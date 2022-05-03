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悬崖跳水运动员已系紧鞋带跃跃欲试

来自悬崖跳水世界系列赛的运动员和工作人员，将在今年 5 月 8 日的 Wings for Life World Run 全球路跑赛事中，为那些不能跑的人参赛。
作者 Chris Magill
5 min read发布于
Miguel Garcia, Orlando Duque and Maria Paula Quintero
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
在不到两周的时间里，即 5 月 8 日星期日，奥地利Red Bull 悬崖跳水全球系列赛的运动员和工作人员将穿上他们的跑鞋，为一项非常特殊的事项，全球路跑赛事 Wings for Life World Run而战，这是一项每年举办一次的全球赛事，旨在为脊髓损伤的研究筹集资金。
近年来， David Colturi、Constantin Popovici 及 Rhiannan Iffland等人加入了世界各地数以千计参赛者的行列，走上当地街头，参与这场全球共同的路跑活动。 参与者可以选择与他人或自己一个人跑步，使用专门应用程序挑战虚拟的追捕车。
今年比赛之前，我们采访了哥伦比亚外卡选手 Miguel Garcia，他目前是悬崖跳水“虚拟团队”的记录保持者。这位 31 岁的男选手两年前第一次参加比赛，与他的继女兼悬崖跳水运动员 Maria Paula Quintero一起跑步，今年他将再次在家乡卡利上街参赛。

2020年你达到了23.9公里的距离。你对此有何记忆？

Miguel Garcia: Miguel Garcia：当时我与Maria Paula一起跑步，她通常比我好得多。 我们以同样的速度前进，我记得她停下来的那一刻，我就好像是，‘嘿，我赢了，所以我会一直坚持到最后，看看我的极限到底是多少。 有一次，我刚停下来，大约一分钟吧!追捕车就抓住我了。 跑步不是我擅长的事情，所以能够达到这个距离，真的是太棒了。

对于一个“不擅长跑步”的人来说，这确实是一个很长的距离！

没错，我从来没有坚持过这么久。问题是，在疫情大流行期间，我有很多空闲时间，没有太多事情可做。 保持健康最容易做的事情之一就是跑步，所以我刚开始每天跑步两次。之后变得越来越容易，我进步了很多。 这就是我做得很好的原因。 我只是想保持体形，而跑步是一种最简单的方法。

所以，那是两年前的事了。 这次你是在挑战自己并击败那个距离吗？

我认为这更像是“让我们看看会发生什么事”。 老实说，我不太确定这次我可以走那么远。但有了我所有的责任，再加上现在能够在游泳池里训练，我并没有过多地关注我的耐力。我更专注于力量和爆发力技术的提升，这是我要精进的部份。但是我会尝试。 拥有这样的记录是一项很好的责任，我会努力保持它。

跑步和耐力对悬崖跳水有多重要？

我认为对于所有运动员来说，一定程度的跑步很重要，因为它是保持身体强壮的最佳运动之一。 它可以加强你的核心、腿部和心血管系统。 一般来说，拥有这种水平的抵抗力和耐力非常重要。 即使是为了恢复，因为如果你的身体习惯了长时间的锻炼，它更容易恢复，从伤病中复原，重新找回能量。

Miguel Garcia of Colombia dives during the second training session of the fifth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Islet Franco do Campo, Azores, Portugal on July 17th 2015.
Miguel Garcia in action in the Azores back in 2015
© Dean Treml/Red Bull Content Pool

悬崖跳水不仅仅是高空跳跃。 从水里走到平台有时也是很艰难的，对吧？

是的，当然。 例如，在亚速尔群岛，这真的很有挑战性。我第一次去那里时，我真的是非常害怕登顶，而非跳水，爬上所有的岩石。真的很累。 从水里出来，再回到顶上，一遍又一遍。 你必须保持良好的状态并拥有良好的能量。当你攀爬时，你使用的腿部肌肉与你习惯使用的不同。有时真的很棘手。

但这也很好，它让你珍惜各种面临的机会。 当你想象一个你无法自由移动并做你想做事情的情况时，这真的很令人沮丧。 我认为你必须对一切都心存感激，因为你永远不知道会发生什么事。

离开训练和比赛，你会做些什么？

我在卡利是一名潜水教练。 我喜欢竞争，这是我的热情所在。 挑战自己与他人对抗的感觉真的很好。 但是帮助人们实现他们的目标，并发挥他们最大的潜能让我感觉更好。

当 Maria Paula 开始潜水时，所有其他教练都告诉她，她还不够好。她来找我说她真的很想加入。我告诉她，如果她愿意，我认为这是可能的。更多的是取决自律，关于继续尝试而不是放弃。 我真的很佩服我所有的运动员，他们也教会了我很多。

Miguel Garcia during a coaching session in Cali, Colombia.
Coaching the next generation
© Miguel Garcia

辅导家庭成员困难吗？

我从一开始就是Maria Paula的教练。 我们试图将家庭关系和教练分开，我认为到目前为止，我们已经做到了。泳池发生的一切都留在池中。 这是唯一可行的方法。

有时我必须对她直言不讳，让她变得更坚强，有时我必须像朋友一样，有时像顾问一样。我必须扮演很多角色，但效果都还不错。

今年，你们会在 5 月 8 日再次一起跑步吗？

我和她谈过，并告诉她我正在接受这个采访，所以我今年必须再做一次，哈哈！ 我告诉她，不能让我一个人做，她必须和我一起做，她说“是的，不用担心”。 所以，没错，我想我们会一起做。

Maria Paula Quintero and Miguel Garcia running in Cali, Colombia.
Quintero and Garcia are planning to run together again this year
© Miguel Garcia
Wings for Life World Run 的主旨是“为那些不能跑的人而跑”，奥地利Red Bull 悬崖跳水很自豪地看到 Miguel、Maria Paula 以及今年将参加的所有其他运动员和工作人员，为这样一个特殊的盛事做出贡献。
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