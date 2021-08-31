两位冠军卫冕者在第3轮莫斯塔尔站，冒着倾盆大雨以出色表现，展现超群实力。

周五下午，Gary Hunt 与 Rhiannan Iffland 在莫斯塔尔的艰难情况下表现出众，在持续降雨的情况下沉着应战，并在周六最后一轮比赛之前取得领先地位。

从周四开始，参赛选手直接从旧桥上跳下一轮，接续这 25位男女选手返回人造高台，又进行了两次跳水竞赛。

Hunt来到莫斯塔尔寻求今年他在Red Bull悬崖跳水世界系列赛的第1场胜利，目的在击败罗马尼亚籍二人组Catalin Preda 和Constantin Popovici对他的威胁与压力。 尽管内雷特瓦河上(Neretva River)下着雨，但他的状况良好。这位法国人在第２轮以出色的跳水动作，从评委手中拿下 9 分，之后更在第3轮比赛后以 15 分的领先优势进入决赛。

Gary Hunt skače sa Starog mosta dok se oblaci gomilaju © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt 表示：这里的情况非常有趣。还好风不大，也不太冷。下雨很烦人就是了，这是肯定的，尤其对于其他的一些跳水选手，如倒立和向内的姿态。那里有一大滩水，你无法清理干净，但我们都在同一条船上；这就是竞争。就让我们开始好好表现吧。

对Popovici和Preda,来说，第３次跳水可谓是难熬的一天，他们分别位居第５和第８位。来自乌克兰籍的Oleksiy Prygorov则表现亮眼，从第 10 位上升到积分榜第２位，紧追其后是来自俄罗斯的外卡选手Nikita Fedotov。

Catalin Preda skače sa 27-metarske platforme po žestokom pljusku © Dean Treml/Red Bull Content Pool

在此同时，Iffland再次在女子组比赛中以势不可挡之姿称后。在风雨无阻之中，这位４座世界冠军可谓是这项运动史上最稳定和最完美的悬崖跳水运动员之一，尽管她的职涯早期在莫斯塔尔古桥（Stari Most ）遇到了一些困难，但她仍然在本周末取得惊人10 连胜的佳绩。

Iffland 表示：我很高兴。现在我们可以说与这条河流有着深厚的友谊。在第２次跳水之后，我感觉非常强而有力，并且有着超然的信心。我站在那里；雨下着，天气真的不适合我们。但我试图吸收这种能量，它确实奏效了。我在纵身跃下时全力以赴，结果真的得到了回报。

Rhiannan makes her way up through Mostar’s historic streets to the platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool Spectators watch Blake Aldridge in action © Dean Treml/Red Bull Content Pool Molly Carlson spins away from the 21m platform © Dean Treml/Red Bull Content Pool And the Canadian rips into the Neretva River © Dean Treml/Red Bull Content Pool Lift-off for David Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool The view from the water as Michal Navratil dives from the bridge © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool All the way down with Maria Paula Quintero © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool The perfect view © Romina Amato/Red Bull Content Pool A pump of the fist from the impressive Oleksiy Prygorov © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Fans take shelter as Adriana Jimenez dives © Romina Amato/Red Bull Content Pool Sports Director Greg Louganis keeps a close eye on the action © Romina Amato/Red Bull Content Pool An armstand lift-off for Alessandro De Rose © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Iffland目前以 37 分的优势居领先地位，超越排名第２的白俄罗斯选手Yana Nestsiarava及第３名加拿大籍的Jessica Macaulay。

2021 Red Bull悬崖跳水全球系列赛目前总排名

女子组

Rhiannan Iffland 澳大利亚 – 280.60 points Yana Nestsiarava 白俄罗斯 – 243.35 Jessica Macaulay 加拿大 – 237.20 Molly Carlson 加拿大 – 232.90 Adriana Jimenez (外卡) 墨西哥 – 232.50 Eleanor Smart – 212.10 Iris Schmidbauer 德国 – 200.25 Antonina Vyshyvanova (外卡) 乌克兰 – 192.00 Xantheia Pennisi (外卡) 澳大利亚 – 191.60 Maria Paula Quintero 哥伦比亚 – 186.80 Celia Fernandez (外卡) 西班牙 – 167.00 Jaki Valente (外卡) 巴西 – 116.60

男子组

Gary Hunt 法国 – 297.40 points Oleksiy Prygorov (外卡) 乌克兰– 282.90 Nikita Fedotov (外卡) 俄罗斯 – 281.00 Alessandro De Rose 意大利 – 277.40 Constantin Popovici 罗马尼亚 – 264.90 Carlos Gimeno (外卡) 西班牙 – 263.40 Andy Jones 美国 – 261.40 Catalin Preda (外卡) 罗马尼亚 – 260.50 Blake Aldridge (外卡) 英国 – 250.65 Michal Navratil 捷克 – 249.75 David Colturi 美国 – 248.70 Slavik Kolesnikov (外卡) 乌克兰 – 242.50 Steven LoBue 美国 – 235.70

关于Red Bull Cliff Diving 悬崖跳水全球系列赛

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

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