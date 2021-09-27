这对锐不可挡的组合在 Polignano a Mare 壮观的赛季终点站中，再次赢得胜利的殊荣。

周日下午，Gary Hunt与 Rhiannan Iffland 在意大利的 Polignano a Mare 以优异的表现结束了 2021 年Red Bull悬崖跳水全球系列赛，再次展现了他们在此领域的领导地位，并在加冕典礼前，他们再次以横扫千军之姿，取得光荣的胜利。
这个星期稍早，这两位杰出的运动员在同一个地点的普利亚(Puglia)大区也同样赢得冠军的头衔，并将他们在这项运动的巅峰再延续了一年。 对Hunt来说，这是 12 个赛季中第9次获得卡赫基利国王奖杯，而Iffland则自豪地在欧洲悬崖跳水的主场蝉联第5座世界大冠。
Hunt 表示：这感觉太酷了，他在最后一轮比赛中跳出第２次完美10 分佳绩。今年我一直在为我的比赛项目挣扎不已。我站在那里，知道我只有一次机会完成一些特别的事情，结果我欣喜若狂，我做到了。
“今年的情况非常艰难。不仅因为我们有将近两年时间的脱离，而且也看到了现今的标准又提高了不少。大家不断地在精进，这也让我不得不发奋图强。我很快意识到目前的标准将是什么，最后我，加入了。”
在一场充满高优质跳水比赛中，评委们总共给出 26 分，尽管他最接近的挑战者Constantin Popovici也完美地完成了他的跳水动作，给这位法国人不少压力，但Hunt最后还是以 30 分的优势取得了胜利。
本赛季，罗马尼亚选手第３次获得亚军，确保自己在整个赛季积分榜上领先同胞 Catalin Preda，后者也完成了一次完美的赛季，以外卡选手夺得第３名的殊荣。
主场英雄 Alessandro De Rose 于４年前曾赢得唯一一场胜利的地方，这回再次让本地粉丝惊叹不已，尽管他在进入最后一轮时领先，但这位令人印象深刻的意大利人在获得第３名时，仍无法与前面的两位选手匹敌，这是他在本赛季第２次站上颁奖台殊荣。
De Rose 表示：我最后一次在这里登上颁奖台是在 2017 年，那是一场胜利。今天我获得了第３名，但对我来说就像是再次获胜，他本周稍早因肩伤，不得不退出Puglia大区的赛事。这真是太神奇了，真的很难描述。人们给你的力量非常大。这是一项个人运动，但在这里，有这么多人，我并非一个人。
对Iffland来说，本赛季决赛的胜利与Hunt的胜利一样威风凛凛，Molly Carlson 以 29 分的差距排名第2。 澳大利亚籍选手的精采记录继续攀升，她连续第 13 次赢得胜利，并表彰她在多个赛季中第5次获得卡赫基利国王奖杯的荣耀。
30 岁的Iffland 表示：我为自己的表现感到骄傲。昨天开始还有些棘手，但我已经参加了世界大赛，就必须好好表垷。今天我和朋友们交谈，他们都说，'好吧，去那里好好地全力以赴，并在整场比赛中，都要好好保持着自己的微笑。所以这就是我试图做的事情，好朋友们，我简直不敢相信。连续两个赛季，以 10 秒的成绩结束一天 - 好吧，这也太震撼了。
“这让我真的想继续争取更多。今年的比赛非常非常激烈，我甚至在赛季开始之前就知道了这一点。我必须越来越努力。成为一名优秀的选手及先锋者，成为榜首的女孩真是太棒了。”
加拿大籍的Carlson以外卡身份完成了令人印象深刻的首次赛季，并获得另一项亚军，他已经获得了总成绩的第3名，从而自动获得了进入下个赛季的资格。 Iffland 的同胞Xantheia Pennisi 在这里获得第３名，总体排名第４，与Carlson一起进入下个赛季的永久阵容。Jessica Macaulay 本赛季首次无缘登上颁奖台，但尽管如此，加拿大人仍保持整体排名第2的佳绩。
男、女各4位选手自动获得参加 2022 年世界大赛的资格，而每个类别的其余4个名额，将由世界总排名决定，其中将于 12 月举行的国际泳联高跳世界锦标赛中决定参赛名单。
奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛，回顾破纪录的第 12 个赛季：时隔 21 个月后，比赛于 6 月中旬在法国圣拉斐尔以戏剧性的方式回归，罗马尼亚外卡选手 Catalin Preda 从 27公尺高台上一跃而下的表现出色优异，这是他的第1场胜利。来自澳大利亚的4座冠军 Rhiannan Iffland 在女子组取得了傲人的开局，势不可挡的澳大利亚人继续在波斯尼亚和黑塞哥维那取得领先，而Gary Hunt则在 Stari Most 重新赢回胜利的契机。
2021 年世界大赛第4站，爱尔兰唐帕特里克海德举行的全球系列赛中，Hunt 和 Iffland保持了他们的胜利优势，这一天高优质的动作，及戏剧性的表现，几乎令人难以置信。几天前，在普利亚大区最后1天虽受天气影响，但法国和澳大利亚的纪录冠军保持者，在 2021 赛季倒数第2站仍成功卫冕了他们在Red Bull悬崖跳水世界系列赛冠军的头衔。
2021 奥地利 Red Bull悬崖跳水全球系列赛第6站结果
女子组
- Rhiannan Iffland (澳大利亚) 383.20 points
- Molly Carlson (外卡) (加拿大) 354.95
- Xantheia Pennisi (外卡) (澳大利亚) 333.00
- Yana Nestsiarava (白俄罗斯) 311.75
- Eleanor Smart (美国) 311.70
- Jessica Macaulay (加拿大) 309.85
- Antonina Vyshyvanova (外卡) (乌克兰) 271.35
- Maria Paula Quintero (哥伦比亚) 269.95
- Meili Carpenter (外卡) (美国) 259.15
- Elisa Cosetti (外卡) (意大利) 256.00
- Iris Schmidbauer (德国) 236.75
- Jaki Valente (巴西) 112.70
男子组
- Gary Hunt (法国) 466.30 points
- Constantin Popovici (罗马尼亚) 435.90
- Alessandro De Rose (意大利) 435.65
- Catalin Preda (外卡) (罗马尼亚） 433.20
- Aidan Heslop (外卡) (英國) 423.85
- Sergio Guzman (外卡) (墨西哥) 412.10
- Michal Navratil (捷克) 372.75
- Nikita Fedotov (外卡) (俄罗斯) 369.70
- Carlos Gimeno (外卡) (西班牙) 342.60
- Andy Jones (美国) 336.25
- Artem Silchenko (外卡) (俄罗斯) 315.30
- David Colturi (美国) 301.50
2021 奥地利 Red Bull悬崖跳水全球系列赛第6站结果
女子组
- Rhiannan Iffland (澳大利亚) 800 points
- Jessica Macaulay (加拿大) 580
- Molly Carlson (外卡) (加拿大) 560
- Xantheia Pennisi (外卡) (澳大利亚) 402
- Yana Nestsiarava (白俄罗斯) 380
男子组
- Gary Hunt (法国) 800 points
- Constantin Popovici (罗马尼亚) 640
- Catalin Preda (外卡) (罗马尼亚) 550
- Alessandro De Rose (意大利) 444
- Michal Navratil (捷克) 280
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