的21米跳台可能会出现一些激动人心的竞争。

04 史上最长的平台

虽然随着这项运动的不断发展，诞生的体育纪录越来越多，但当8月份奥斯陆成为东道主时，一个有趣的纪录将全新诞生——史上最长的跳水平台。该平台于去年的一次展览活动中首次亮相，从歌剧院屋顶向外延伸 30 米，是世界大赛历史上最长的平台。

走上这条悬崖跳水平台，不仅能让运动员有足够的时间来聆听聚集在下面观看的数千名观众的掌声，而且还可以在他们跳跃之前做好充分的准备。

Rekordno duga platforma u Oslu korištena je na reviji skokova 2021 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 出人意料的决赛

没错，我们承诺在全球有 8 站赛事，但到目前为止你只数到了 7 个。那是因为，今年的最终决赛场还是个秘密。悬崖跳水爱好者将不得不等待更长的时间才能揭晓这个秘密。不过，我们可以确认的是，它将是世界大赛日历上的一个全新地点。

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