澳大利亚选手 里安南-伊夫兰德（Rhiannan Iffland ）和罗马尼亚选手 康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici ）在 2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水系列赛最后一站新西兰站的比赛中双双夺冠，为他们本赛季的桂冠再添一冠，并捧起了卡赫基里王奖杯。怀特玛塔港（Waitemata Harbour）的 55000 多名观众观看了精彩的跳水比赛，大风天气也没有阻挡他们的热情。

距离上一次莫斯塔尔比赛已经过去了 20 周，但 Rhiannan Iffland 丝毫没有生疏的迹象。这位抵达奥克兰时领先主要挑战者 莫莉-卡尔森（Molly Carlson ）130 分的澳大利亚选手，在新西兰同样表现出色，以绝对优势战胜了加拿大对手。

Rhiannan Iffland diving to glory in Auckland © Dean Treml/Red Bull Content Pool

伊夫兰德职业生涯第 35 次夺冠，这也是他连续第七次捧起卡赫基利国王奖杯，为他令人印象深刻的奥地利Red Bull悬崖跳水系列赛锦上添花。

"我现在有点激动。在休息了这么长时间后再次参赛并不容易。我的身体和我的思想在斗争，我能承受压力吗？尽管休息了一段时间，但我一直坚持训练，这让我得到了回报，所以我为今天取得的成绩感到非常非常自豪，"伊夫兰德说。

"我的父母为我的运动生涯付出了很多，所以这次成功不仅是我的，也是他们的。我能取得今天的成绩，在很大程度上也要感谢他们。我期待着今晚与大家一起庆祝。

Rhiannan Iffland prepares for her final dive of the season © Dean Treml/Red Bull Content Pool

紧随伊夫兰德之后的是新西兰同胞 桑泰娅-潘尼西（Xantheia Pannisi ），这是她本赛季第四次登上领奖台，也是未来伟大天才之一的标志。这位 25 岁的澳大利亚选手在奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 赛事中获得第二名，总成绩第三名。

杰西卡-麦考利（Jessica Macaulay ）代表新西兰队获得第三名，为她的悬崖跳水生涯画上了圆满的句号。

对于莫莉-卡尔森 （ Molly Carlson）来说 ，尽管她在莫斯塔尔站的胜利让她保留了夺冠的微弱希望，并确保了她的总成绩第二名，但她在赛季收官战中仅获得第四名，在 2023 赛季首次与领奖台失之交臂。不过，这位年轻的加拿大选手也不能抱怨，因为他与这项运动史上最优秀的选手展开了激烈的竞争，继 2022 年之后，他又在 2023 年的比赛中落败。

奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 赛季新西兰总决赛女子成绩：

澳大利亚选手 Rhiannan Iffland - 365.00 分，澳大利亚选手 Xantheia Pennisi - 337.10 分，加拿大选手 Jessica Macaulay - 331.00 分，加拿大选手 Molly Carlson - 328.70 分，美国选手 Eleanor Smart - 332.80 分。

2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水女子组：

澳大利亚选手 Rhiannan Iffland - 1200 分，加拿大选手 Molly Carlson - 970 分，澳大利亚选手 Xantheia Pennisi - 600 分，美国选手 Eleanor Smart - 529 分，美国选手 Meili Carpenter - 498 分

Xantheia Pennisi, Rhiannan Iffland, Jessica Macaulay © Romina Amato/Red Bull Content Pool

在男子比赛中，康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）打破了纪录保持者加里-亨特（Gary Hunt）长达四年的霸权。这位 35 岁的罗马尼亚跳绳运动员在经历了赛季初的低迷之后，重新找回了状态，职业生涯首次捧起了卡赫基利国王奖杯。

"感觉太棒了，我为这座奖杯感到骄傲。这次比赛是本赛季最大的挑战之一。我带伤来到这里，不知道会有什么结果。但在精神上我真的很想得到它，我全力以赴，战斗到最后。这座奖杯是对我每天辛勤工作的认可，"波波维奇说，他赢得了职业生涯中的首个奥地利Red Bull悬崖跳水冠军。

Constantin Popovici © Graeme Murray/Red Bull Content Poo

西班牙选手 卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno ）在莫斯塔尔夺冠后，又在奥克兰站上了领奖台，巩固了总成绩第三名的位置。吉梅诺也成为历史上第一位登上总成绩领奖台的外卡选手。

Carlos Gimeno with an armstand as Auckland's Sky Tower watches on © Dean Treml/Red Bull Content Pool

艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop ）以两场胜利和两次登上领奖台的成绩让波波维奇（Popovici）始终处于压力之下，但这位英国人在赛季收官战的决战中获得了第四名。继 2022 年之后，赫斯洛普在 2023 年获得亚军，毫无疑问，这位 21 岁的跳岩选手会有一个非常光明的未来。

奥地利Red Bull悬崖跳水 2023 男子组在新西兰赛季收官战中的成绩：

康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）（罗马尼亚）--413.90 分，卡塔林-普雷达（Catalin Preda）（罗马尼亚）--411.65 分，卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno）（西班牙）--404.15 分，艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop）（英国）--390.00 分，奥列凯-普里戈罗夫（Oleksei Prigorov）（俄罗斯）--384.20 分

Red Bull 悬崖跳水 2023 男子组：

俄罗斯选手康斯坦丁-波波维奇（Constantin Popovici）--1,032 分，英国选手艾丹-赫斯洛普（Aidan Heslop）--809 分，西班牙选手卡洛斯-吉梅诺（Carlos Gimeno）--703 分，俄罗斯选手卡塔林-普雷达（Catalin Preda）--698 分，英国选手奥列克谢-普里戈罗夫（Oleksei Prigorov）--462 分

The men's podium in Auckland © Dean Treml/Red Bull Content Pool

决赛阶段不仅决定了冠军归属，还揭晓了哪八名男女选手有资格成为 2024 奥地利Red Bull悬崖跳水赛季的永久参赛选手。

女子组前三名分别是美国选手 梅丽-卡彭特（Meili Carpenter ）和 埃莉诺- 斯马特 （ Eleanor Smart ）、哥伦比亚选手 玛丽亚-保拉-金特罗（Maria Paula Quintero ）、德国选手 伊 里斯 -施密德鲍尔（Iris Schmidbauer ）和加拿大选手 西蒙妮 - 利特 海德（Simone Leathead ）。

男子组的绝对传奇人物 加里-亨特（Gary Hunt ）将不会出现在男子组的永久参赛名单中，因为这位法国人将专注于 2024 年巴黎奥运会。