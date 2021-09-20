Gary Hunt 与 Rhiannan Iffland ，在爱尔兰下派崔克角 (Downpatrick Head) 举行的 2021 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛第四站，他们高水平的技术动作及戏剧性的表现，令人叹为观止，并持续保持他们领先的优势。

崎岖险峻的爱尔兰海岸，多年来因潜水条件的恶劣令人望而却步，但与悬崖跳水的精英们相比，他们一次又一次以惊人的精准度潜入大西洋，写下许多惊人的纪录与事迹。

四届世界冠军选手Iffland，在世界系列赛女子组蝉联第 11 次分站冠军纪录，再次成为所向披靡的优胜者。第三轮比赛开始时，她在一个第三名陌生的位置起跳，这位澳大利亚籍选手在她辉煌的职业生涯中，第一次以惊人的“完美跳水”将她的对手击败，并从评委那里获得五个 10 分——所谓的最高分。在成为第一位实现这一壮举的女性选手同时，她也打破了自己之前单次跳水的最高得分记录。

Iffland na putu do ispisivanja historije u Irskoj © Dean Treml/Red Bull Content Pool

与 Iffland 一起登上颁奖台的是第二名加拿大选手Jessica Macaulay 及来自澳大利亚外卡选手 Xantheia Pennisi，这是她职业生涯以来，最佳的表现并首次进入前三名。 加拿大选手 Molly Carlson 则错过颁奖台的殊荣，拿下第四名，但也获得一位评委的最高评价。

Iffland 表示：再次登上颁奖台感觉太棒了。我也从我的训练伙伴 Xantheia Pennisi 那里学到了一些东西。今天进入最后两轮比赛可谓是旗鼓相当、不相上下，我想我真的忘掉那所有的压力，但我很享受这次的表现。

那次热身跳水并不顺利，所以我决定我必须改变我对比赛的心态，并确保我能全力以赴。我跃进水中，然后说了一声：‘哇，真的很有用’， 我真的太高兴了，我想我必须想办法增添些许趣味并不断挑战自己的极限。

我想我现在可以稍微放松一下，多享受一下比赛。话虽如此，我仍然想要继续拿出好表现，全力以赴再次打破那些分数。这就是我的下一个目标。

Iffland i još jedna Australka, Xantheia Pennisi, u zagrljaju na Atlantiku © Dean Treml/Red Bull Content Pool

男子组比赛中， Gary Hunt 赢得其职涯的第 41 场胜利，但这还不急着开始讲述故事。在周六的第二轮比赛中，这位法国选手为自己赢得了三个 10 分，但他也看着他的对手在第三轮和第四轮中通过一系列高分跳水进而也加大了自己的压力。

罗马尼亚的 Constantin Popovici可谓是Hun在本赛季最强劲的竞争对手，他在第三轮跳水中赢得了其中四个10 分殊荣。 在最后一轮，英国神童 Aidan Heslop 拿到了两个，意大利的 Alessandro De Rose 拿到了三个，而西班牙外卡选手 Carlos Gimeno 则是有史以来第一次以完美倒立跳水让观众惊叹不已，成为有史以来第三位获得裁判完美 10 分的人。

Hunt的个性、能力和全面的精神力量，证明了他成功地阻止了追逐者在这场掠夺性赛事的强劲挑战，并再次登上颁奖台。Popovici名列第二，而De Rose则是自 2017 年以来首次进入前三名。

Hunt (u sredini) na postolju sa Popovicem (lijevo) i De Roseom (desno) © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt 获胜后表示：我期待来自意大利的烟火。我觉得每个人都步入正轨。你已经看到有多少人获得了这项比赛的 10 分，每个人都变得越来越得心应手。这真的非常艰难，但这就是我喜欢这项运动的原因。它会继续下去，每年都变得更加艰难，让我们希望以一声巨响结束这个赛季。

Armstand specialist Carlos Gimeno displayed perfection © Dean Treml/Red Bull Content Pool Sports director Greg Louganis watches David Colturi in action © Dean Treml/Red Bull Content Pool Jessica Macaulay on her way to second place © Dean Treml/Red Bull Content Pool Great dive, Xantheia © Dean Treml/Red Bull Content Pool Constantin Popovici tucks in tight © Dean Treml/Red Bull Content Pool Catalin Preda prepares his body for action © Dean Treml/Red Bull Content Pool Italian Alessandro De Rose between the Irish flags © Dean Treml/Red Bull Content Pool Delight for De Rose © Ricardo Nascimento / Red Bull Content Pool Antonina Vyshyvanova drops away from the 21m platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool Lift-off for the impressive Aidan Heslop © Romina Amato/Red Bull Content Pool Sergio Guzman soars into the Irish sky © Romina Amato/Red Bull Content Pool Tens galore on a pulsating day at Downpatrick Head © Dean Treml/Red Bull Content Pool Gary Hunt waves to the fans © Romina Amato/Red Bull Content Pool Luck of the Irish for the 8-time champion © Romina Amato/Red Bull Content Pool Pure joy for perfect Rhiannan Iffland © Romina Amato/Red Bull Content Pool Celebration time for the ladies © Dean Treml/Red Bull Content Pool The men lift their trophies © Dean Treml/Red Bull Content Pool

这个周末写下历史纪录，发出了创纪录的 23 个最高分，有史以来第一次在一次停留中记录了两次完美的跳水，而 Gimeno 在第一轮中，成为第一位直接在跳水台上进行倒立跳水的运动员。

在这场激动人心的战役之后，全世界最好的悬崖跳水运动员将在一周内重返欧洲大陆，他们将在意大利Puglia的第一站继续为卡赫基利国王奖杯奋战不懈。

2021 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛第四站战绩

女子组

Rhiannan Iffland (澳大利亚) – 391.60 points Jessica Macaulay (加拿大) – 343.80 Xantheia Pennisi (外卡) (澳大利亚) – 338.20 Molly Carlson (加拿大) – 316.80 Eleanor Smart (美国) – 302.80 Antonina Vyshyvanova (外卡) (乌克兰) – 289.85 Meili Carpenter (外卡) (美国) – 269.30 Jaki Valente (巴西) – 240.20 Iris Schmidbauer (德国) – 179.75 Adriana Jimenez (外卡) (墨西哥) – 110.00

男子组

Gary Hunt (法国) – 442.50 points Constantin Popovici (罗马尼亚) – 433.60 Alessandro De Rose (意大利) – 419.55 Carlos Gimeno (外卡) (西班牙) – 395.40 David Colturi (美国) – 393.10 Michal Navratil (捷克) – 378.20 Aidan Heslop (外卡) (英国) – 368.15 Steven LoBue (美国) – 343.65 Sergio Guzman (外卡) (墨西哥) – 342.95 Catalin Preda (外卡) (罗马尼亚) – 341.05 Andy Jones (美國) – 333.70

关于奥地利Red Bull Cliff Diving 悬崖跳水全球系列赛

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- 奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

下派崔克角 (Downpatrick Head)全部战绩 here .

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