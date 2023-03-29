奥地利Red Bull悬崖跳水：模式与计分

01 比赛模式

依当地跳水条件的困难度，比赛形式可能会有所改变。

在每场比赛之前，抽签决定第一轮的跳水顺序。 选手在比赛第一天的前一天提交他们的四次跳水计划。

每个分站最多有四位外卡选手，他们的成绩与任何常驻选手的成绩一样。

一位选手必须至少进行一次跳水比赛才能计入最终成绩。

男子组 |女子组

8 名常驻运动员 + 4 名外卡运动员

第1天:

Round Dives Max dive difficulty 1 需要 1 次基本跳水 2.8 | 2.6 2 1次中級跳水 3.6 | 3.4

第2天:

Round Dive Notes 3 可选择 根据上一轮的累计得分倒序出场参赛 决赛 可选择 根据上一轮的累计得分倒序出场参赛

可选跳水回合：没有上限难度 (DD)。跳水的每个元素都按照规则手册中的 DD 表进行计数。

分站获胜者是四次跳水后本次比赛总分最高的选手。

02 每场比赛积分

积分从第1名到最后1名，包括外卡选手。

计算每场比赛的积分以产生全球系列赛排名。 所有个人比赛成绩均计入世界大赛总排名。

Position Points 第1名 200 第2名 160 第3名 130 第4名 110 第5名 92 第6名 76 第7名 62 第8名 50 第9名 39 第10名 29 第11名 20 第12名 12

2021 年，考虑到当时的健康和旅行情况，将对世界系列赛的所有参与者实施快筛检验。

03 难易度

每次跳水的难度（也称为 DD）是根据执行每个动作的难度和每个跳水组合的连接点计算。

起跳类型

空翻数

扭转数

空翻时的姿势

入水姿态

Rhiannan Iffland on her way to high scores in the Azores © Dean Treml/Red Bull Content Pool

DD 表针对 2017 年全球系列赛与国际泳联进行了调整，从那时起，要求（女性）跳水 2.6和 （男性）2.8，到这项运动目前最困难的跳水是 5.6。

基本跳水 —— 要求跳水的最大 DD 为 2.8 | 2.6; 无论运动员表现出哪种跳水——即使计算出的 DD 更高。

中级跳水 ——中级跳水的最大 DD 为 3.6 | 3.4; 无论运动员表现出哪种跳水——即使计算出的 DD 更高。

可选跳水—— 没有最大 DD，所有元素都很重要。

根据奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛官方规则手册，评审团必须判断所看到的，而非想要看到的。 此外，每次跳水都必须在不考虑对选手或跳水任何偏见的情况下进行判断，以确保客观的结果。

04 评审团

五名国际评委根据以下标准评判每次跳水：

起跳

空中的位置

进入水中

评委

五名评委：每场比赛将由12 名成员中选出一名首席评委和四名评委。并根据赛事的地理位置和可用性来选择每一站的裁判。

Claudio de Miro (意大利): 前意大利跳水队队员、裁判长

Anke Piper (德国): 三届欧洲冠军 10 公尺，裁判长

Antonio Martinez(墨西哥): 国际泳联裁判，前跳水运动员和高级跳水运动员，裁判长

Cyrille Oumedjkane (法国):国际泳联裁判，2009 年至 2016 年世界大赛跳水运动员

Dmitry Sautin(俄罗斯):两届奥运会金牌得主，五届世界冠军，十二届欧洲冠军

Ildiko Kelemen (匈牙利): 参加 1980 年莫斯科奥运会和 1988 年汉城奥运会

Jeff Arbon (澳大利亚):1988 年汉城奥运会参赛者

Julian Llinas(西班牙): 国际泳联裁判，三届奥运会裁判

Marion Reiff (奥地利):参加 2000 年悉尼奥运会和 2004 年雅典奥运会

Olivier Morneau-Ricard (加拿大): 国际泳联裁判，前加拿大跳水队队员

Simon Latimer (新西兰): 前新西兰跳水队队员，三届奥运裁判

Steve Foley(澳大利亚): 三届奥运选手(1976, 1980, 1984)

The judges score 10s across the board for Gary Hunt © Dean Treml/Red Bull Content Pool

05 分數

每場比賽總分的計算：

五位评委分别给分。

分数基于 0 到 10 的等级，以半分递增。

裁判自己决定对选手进行评分。

去掉一个最高分和一个最低分。

将剩余的三个分数相加。

这个总和乘以每次跳水的难度。

所有四轮比赛的分数累加为最终比赛结果。

违规将按照主审的指示从每位裁判的分数中扣除。

从第 1 名到第 14 名将分别获得积分。

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