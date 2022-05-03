是的，当然。 例如，在亚速尔群岛，这真的很有挑战性。我第一次去那里时，我真的是非常害怕登顶，而非跳水，爬上所有的岩石。真的很累。 从水里出来，再回到顶上，一遍又一遍。 你必须保持良好的状态并拥有良好的能量。当你攀爬时，你使用的腿部肌肉与你习惯使用的不同。有时真的很棘手。

但这也很好，它让你珍惜各种面临的机会。 当你想象一个你无法自由移动并做你想做事情的情况时，这真的很令人沮丧。 我认为你必须对一切都心存感激，因为你永远不知道会发生什么事。