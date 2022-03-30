本月稍早宣布年度赛事将有八站之后，现在可以明确透露今年的Red Bull悬崖跳水全球系列赛最后收官站将在澳大利亚悉尼港举行。
在悉尼歌剧院和著名海港大桥壮丽的背景下，这项运动的大腕名星——Gary Hunt、 Jonathan Paredes 和澳洲之星 Rhiannan Iffland与Xantheia Pennisi - 届时将在之前的专用高台上进行最后一次较量，并决定2022年冠军加冕的最后人选。观众将能够在麦奎里夫人石椅上或乘船看到澳洲悉尼市活动会堂上的所有精彩表现。
对于五座女子世界年度总冠军获得者Iffland来说，这无疑是个好消息。目前距离波士顿的赛季开幕战只有 10 周的时间，我们与这位超级巨星澳大利亚籍选手谈到了对于在主场迎来收官战的心情：
它会给你的这个赛季带去更多的动力吗？
在悉尼举行的决赛，一定会激励我努力争取完成一个非常强劲的赛季。终点站将有一场盛大的赛事，所以这将成为我今年奋发的动力。我很期待即将到来的这个赛季。
澳大利亚粉丝对Red Bull悬崖跳水全球系列赛会有什么回应？
除了在悉尼举行的精彩比赛之外，我们还可以期待前所未有的氛围。我对澳大利亚人了解的一件事，那就是他们热爱运动，他们喜欢参与和支持，尤其是澳大利亚的运动员，当然也包括其他地方的运动员，所以这是我们文化的重要组成部分，也是我真正引以为豪的关键。
谈谈赛事的地点
这个位置是澳大利亚的著名建筑，就在悉尼港的中间，景色美不胜收。右边是海港，左边有壮丽的大桥和歌剧院，所以那里有最壮观的氛围。澳大利亚能够参与到我们的运动中真的太棒了，届时他们可以亲眼目睹赛事激动人心的过程。
这与你近年来在澳大利亚完成的另外两个项目彩虹跳水和热气球跳水相比如何？
继热气球跳水和彩虹跳水项目之后，这将是我在本土的第三次演出，但如果要给一个排名或尝试选择我最喜欢哪一项，这问题可难倒我了。
它们是完全不同的项目，背后有着不同的驱动力。 前两个显然是非常神奇的经历，也希望这一次的决赛能非同凡响。
13 分钟
与 Rhiannan Iffland 一起从热气球上跃入水中
Rhiannan Iffland 想出了成为第一个从热气球上跳水的人的想法。
新赛季将在两个月后开始，你准备好继续连胜了吗？ 你的赛季目标是什么？
我的重点实际上只是一些我觉得可以改进的小技术问题。 我从来就不喜欢设定太多目标。
我发现对自己来说，按步就班、一场赛事一场赛事认真去完成很重要。 正如我在过去几个赛季中所了解的那样，我真的很想在心理层面多花些时间。为了更好地应付竞争时所带给我们的紧张和压力。
老实说，背负目标进场并不是一件容易的事，我认为韧性会让我走得更远，让我的表现更加强劲。 今年的主要目标是保持一致，不要失去激情，还要在精神和身体上做好准备。
在 Iffland 和其他运动员于 10 月抵达澳大利亚之前，他们将在全球另外 7 个赛点从 27米（男子）和 21米（女子）的高台上一跃而下，滞空不到 3 秒钟。除了悉尼之外，第 13 届Red Bull悬崖跳水全球系列赛行程上还有另外两个全新的地点，届时巴黎和奥斯陆将在 6 月和 8 月举办比赛。
与以往相比，2022 年Red Bull悬崖跳水全球系列赛的赛点设置更靠近市中心，这也将让粉丝比以往任何时候都更容易接触到这项令人惊叹的悬崖跳水运动。
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