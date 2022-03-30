我的重点实际上只是一些我觉得可以改进的小技术问题。 我从来就不喜欢设定太多目标。

我发现对自己来说，按步就班、一场赛事一场赛事认真去完成很重要。 正如我在过去几个赛季中所了解的那样，我真的很想在心理层面多花些时间。为了更好地应付竞争时所带给我们的紧张和压力。

老实说，背负目标进场并不是一件容易的事，我认为韧性会让我走得更远，让我的表现更加强劲。 今年的主要目标是保持一致，不要失去激情，还要在精神和身体上做好准备。