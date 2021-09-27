这对锐不可挡的组合在 Polignano a Mare 壮观的赛季终点站中，再次赢得胜利的殊荣。

周日下午，Gary Hunt与 Rhiannan Iffland 在意大利的 Polignano a Mare 以优异的表现结束了 2021 年Red Bull悬崖跳水全球系列赛，再次展现了他们在此领域的领导地位，并在加冕典礼前，他们再次以横扫千军之姿，取得光荣的胜利。

这个星期稍早，这两位杰出的运动员在同一个地点的普利亚(Puglia)大区也同样赢得冠军的头衔，并将他们在这项运动的巅峰再延续了一年。 对Hunt来说，这是 12 个赛季中第9次获得卡赫基利国王奖杯，而Iffland则自豪地在欧洲悬崖跳水的主场蝉联第5座世界大冠。

Hunt 表示：这感觉太酷了，他在最后一轮比赛中跳出第２次完美10 分佳绩。今年我一直在为我的比赛项目挣扎不已。我站在那里，知道我只有一次机会完成一些特别的事情，结果我欣喜若狂，我做到了。

“今年的情况非常艰难。不仅因为我们有将近两年时间的脱离，而且也看到了现今的标准又提高了不少。大家不断地在精进，这也让我不得不发奋图强。我很快意识到目前的标准将是什么，最后我，加入了。”

Gary Hunt u skoku do pobjede u Polignano a Mareu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

在一场充满高优质跳水比赛中，评委们总共给出 26 分，尽管他最接近的挑战者Constantin Popovici也完美地完成了他的跳水动作，给这位法国人不少压力，但Hunt最后还是以 30 分的优势取得了胜利。

本赛季，罗马尼亚选手第３次获得亚军，确保自己在整个赛季积分榜上领先同胞 Catalin Preda，后者也完成了一次完美的赛季，以外卡选手夺得第３名的殊荣。

主场英雄 Alessandro De Rose 于４年前曾赢得唯一一场胜利的地方，这回再次让本地粉丝惊叹不已，尽管他在进入最后一轮时领先，但这位令人印象深刻的意大利人在获得第３名时，仍无法与前面的两位选手匹敌，这是他在本赛季第２次站上颁奖台殊荣。

(slijeva nadesno) Popovic, Hunt i De Rose slave na pobjedničkom postolju © Dean Treml/Red Bull Content Pool

De Rose 表示：我最后一次在这里登上颁奖台是在 2017 年，那是一场胜利。今天我获得了第３名，但对我来说就像是再次获胜，他本周稍早因肩伤，不得不退出Puglia大区的赛事。这真是太神奇了，真的很难描述。人们给你的力量非常大。这是一项个人运动，但在这里，有这么多人，我并非一个人。

对Iffland来说，本赛季决赛的胜利与Hunt的胜利一样威风凛凛，Molly Carlson 以 29 分的差距排名第2。 澳大利亚籍选手的精采记录继续攀升，她连续第 13 次赢得胜利，并表彰她在多个赛季中第5次获得卡赫基利国王奖杯的荣耀。

30 岁的Iffland 表示：我为自己的表现感到骄傲。昨天开始还有些棘手，但我已经参加了世界大赛，就必须好好表垷。今天我和朋友们交谈，他们都说，'好吧，去那里好好地全力以赴，并在整场比赛中，都要好好保持着自己的微笑。所以这就是我试图做的事情，好朋友们，我简直不敢相信。连续两个赛季，以 10 秒的成绩结束一天 - 好吧，这也太震撼了。

Nepobjediva Iffland ponovo je bila naprosto nedostižna za svoje rivalke © Dean Treml/Red Bull Content Pool

“这让我真的想继续争取更多。今年的比赛非常非常激烈，我甚至在赛季开始之前就知道了这一点。我必须越来越努力。成为一名优秀的选手及先锋者，成为榜首的女孩真是太棒了。”

加拿大籍的Carlson以外卡身份完成了令人印象深刻的首次赛季，并获得另一项亚军，他已经获得了总成绩的第3名，从而自动获得了进入下个赛季的资格。 Iffland 的同胞Xantheia Pennisi 在这里获得第３名，总体排名第４，与Carlson一起进入下个赛季的永久阵容。Jessica Macaulay 本赛季首次无缘登上颁奖台，但尽管如此，加拿大人仍保持整体排名第2的佳绩。

Vrijeme za slavlje (slijeva nadesno) Carlson, Iffland i Pennisi u Italiji © Dean Treml/Red Bull Content Pool

男、女各4位选手自动获得参加 2022 年世界大赛的资格，而每个类别的其余4个名额，将由世界总排名决定，其中将于 12 月举行的国际泳联高跳世界锦标赛中决定参赛名单。

What a place for a cliff diving finale © Dean Treml / Red Bull Content Pool Meili Carpenter spins towards the Adriatic Sea © Romina Amato/Red Bull Content Pool Spectators watch on from the beach © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Steven LoBue thanked the fans before his retirement © Romina Amato/Red Bull Content Pool Then the American bid farewell with a final dive © Romina Amato/Red Bull Content Pool Jessica Macaulay takes flight © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Aidan Heslop is one to watch next season © Romina Amato/Red Bull Content Pool The perfectly flat water waits for Nikita Fedotov © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Elisa Cosetti was making her World Series debut on home soil © Dean Treml/Red Bull Content Pool David Colturi goes deep © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Ellie Smart twists away from the 21m platform © Romina Amato/Red Bull Content Pool The view from the water as Andy Jones dives from 27m © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool There goes Iris Schmidbauer © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Alessandro De Rose got a huge welcome from his home fans © Romina Amato/Red Bull Content Pool Boats filled the water on a beautiful day to watch cliff diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool The two champions took a celebratory dip after another victory © Dean Treml/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛，回顾破纪录的第 12 个赛季：时隔 21 个月后，比赛于 6 月中旬在法国圣拉斐尔以戏剧性的方式回归，罗马尼亚外卡选手 Catalin Preda 从 27公尺高台上一跃而下的表现出色优异，这是他的第1场胜利。来自澳大利亚的4座冠军 Rhiannan Iffland 在女子组取得了傲人的开局，势不可挡的澳大利亚人继续在波斯尼亚和黑塞哥维那取得领先，而Gary Hunt则在 Stari Most 重新赢回胜利的契机。

2021 年世界大赛第4站，爱尔兰唐帕特里克海德举行的全球系列赛中，Hunt 和 Iffland保持了他们的胜利优势，这一天高优质的动作，及戏剧性的表现，几乎令人难以置信。几天前，在普利亚大区最后1天虽受天气影响，但法国和澳大利亚的纪录冠军保持者，在 2021 赛季倒数第2站仍成功卫冕了他们在Red Bull悬崖跳水世界系列赛冠军的头衔。

2021 奥地利 Red Bull悬崖跳水全球系列赛第6站结果

女子组

Rhiannan Iffland (澳大利亚) 383.20 points Molly Carlson (外卡) (加拿大) 354.95 Xantheia Pennisi (外卡) (澳大利亚) 333.00 Yana Nestsiarava (白俄罗斯) 311.75 Eleanor Smart (美国) 311.70 Jessica Macaulay (加拿大) 309.85 Antonina Vyshyvanova (外卡) (乌克兰) 271.35 Maria Paula Quintero (哥伦比亚) 269.95 Meili Carpenter (外卡) (美国) 259.15 Elisa Cosetti (外卡) (意大利) 256.00 Iris Schmidbauer (德国) 236.75 Jaki Valente (巴西) 112.70

男子组

Gary Hunt (法国) 466.30 points Constantin Popovici (罗马尼亚) 435.90 Alessandro De Rose (意大利) 435.65 Catalin Preda (外卡) (罗马尼亚） 433.20 Aidan Heslop (外卡) (英國) 423.85 Sergio Guzman (外卡) (墨西哥) 412.10 Michal Navratil (捷克) 372.75 Nikita Fedotov (外卡) (俄罗斯) 369.70 Carlos Gimeno (外卡) (西班牙) 342.60 Andy Jones (美国) 336.25 Artem Silchenko (外卡) (俄罗斯) 315.30 David Colturi (美国) 301.50

2021 奥地利 Red Bull悬崖跳水全球系列赛第6站结果

女子组

Rhiannan Iffland (澳大利亚) 800 points Jessica Macaulay (加拿大) 580 Molly Carlson (外卡) (加拿大) 560 Xantheia Pennisi (外卡) (澳大利亚) 402 Yana Nestsiarava (白俄罗斯) 380

男子组

Gary Hunt (法国) 800 points Constantin Popovici (罗马尼亚) 640 Catalin Preda (外卡) (罗马尼亚) 550 Alessandro De Rose (意大利) 444 Michal Navratil (捷克) 280

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