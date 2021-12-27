随着2021 Red-Bull-悬崖跳水全球系列赛，激动人心的战斗终于尘埃落定后，还有谁能比悬崖跳水先锋者 Orlando Duque，更适合为这项激动人心且高质量的赛季做最后总结呢？

于 2019 年从自己传奇一生的职业生涯中退役，现在这位哥伦比亚传奇人物非常高兴享受他第一季在Red-Bull-悬崖跳水全球系列赛代言大使的角色。他的智能和经验对运动员、媒体和整个悬崖跳水家族来说，都是无价且珍贵的。

我们在意大利波利尼亚诺阿马雷（Polignano a Mare）总决赛后，特别专访了'The Duke'，进一步了解他对本赛季的最终想法。以下是他的感想：

关于冠军

Gary Hunt 与 Rhiannan Iffland，他们是如此自信，如此坚持不懈。 尽管他们知道自己已经赢得冠军头衔，但直到最后一次跳水，他们仍然非常努力地参与。这就是冠军应做的榜样。他们喜欢竞争，你可以看到他们很享受。在困难的情况下，在不确定的情况下，他们都会全力以赴。

Gary Hunt je ponovo bio previše dobar za svoje rivale © Dean Treml/Red Bull Content Pool

对Gary来说，他的赛季起步较艰难，Catalin Preda 率先获胜，但他才刚刚回来。他一路拼战到最后。Rhi 的表现则更加稳定，但你会看到 Molly Carlson 不时给予一点压力，但她处理得非常好。冠军就是要这样。你不能只是给他们施加压力，然后认为他们就会崩溃。他们喜欢这种刺激，他们也享受它，并且他们在压力下做得更好。

他们会被打败吗？

我认为明年的挑战，将会知道是否还有其他跳水员够接近他们的水平，并向他们施加压力。当然，他们也许会尝试并调整自己入水的方式与距离，而每次你改变入水的方式时，都将会引入新的元素与技巧。

这可能有点困难。你不能一直保持相同的跳水动作并认为每次都会赢，因为在你身后的人可能也在改变，他们会越来越接近，甚至可能会超越你。所以我认为这将是一个有趣的挑战。要看看他们未来将专注在那方面。

从技术上来说，他们的跳水技巧已经非常好了，你看他们得分都是10分、10分、好几个10分。没有比这更好的了，所以看起来现在大家应该再加快脚步好好提升自己的技巧，他们与第二名已拉开了一段距离。

Dvojac sada zajedno ima 14 titula Svjetskog prvenstva © Romina Amato/Red Bull Content Pool

新秀辈出

新血轮看起来也非常不错！以Molly为例。 我们已经在她社群网站的跳水中看到实力，我们可以看出她会更好。但我认为她才刚刚展示了她所有的能力。在你的第一个赛季中排名第三已是非常不容易。 对 Rhiannan 施加一些压力，意味着你要做得非常好。

从技术上而言，她太棒了，她在空中看起来好极了，她入水在正确的位置。对她来说下个赛季可能发生的一切都会变得更好。 你看得出来，这正是她想做的。 她得到了祖国的支持，可以做得更好。 我可以想象发生在她身上的一切都将会更好。

Molly Carlson je imala sjajnu debitantsku sezonu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Aidan (Heslop)，我以前就见过他。他很小时就认识他了。我们知道对他寄予厚望。我认为他只是受到一些竞赛的压力，尤其在训练中，他做得非常好，例如，在波利尼亚诺的第一天，他错过了两次跳水。但他还年轻，他也非常兴奋并充满活力，但他只需要一点控制力，也许事情会变得好一点。

还有Elisa (Cosetti) – 一位新进女孩，来自新的国家，让我们这样说。我认为 Red Bull Cliff Diving 真的很努力鼓励更多的女性加入这项运动，并在 Polignano 有一位意大利跳水员。在训练中，我们可以看得出她有点害怕，你知道的，周围都是她的偶像跳水运动员的感觉。

但她在比赛时掌控得非常好，这很重要，因为有时情况正好相反。有时他们在训练时做得很好，但他们无法应对比赛。不过，她做得很好，即使在她的祖国参赛，这可能会有很大的压力，但她做得很好。

19-godišnja Italijanka Elisa Cosetti je debitovala na domaćem terenu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

一个精彩的赛季

老实说，这个赛季真是太疯狂了。当我们开始时，我认为大家会有点生疏，我们会在整个赛季中慢慢看到一些进步。 不不不！ 他们在法国赛事时，倾其所有，获得非常高的分数，然后他们变得愈来愈好。

Bila je ovo rekordna sezona po broju desetki od sudija © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

这看得出来这些跳水员的水平有多棒。他们都准备好了，他们知道休息一段很长的时间，但一旦机会来了，他们就会集中注意力全力以赴。这是他们最喜欢的，并在结果中看到好成绩。你看到在每场比赛中都为了争夺冠军头衔而展开的一场精彩比赛，你也看到冠军们皆以出色的表现赢得荣耀。这也造就今年系列赛如此特别且精彩。

首次成为Red Bull悬崖跳水系列赛的代言大使

成为悬崖跳水的大使真是太好了。我真的很高兴。我观看了整个训练过程，全程比赛，并与许多跳水运动员谈话。他们中的许多人也对我提问许多有关跳水、地点及悬崖之外据点的问题，因为这总是一个挑战。分享经验非常好，试着告诉他们我这么多年学到的东西，以及任何我可以提供协助的地方，我非常愿意与他们分享我的经验与感想。

Duque ima dosta vremena za takmičare Svjetskog prvenstva © Dean Treml/Red Bull Content Pool

我喜欢观赏整场赛事，这样我可以看到每个人在做什么，以及他们的策略运用是否管用。当我们之后聊天时，我们可以计划下一次的赛事活动，我可以给他们一些，关于他们可以做什么的提示。我想他们也明白我是一位善于谋划的人。我了解整个游戏规则，我知道从长远来看它会如何发展，所以很高兴能够与他们一起分享。

与媒体的接触，这也很愉快，因为现在我有时间了，你知道。 以前，我总是回答问题然后必须快点离开，因为我必须训练、休息和比赛。现在我有时间，所以我可以在做采访时更深入。有时我只是在聊天，有时甚至没有相机或任何东西。直接开讲，告诉他们一些事情，还有媒体研讨会，只是展示一些这项运动的关键。我认为这很棒。 我真的很喜欢。

Duque skače na cliff diving avanturi na Ibizi početkom godine © Dean Treml/Red Bull Content Pool

想念比赛吗？

当然，我想念它。我是一位竞争者。我喜欢参加比赛。 但是，你知道的，我认为我已经同化好了一切。 我很享受它，例如，观看Gary，观看Rhiannan，看Maria Paula (Quintero) 他们比赛时，经由他们的眼睛体现当时的氛围。但是，没错，我很想念竞赛的感觉。

有时我会从大约 20 或 22 米处跳水。 我还没有回到 27 米的高台，我认为我不会很快回到那里。不过，我想只要我的身体允许，我就会继续不断跳水，然后好好享受观赏赛事的乐趣。

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