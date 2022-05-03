悬崖跳水运动员已系紧鞋带跃跃欲试
对于一个“不擅长跑步”的人来说，这确实是一个很长的距离！
没错，我从来没有坚持过这么久。问题是，在疫情大流行期间，我有很多空闲时间，没有太多事情可做。 保持健康最容易做的事情之一就是跑步，所以我刚开始每天跑步两次。之后变得越来越容易，我进步了很多。 这就是我做得很好的原因。 我只是想保持体形，而跑步是一种最简单的方法。
所以，那是两年前的事了。 这次你是在挑战自己并击败那个距离吗？
我认为这更像是“让我们看看会发生什么事”。 老实说，我不太确定这次我可以走那么远。但有了我所有的责任，再加上现在能够在游泳池里训练，我并没有过多地关注我的耐力。我更专注于力量和爆发力技术的提升，这是我要精进的部份。但是我会尝试。 拥有这样的记录是一项很好的责任，我会努力保持它。
跑步和耐力对悬崖跳水有多重要？
我认为对于所有运动员来说，一定程度的跑步很重要，因为它是保持身体强壮的最佳运动之一。 它可以加强你的核心、腿部和心血管系统。 一般来说，拥有这种水平的抵抗力和耐力非常重要。 即使是为了恢复，因为如果你的身体习惯了长时间的锻炼，它更容易恢复，从伤病中复原，重新找回能量。
悬崖跳水不仅仅是高空跳跃。 从水里走到平台有时也是很艰难的，对吧？
是的，当然。 例如，在亚速尔群岛，这真的很有挑战性。我第一次去那里时，我真的是非常害怕登顶，而非跳水，爬上所有的岩石。真的很累。 从水里出来，再回到顶上，一遍又一遍。 你必须保持良好的状态并拥有良好的能量。当你攀爬时，你使用的腿部肌肉与你习惯使用的不同。有时真的很棘手。
但这也很好，它让你珍惜各种面临的机会。 当你想象一个你无法自由移动并做你想做事情的情况时，这真的很令人沮丧。 我认为你必须对一切都心存感激，因为你永远不知道会发生什么事。
离开训练和比赛，你会做些什么？
我在卡利是一名潜水教练。 我喜欢竞争，这是我的热情所在。 挑战自己与他人对抗的感觉真的很好。 但是帮助人们实现他们的目标，并发挥他们最大的潜能让我感觉更好。
当 Maria Paula 开始潜水时，所有其他教练都告诉她，她还不够好。她来找我说她真的很想加入。我告诉她，如果她愿意，我认为这是可能的。更多的是取决自律，关于继续尝试而不是放弃。 我真的很佩服我所有的运动员，他们也教会了我很多。
辅导家庭成员困难吗？
我从一开始就是Maria Paula的教练。 我们试图将家庭关系和教练分开，我认为到目前为止，我们已经做到了。泳池发生的一切都留在池中。 这是唯一可行的方法。
有时我必须对她直言不讳，让她变得更坚强，有时我必须像朋友一样，有时像顾问一样。我必须扮演很多角色，但效果都还不错。
今年，你们会在 5 月 8 日再次一起跑步吗？
我和她谈过，并告诉她我正在接受这个采访，所以我今年必须再做一次，哈哈！ 我告诉她，不能让我一个人做，她必须和我一起做，她说“是的，不用担心”。 所以，没错，我想我们会一起做。