World champions Rhiannan Iffland and Constantin Popovici celebrate with their King Kahekili trophies after the final competition day of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in New Zealand.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
冒险

奥地利Red Bull悬崖跳水 | 伊夫兰德和波波维奇成为 2023 年世界冠军

在新西兰的赛季收官战之后，澳大利亚岩石跳水运动员卫冕了他的第六个冠军头衔，而罗马尼亚人则首次捧起了卡赫基里王奖杯。
作者 RedBull.hu / BL
6 min read发布于
澳大利亚选手里安南-伊夫兰德（Rhiannan Iffland）和罗马尼亚选手康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）在 2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水系列赛最后一站新西兰站的比赛中双双夺冠，为他们本赛季的桂冠再添一冠，并捧起了卡赫基里王奖杯。怀特玛塔港（Waitemata Harbour）的 55000 多名观众观看了精彩的跳水比赛，大风天气也没有阻挡他们的热情。
距离上一次莫斯塔尔比赛已经过去了 20 周，但 Rhiannan Iffland 丝毫没有生疏的迹象。这位抵达奥克兰时领先主要挑战者 莫莉-卡尔森（Molly Carlson ）130 分的澳大利亚选手，在新西兰同样表现出色，以绝对优势战胜了加拿大对手。
Rhiannan Iffland of Australia dives from the 21 metre platform during the final competition day of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Auckland, New Zealand on January 28, 2024.

Rhiannan Iffland diving to glory in Auckland

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

伊夫兰德职业生涯第 35 次夺冠，这也是他连续第七次捧起卡赫基利国王奖杯，为他令人印象深刻的奥地利Red Bull悬崖跳水系列赛锦上添花。
"我现在有点激动。在休息了这么长时间后再次参赛并不容易。我的身体和我的思想在斗争，我能承受压力吗？尽管休息了一段时间，但我一直坚持训练，这让我得到了回报，所以我为今天取得的成绩感到非常非常自豪，"伊夫兰德说。
"我的父母为我的运动生涯付出了很多，所以这次成功不仅是我的，也是他们的。我能取得今天的成绩，在很大程度上也要感谢他们。我期待着今晚与大家一起庆祝。
Rhiannan Iffland of Australia prepares to dive from the platform during the final competition day of the final stop of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in New Zealand on January 28, 2024.

Rhiannan Iffland prepares for her final dive of the season

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

紧随伊夫兰德之后的是新西兰同胞桑泰娅-潘尼西（Xantheia Pannisi），这是她本赛季第四次登上领奖台，也是未来伟大天才之一的标志。这位 25 岁的澳大利亚选手在奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 赛事中获得第二名，总成绩第三名。
杰西卡-麦考利（Jessica Macaulay ）代表新西兰队获得第三名，为她的悬崖跳水生涯画上了圆满的句号。
对于莫莉-卡尔森 Molly Carlson）来说 ，尽管她在莫斯塔尔站的胜利让她保留了夺冠的微弱希望，并确保了她的总成绩第二名，但她在赛季收官战中仅获得第四名，在 2023 赛季首次与领奖台失之交臂。不过，这位年轻的加拿大选手也不能抱怨，因为他与这项运动史上最优秀的选手展开了激烈的竞争，继 2022 年之后，他又在 2023 年的比赛中落败。
奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 赛季新西兰总决赛女子成绩：
澳大利亚选手 Rhiannan Iffland - 365.00 分，澳大利亚选手 Xantheia Pennisi - 337.10 分，加拿大选手 Jessica Macaulay - 331.00 分，加拿大选手 Molly Carlson - 328.70 分，美国选手 Eleanor Smart - 332.80 分。
2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水女子组：
澳大利亚选手 Rhiannan Iffland - 1200 分，加拿大选手 Molly Carlson - 970 分，澳大利亚选手 Xantheia Pennisi - 600 分，美国选手 Eleanor Smart - 529 分，美国选手 Meili Carpenter - 498 分
(L-R) Xantheia Pennisi, Rhiannan Iffland and Jessica Macaulay celebrate during the final competition day of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Auckland, New Zealand on January

Xantheia Pennisi, Rhiannan Iffland, Jessica Macaulay

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在男子比赛中，康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）打破了纪录保持者加里-亨特（Gary Hunt）长达四年的霸权。这位 35 岁的罗马尼亚跳绳运动员在经历了赛季初的低迷之后，重新找回了状态，职业生涯首次捧起了卡赫基利国王奖杯。
"感觉太棒了，我为这座奖杯感到骄傲。这次比赛是本赛季最大的挑战之一。我带伤来到这里，不知道会有什么结果。但在精神上我真的很想得到它，我全力以赴，战斗到最后。这座奖杯是对我每天辛勤工作的认可，"波波维奇说，他赢得了职业生涯中的首个奥地利Red Bull悬崖跳水冠军。
Constantin Popovici of Romania wins the final stop of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Auckland, New Zealand on January 28, 2024

Constantin Popovici

© Graeme Murray/Red Bull Content Poo

西班牙选手卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno）在莫斯塔尔夺冠后，又在奥克兰站上了领奖台，巩固了总成绩第三名的位置。吉梅诺也成为历史上第一位登上总成绩领奖台的外卡选手。
Carlos Gimeno prepares to launch an armstand dive from the 27 metre platform during the final competition day of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in New Zealand on January 28, 2024.

Carlos Gimeno with an armstand as Auckland's Sky Tower watches on

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艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop ）以两场胜利和两次登上领奖台的成绩让波波维奇（Popovici）始终处于压力之下，但这位英国人在赛季收官战的决战中获得了第四名。继 2022 年之后，赫斯洛普在 2023 年获得亚军，毫无疑问，这位 21 岁的跳岩选手会有一个非常光明的未来。
奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 男子组在新西兰赛季收官战中的成绩：
康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）（罗马尼亚）--413.90 分，卡塔林-普雷达（Catalin Preda）（罗马尼亚）--411.65 分，卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno）（西班牙）--404.15 分，艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop）（英国）--390.00 分，奥列凯-普里戈罗夫（Oleksei Prigorov）（俄罗斯）--384.20 分
Red Bull 悬崖跳水 2023 男子组：
俄罗斯选手康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）--1,032 分，英国选手艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop）--809 分，西班牙选手卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno）--703 分，俄罗斯选手卡塔林-普雷达（Catalin Preda）--698 分，英国选手奥列克谢-普里戈罗夫（Oleksei Prigorov）--462 分
Catalin Preda, Constantin Popovici and Carlos Gimeno celebrate during the final competition day final stop of the 2023 Red Bull Cliff Diving World Series in Auckland, New Zealand on January 28, 2024.

The men's podium in Auckland

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

决赛阶段不仅决定了冠军归属，还揭晓了哪八名男女选手有资格成为 2024 奥地利Red Bull悬崖跳水赛季的永久参赛选手。
女子组前三名分别是美国选手梅丽-卡彭特（Meili Carpenter）和 埃莉诺- 斯马特Eleanor Smart）、哥伦比亚选手 玛丽亚-保拉-金特罗（Maria Paula Quintero）、德国选手 里斯 -施密德鲍尔（Iris Schmidbauer）和加拿大选手西蒙妮 - 利特 海德（Simone Leathead）。
男子组的绝对传奇人物加里-亨特（Gary Hunt）将不会出现在男子组的永久参赛名单中，因为这位法国人将专注于 2024 年巴黎奥运会。