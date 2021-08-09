成为世界大赛颁奖台上第1位青少年精英，Maria Paula Quintero 谈到了成为悬崖跳水最年轻优秀运动员的责任。

“我对跳水最早的童年记忆，是我第1次在 5 公尺跳板上跳水的经验。那天是我第一次参加训练。我只想越跳越高，但我的教练不准许。那种高度的感觉简直是太棒了！这就是Maria Paula Quintero 平日的生活：生来就是一位优秀的跳水运动员，至少是与生俱来的天赋。

2017 年，当她第一次在得克萨斯州Red Bull悬崖跳水世界系列赛的 21公尺高台亮相时，那时还不到 17 岁。仅在5场比赛之后—18 岁—这位哥伦比亚强者夺得其职业生涯第1座颁奖台殊荣，于 2019 年 6 月让她成为第1位青少年完成这一壮举。拿下第2名仅落后她的偶像模范、4座世界冠军Rhiannan Iffland，进而让她成为有史以来最年轻的跳水运动员有了很好的验证，并为她在下一季的常驻跳水员阵容中获得了一席之地。

Proslava prvog pobjedničkog postolja sa Rhiannan Iffland © Romina Amato/Red Bull Content Pool

这项运动的马尾传奇人物与大使Orlando Duque自从悬崖跳水竞技中退休后，随后Quintero即代表哥伦比亚传承参加这项不断发展、进步的运动项目。

在法国圣拉斐尔的赛季开幕战中，我们与这位年轻的未来之星聊聊，进一步了解她对压力、准备和自豪的看法：

受疫情影响，近两年的休兵之后，重返赛场感觉如何？

我真的、真的、真的非常开心。自上次悬崖跳水相隔已经两年了，所以我真的很高兴，因为我们回来了，整个悬崖跳水的大家庭又在一起了。在此同时，我对比赛也感到非常紧张。

你觉得已经准备好了吗？

是的，我准备好了，我感觉准备好了。 我们有很多时间来训练，但我也很紧张，也很害怕。不过，我认为一切都会没事的。 一切都会好起来的。这将会是非常有趣的一年，这是肯定的。

你与这些有经验的跳水员竞争感觉如何？你是最年轻的—位，你为自己感到骄傲吗？

是的，我为自己感到自豪，因为我在这里。 但事实上，我不认为即使你有丰富的经验，你就有机会赢得更多的胜利。我认为不是这样；如果你准备好了，一切攸关来自你的训练。 所以，我认为作为年纪最小的也很好，但我也认为这是一种责任与态度。

有更多像我这个年龄层的跳水员也想要这样做，我为他们证明这是可能的。系列赛需要更多这样的年轻人加入。做为年纪最小的我感觉很好。

Quintero skače sa 21-metarske platforme u Saint Raphaelu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

你说身为年纪最小但也身负重任。妳是否将自己视为年轻人的榜样？

我是世界大赛常驻跳水运动员阵容中第1位 20 岁的女性。也许，是的，我认同。

你对立志从事体育事业的年轻人有何忠告？

我相信，如果你想要在生命中得到某些东西，首先你必须做出牺牲与付出。没有什么是不劳而获的，我认为这些都是非常重要的事情。

你为何喜欢悬崖跳水？

这是一个好问题。几个小时前，当我伫立在 21公尺高台上时，我问自己：我为什么在这里？ 真的，我为什么会在这里？我非常害怕，肾上腺素激增。但在空气中的感觉是不可思议的。对我来说，这是地表上最好的感觉。这种感觉让你肾上腺素增加，包括这里的恐惧，还有这里的人。出于这些原因，所以我喜欢悬崖跳水。

你最敬重那位跳水选手？

嗯，当然啰! 对我来说，Rhiannan 就是一个榜样。我想和Rhi一样。 而且我和 Rhi 之间也有很好的友谊，所以这真的很棒。

你认为你能打败Rhiannan吗？

我们必须做做梦。 如果它发生了，那将会非常惊人的。但是，我不知道。 我必须有这个梦想，我必须想着它，因为如果你有梦想，也许你就能得到它。

所以你会尝试吗？

是的，当然，我会努力的！

在接受采访后几个小时后，Maria Paula Quintero在她成为Red Bull悬崖跳水世界系列赛常驻选手的第1场比赛中以 3.20 分排名第4，未能进入前3名。

对悬崖跳水社群的每个人来说，现在 21 岁的哥伦比亚籍运动员正缩小这一差距，并成为高台跳水的常客，还要挑战她的榜样和朋友 Rhiannan Iffland 只是时间上的问题。

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