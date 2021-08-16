奥斯陆歌剧院作为体育场馆首次亮相，Red Bull悬崖跳水的精英们在挪威首都27米高台上展示他们顶尖的技能与跳水艺术。

在挪威首都竞争激烈的午后，罗马尼亚籍的 Constantin Popovici 以些微差距战胜同胞 Catalin Preda ，这场赛事与其在奥斯陆歌剧院举办的展览相比更像是一场“罗马尼亚的战役”。 参赛运动员们展示了一系列精彩绝伦的高空跳水，让热情的观众赞叹不已，他们在这座著名的建筑前，见证了有史以来第一次在此举行的体育盛事。

周五第一轮热身赛之后，Preda在周六下午重振旗鼓恢复了精神，展现出与 6 月在圣拉斐尔举行的Red Bull悬崖跳水世界系列赛第一站比赛中相同的精湛技巧与精准度。这位 30 岁的参赛者发表了他的经验谈：昨天的天气让我超惊讶，我很高兴今天恢复得很好。“这无疑是一种信心的推进器！”

Catalin Preda skače sa platforme u Oslu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Popovici的体能状态同样令人惊叹，在克服强劲对手的压力下完成比赛的最后一跳。 “这是 Catalin、Gary 和我自己之间的比赛，我很高兴最后成为了赢家。 更重要的是，我对这里的群众以及从高台看到的一切印象深刻。这绝对是我最喜欢的地方。”

悬崖跳水的传奇人物Gary Hunt，从今年开始代表法国参赛，被奥斯陆歌剧院屋顶延伸出悬崖跳水史上最长且巨大的30米平台惊呆了。在挪威赛事获得第３名的Hunt表示：这不是一个平台，这跟本是一条跑道。简直太令人惊艳了，你可以从很远的地方看到它，这个地方太棒了。我们完全没想到会有这么多人出来看我们比赛。我希望下次能再回到这里！

Popovic je predvodio slavlje na pobjedničkom postolju © Romina Amato/Red Bull Content Pool

这是史上第１次在歌剧院举办的体育赛事，虽然受到旅行限制，迫使本站为展演状态，因此不算排名积分，但这里的感觉就像是世界系列赛事一样令人兴奋和戏剧性。 我们不仅再次看到了一场激动人心，争夺卡赫基利国王奖杯三强鼎立的激战，而且前来观看的挪威观众也见识了一场体育人才新人辈出、崭露头角的精彩赛事。

来自悬崖跳水的快乐

西班牙籍选手 Carlos Gimeno可谓是臂立动作的专家，延续他在法国站的第４名，也进一步增强了这里似曾相识的感觉。在此同时，瑞士二人组Matthias Appenzeller 和 Jean-David Duval 以及德国的 Manuel Halbisch 从 27米高台上获得了宝贵的经验。 Alain Kohl (卢森堡) 和Michal Navrátil (捷克)凭借他们多年的经验，也为本赛事尽了一份心力，捷克表演者穿上他的超人斗篷进行了最后一次令人愉悦的跳水动作。

Brojni fanovi su došli da prate cliff diving reviju © Romina Amato/Red Bull Content Pool

奥斯陆唯一的女性跳水参赛者，为西班牙籍的Celia Fernández，则加入了９位男子选手的行列，她在每一轮比赛都从 20米的高台起跳并揭开序幕。

Fans watch Alain Kohl from land and water © Romina Amato/Red Bull Content Pool Manuel Halbisch somersaults into the air © Romina Amato/Red Bull Content Pool Gary Hunt departs the record-breaking platform © Romina Amato/Red Bull Content Pool It's Michal Navrátil doing his trademark 'Superman' dive © Romina Amato/Red Bull Content Pool Is it a bird...? © Romina Amato/Red Bull Content Pool Some fans got to enjoy the action direct from the Opera House roof © Romina Amato/Red Bull Content Pool The view from below as Popovici spreads his wings © Romina Amato/Red Bull Content Pool Matthias Appenzeller put on a good showing © Romina Amato/Red Bull Content Pool A cliff diving debut for Jean-David Duval © Romina Amato/Red Bull Content Pool Representing the ladies, Celia Fernández © Romina Amato/Red Bull Content Pool Carlos Gimeno and Manuel Halbisch treat the fans to a special synchro dive © Romina Amato/Red Bull Content Pool A Romanian double in Oslo © Romina Amato/Red Bull Content Pool

在这次展演活动之后，现在大家所有的目光都转向了波斯尼亚和黑塞哥维那的莫斯塔尔古桥赛事，悬崖跳水全球系列赛将于 8 月 28 日连续第6个赛季，重返这处历史悠久的莫斯塔尔古桥，届时12 名女子和 12 名男子选手将重返冠军赛事。

2021 Red-Bull-悬崖跳水全球系列赛奥斯陆站战绩

Constantin Popovici 罗马尼亚 – 406.00 pts. Catalin Preda罗马尼亚 – 403.70 Gary Hunt 法国 – 376.55 Carlos Gimeno 西班牙– 339.20 Michal Navratil 捷克 – 297.05 Matthias Appenzeller 瑞士– 296.50 Alain Kohl卢森堡– 266.60 Manuel Halbisch 德国– 247.45 Jean-David Duval 瑞士– 203.90

关于Red Bull Cliff Diving 悬崖跳水全球系列赛

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

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